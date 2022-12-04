Сборная Франции обыграла команду Польши 3:1 и вышла в четвертьфинал ЧМ

ЧМ-2022

Оливье Жиру забил рекордный 52-й гол за национальную команду, Килиан Мбаппе сделал дубль. Французам в четвертьфинале предстоит сыграть с победителем матча Англия — Сенегал. Гол Польши забил Роберт Левандовски с пенальти.

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Сборная Франции вышла на поле в статусе фаворита матча, однако сумела распечатать ворота команды Польши лишь в конце первого тайма.

На четвертой минуте защитник французов Рафаэль Варан сыграл головой после того, как Антуан Гризманн навесил с углового, но не достаточно точно. В первые пятнадцать минут встречи вратарь сборной Польши Войчех Шченсны неоднократно вступал в игру.

На 21-й минуте поляки ответили на атаку: Роберт Левандовски оказался в двадцати метрах от ворот и ударил левой, попав сбоку от штанги.

На 29-й минуте Гризманн побежал к воротам поляков, отдал на Усмана Дембеле, Оливье Жиру бросился пробивать, но из-за положения вне игры атака не удалась.

31-я минута принесла желтую карточку французам: Орельен Чуамени сфолил на 24 номере Польши Франковском. Левандовски реализовал штрафной, но французская стена вынесла мяч.

Роберт Левандовски против Дайо Упамекано. REUTERS - DYLAN MARTINEZ

На 34-минуте Каш прострелил в сторону ворот Льориса, но никто из польской команды не смог поддержать наступление и обработать мяч.

35 минута: Мбаппе попытался поразить ворота и заработал угловой. Борьба за мяч привела к столкновению Шчесны с Дайо Упамекано, но, к счастью, никто из игроков не получил серьезных травм, оба быстро поднялись с газона.

На 37-й минуте в активную игру включился капитан французов Юго Льорис, спас ворота, а Тео Эрнандес и Рафаэль Варан не допустили гола, когда польские игроки пошли на добивание. Льорис провел сегодня свой 142-й матч за сборную – столько же матчей за национальную команду лишь у Лилиана Тюрама.

На 41-й минуте боковой арбитр заметил, что Жюль Кунде играет с цепочкой на шее, и попросил защитника снять ее. По правилам, футболисты должны играть без украшений.

За пять минут до конца первого тайма основные события опять перенеслись к воротам сборной Польши. На 44-й минуте Мбаппе отдал пас Оливье Жиру, и форвард забил свой рекордный мяч за сборную. Таким образом Жиру стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции — это его 52-й гол за национальную команду.

В две добавленные минуты поляки попытались сровнять, но попытка Каминского не удалась. Затем после углового Юго Льорис довольно опасно выпустил мяч из рук, но все же догнал его.

На перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу сборной Франции.

Оливье Жиру после рекордного гола. REUTERS - HANNAH MCKAY

Озвучивая план на вторые 45 минут встречи, тренер французов Дидье Дешам отметил, что нужно быть «рациональней в защите». Однако во втором тайме французы играли чуть ли не более агрессивно, чем в первом, создавая сложные для противника ситуации у ворот Войчеха Шчесны.

На 46-й минуте Бартош Бережинский получил желтую карточку за нарушение на Усмане Дембеле. Пробивать штрафной вышел Гризманн. Он решил нанести удар чуть ли не по воротам, но Шчесны отразил атаку. Эрнандес подобрал мяч, но не смог добить точно.

На 57-й минуте в ходе атаки у ворот Польши Рафаэль Варан, Войчех Шчесны и столкнулись и остались на газоне. Голкипер держался за поясницу. В это время Оливье Жиру сыграл через себя и поразил польские ворота, однако раздался свисток, арбитры гол не засчитали. Все футболисты вернулись в игру.

Французы продолжили создавать моменты у ворот поляков, а поляки пытались уйти в контратаку. У ворот Шчесны Жиру не хватило нескольких сантиметров, чтобы направить отданный Жюлем Кунде пас в ворота Польши.

Замена у поляков: Аркадиуш Милик вместо Себастьяна Шиманьски. У французов тоже замена: Юсуф Фофана вышел вместо Орельена Чуамени.

70-я минута - двойная замена у сборной Польши: Никола Залевски вместе Якуба Шиманьского, Крыстян Белик вместо Гжегожа Крыховяка.

Польский защитник Камил Глик, французский форвард Оливье Жиру и полузащитник сборной Польши Гжегож Крыховяк. REUTERS - BERNADETT SZABO

75-я минута — гол Килана Мбаппе. Гризманн выбил мяч от ворот Льориса на польскую половину поля, Жиру подобрал и отдал на Дембеле, который передал на противоположный фланг Мбаппе. Мбаппе не стал торопиться, вышел на удобную позицию и поразил ворота противника. Это четвертый гол молодого француза на этом чемпионате и восьмой — за сборную.

Вместо Усмана Дембеле вышел Кингсли Коман, Маркус Тюрам заменил Оливье Жиру.

На 82-й минуте Эрнандес в 12-15 метрах от польских ворот пробил с левой, но чуть выше перекладины.

88-я минута: желтая карточка Матти Кашу за жесткую игру на Тюраме.

Еще замены в польской сборной: Камиль Гросицкий вышел на поле вместо Пшемыслова Франковского, Ян Беднарек вместо Якуба Кивера.

91-я минута принесла еще один гол французам: с передачи Тюрама Мбаппе вновь поразил ворота поляков (девятый гол игрока за сборную) — 3:0.

Оливье Жиру и Килан Мбаппе REUTERS - DYLAN MARTINEZ

На 96-й минуте арбитр пошел смотреть VAR: судья усмотрел, что отскочивший от ноги Гросицки мяч коснулся руки Упамекано, и назначил пенальти. Левандовски вышел пробивать, Юго Льорис взял мяч, но судья переназначил удар, так как голкипер сошел с линии еще до удара. Вторая попытка Левандовски удалась: 3:1. Но это не изменило общего результата встречи: Франция прошла в четвертьфинальную фазу турнира.

По итогам матчей 3 декабря в 1/4 чемпионата Аргентина, взявшая верх над Австралией, сыграет со сборной Нидерландов, выбившей из турнира команду США. Французам в четвертьфинале предстоит сыграть с победителем пары Англия — Сенегал.

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