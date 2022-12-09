Хорватия и Аргентина стали первыми полуфиналистами ЧМ по футболу

Чемпионат мира

Сборная Хорватии в третий раз в истории вышла в полуфинал ЧМ

Судьба путевок в полуфинал решилась в серии пенальти: сборная Хорватии обыграла команду Бразилии 1:1 (4:2), а аргентинцы взяли верх над соперниками из Нидерландов — 2:2 (4:3).

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Хорватия - Бразилия 1:1 (4:2)

Сборная Бразилии в этом матче считалась фаворитом. В основное время команды голов не забили. Бразильцы несколько раз били в створ, а хорваты ни разу в створ ворот соперника не попали.

На 106-й минуте встречи Неймар открыл счет. Мяч в ворота сборной Хорватии стал для Неймара 77-м за национальную команду, он повторил результат Пеле.

Бразилец Неймар и хорват Лука Модрич. REUTERS - ANNEGRET HILSE

Когда, казалось бы, шансы сборной Хорватии на выход в полуфинал начали стремиться к нулю, Никола Влашич на левом фланге отдал пас Миславу Оршичу, который передал Бруно Петковичу, спасшему положение: на 117-й минуте сравнял счет первым ударом в створ. И судьба путевки в следующий тур чемпионата решилась в серии пенальти.

Сборная Хорватии. REUTERS - MATTHEW CHILDS

Влашич успешно поразил ворота Алиссона первым ударом серии. У бразильцев вышел бить Родриго, но голкипер хорватов взял удар. Ловро Маер забил, у бразильцев Казимиро поразил ворота, забили Модрич, Педро и Оршич. Затем вышел Маркиньос и пробил в штангу, что позволило сборной Хорватии выйти в полуфинал мирового первенства.

Таким образом Хорватия стала полуфиналистом на втором чемпионате мира подряд. Всего же сборная добиралась до полуфинала трижды в истории - в 1998, 2018 и 2022.

Расстроенные бразильцы. REUTERS - LEE SMITH

Аргентина - Нидерланды 2:2 (4:3)

Восемь лет назад сборные уже встречались на Чемпионате мира, правда, в полуфинале. Тогда основное время завершилось ничейным результатом 0:0, а аргентинцы одержали победу в серии пенальти.

Месси выполняет пенальти в ворота голландцев. REUTERS - MOLLY DARLINGTON

В первом тайме команды показали примерно равное владение мячом, но голландцы были более осторожны и сконцентрированы на обороне. На 35-й минуте Науэль Молина открыл счет, поразив ворота Нидерландов с подачи Лионеля Месси.

На 71-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота Нидерландов за фол на Акунье. Пробивать вышел Месси и увеличил отрыв своей сборной от соперника — 2:0. Это десятый мяч Месси за национальную команду, он догнал Габриэля Батистуту по количеству голов за Аргентину на чемпионатах мира.

На 83 минуте Вауту Вегхорсту, вышедшему на замену Мемфиса Депая, удалось вернуть команду в борьбу, несмотря на то, что аргентинцы плотнее засели в обороне — 2:1.

Запасные игроки Нидерландов на поле REUTERS - KAI PFAFFENBACH

А на 85-й минуте у голландцев был еще один шанс забить, но мяч при ударе в ближний угол попал в сетку.

На 89-й минуте Вирджил Ван Дейк столкнулся с Леандро Паредесом. В ходе конфликтного эпизода на поле вышли запасные игроки Нидерландов, чтоб заступиться за своего. Судья разнял игроков и выдал по желтой карточке Паредесу и Ван Дейку.

10 минут были добавлены к основному времени. Казалось, все кончено для голландцев, но фактически на последней минуте добавленного времени Месси получил желтую карточку за нарушение у своей штрафной. Нидерланды фантастически выполнили штрафной и сравняли счет.

Великолепный штрафной Нидерландов. REUTERS - PAUL CHILDS

Экстра-таймы ни к чему не привели, несмотря на обилие острых моментов, особенно в исполнении аргентинцев в конце второго дополнительного тайма. Судьба путевки в полуфинал решилась, как и в матче Хорватии с Бразилией, в серии пенальти.

Первыми к мячу вышли голландцы. Вирджил ван Дайк нанес удар, но Эмилиано Мартинес спас ворота. Месси вышел против Андреса Нопперта и вывел сборную Аргентины вперед — 1:0. Еще один сейв Мартинеса: пенальти в исполнении Бергейса не попадает в ворота. Леандро Паредес забил — 2:0. Вегхорст переиграл Мартинеса — 2:1. Гол на счету Гонсало Монтьеля — 3:1. Копмейнерс у мяча — 3:2. Точку мог бы поставить Энзо Фернандес — если бы не отправил мяч мимо ворот.

Люк Де Йонг потанцевал перед мячом и обманул Мартинеса — 3:3. И, наконец, Лаутаро Мартнес забил решающий пенальти и помог сборной Аргентины выйти в полуфинал.

Завтра, 10 декабря, за выход в 1/2 чемпионата сборная Португалии сыграет с командой Марокко, а команда Франции сразится с футболистами из Англии.

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