Сборная Марокко впервые в истории вышла в полуфинал ЧМ

чемпионат мира

Сборная Марокко в полуфинале Чемпионата мира в Катаре.

Матч Марокко-Португалия завершился со счетом 1:0. Сборная Марокко стала первой африканской сборной, прошедшей в полуфинал мундиаля. Ее соперником в 1/2 станет победитель матча Франция-Англия.

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Команды встречались дважды в истории, каждый раз — на чемпионате мира. истории два раза и оба были на чемпионате мира.

Марокканцы вышли в четвертьфинал после победы над сборной Испании в послематчевой серии пенальти. Сборная Марокко впервые в своей истории вышла в 1/4. Это четвертая африканская сборная, которая дошла до этой стадии мирового первенства, три другие страны — Камерун, Сенегал и Гана.

Португальцы за выход в 1/4 играли с командой Швейцарии и выиграли со счетом 6:1. Это третий выход в четвертьфинал в истории национальной команды Португалии (1966, 2006 и 2022).

Болельщики сборной Марокко REUTERS - PAUL CHILDS

Тренер португальцев Фернанду Сантуш, как и в прошлом матче против, оставил Криштиану Роналду в запасе.

Игра открылась в энергичном ритме, который сохранялся на протяжении всего матча. Несмотря на обилие интересных и опасных моментов, счет открыли лишь в конце первых 45-ти минут.

На 42-й минуте вратарь Диогу Кошта не успел на перехват подачи, Юссеф Эн-Несири переиграл голкипера в воздухе и головой сбросил мяч в ворота. На перерыв сборная Марокко ушла в статусе лидера при счете 1:0.

Автор гола в ворота Португалии Юссеф Эн-Несри. REUTERS - CARL RECINE

Во втором тайме Сантуш выпустил на поле Криштиану Роналдо. Португальцы усилили давление на соперников, заставив марокканцев засесть на своей половине поля и в лучшем случае уходить в контратаку.

Криштиану Роналду вышел на поле во втором тайме REUTERS - MOLLY DARLINGTON

Португальцы наращивали давление, заставляя защитников и голкипера сборной Марокко Буну активно включаться. Но в основное время все усилия португальских футболистов оказались тщетны. Судья добавил 8 минут, но и этого не хватило сборной Португалии, чтобы перевести игру в экстра-таймы.

Сборная Марокко впервые в истории вышла в полуфинал мундиаля.

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