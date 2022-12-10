Сборная Марокко впервые в истории вышла в полуфинал ЧМ
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Матч Марокко-Португалия завершился со счетом 1:0. Сборная Марокко стала первой африканской сборной, прошедшей в полуфинал мундиаля. Ее соперником в 1/2 станет победитель матча Франция-Англия.
Команды встречались дважды в истории, каждый раз — на чемпионате мира. истории два раза и оба были на чемпионате мира.
Марокканцы вышли в четвертьфинал после победы над сборной Испании в послематчевой серии пенальти. Сборная Марокко впервые в своей истории вышла в 1/4. Это четвертая африканская сборная, которая дошла до этой стадии мирового первенства, три другие страны — Камерун, Сенегал и Гана.
Португальцы за выход в 1/4 играли с командой Швейцарии и выиграли со счетом 6:1. Это третий выход в четвертьфинал в истории национальной команды Португалии (1966, 2006 и 2022).
Тренер португальцев Фернанду Сантуш, как и в прошлом матче против, оставил Криштиану Роналду в запасе.
Игра открылась в энергичном ритме, который сохранялся на протяжении всего матча. Несмотря на обилие интересных и опасных моментов, счет открыли лишь в конце первых 45-ти минут.
На 42-й минуте вратарь Диогу Кошта не успел на перехват подачи, Юссеф Эн-Несири переиграл голкипера в воздухе и головой сбросил мяч в ворота. На перерыв сборная Марокко ушла в статусе лидера при счете 1:0.
Во втором тайме Сантуш выпустил на поле Криштиану Роналдо. Португальцы усилили давление на соперников, заставив марокканцев засесть на своей половине поля и в лучшем случае уходить в контратаку.
Португальцы наращивали давление, заставляя защитников и голкипера сборной Марокко Буну активно включаться. Но в основное время все усилия португальских футболистов оказались тщетны. Судья добавил 8 минут, но и этого не хватило сборной Португалии, чтобы перевести игру в экстра-таймы.
Сборная Марокко впервые в истории вышла в полуфинал мундиаля.
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