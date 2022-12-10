чемпионат мира
Франция вышла в полуфинал чемпионата мира и сыграет с Марокко
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Четвертьфинальный матч Франция—Англия завершился со счетом 2:1. У французов забили Орельен Чуамени и Оливье Жиру, у англичан пенальти реализовал Гарри Кейн. За выход в финал сборная Франции поборется с командой Марокко. Во втором полуфинале будут играть Хорватия и Аргентина.
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Впервые сборные Англии и Франции встретились в 1923 году, но это лишь третья встреча на чемпионате мира. Ранее дважды — в 1966 и 1982 году — выигрывала сборная Англии. За всю историю встреч команды отыграли 41 матч — 34 товарищеских и 7 официальных. В 24 встречах победу одержали англичане, в 11 — французы, 6 встреч закончились ничьей.
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