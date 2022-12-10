чемпионат мира

Франция вышла в полуфинал чемпионата мира и сыграет с Марокко

Франция в полуфинале чемпионата мира во второй раз подряд. REUTERS - ANNEGRET HILSE

Анн Морзин 4 мин

Четвертьфинальный матч Франция—Англия завершился со счетом 2:1. У французов забили Орельен Чуамени и Оливье Жиру, у англичан пенальти реализовал Гарри Кейн. За выход в финал сборная Франции поборется с командой Марокко. Во втором полуфинале будут играть Хорватия и Аргентина.