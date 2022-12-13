Аргентина выиграла у Хорватии со счетом 3:0 и вышла в финал ЧМ

чемпионат мира

Первый полуфинал Чемпионата мира по футболу в Катаре между Аргентиной и Хорватией завершился со счетом 3:0. В финале сборная Аргентины встретится с победителем полуфинала Франция-Марокко.

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Ранее сборные встречались четыре раза: дважды на чемпионате мира, и дважды в товарищеских матчах. У каждой сборной по одной победе в каждой из этих категорий личных встреч. В последний раз команды играли в групповом этапе чемпионата мира в России: тогда победа досталась вышедшим с первого места в плей-офф хорватам (3:0).

В первые минуты команды казались равными, затем хорваты стали все дольше удерживать мяч, проводить длительные розыгрыши на половине аргентинцев. Впрочем, к особенно острым моментам в первые 15 минут игры это не привело. Тем не менее, футболисты продемонстрировали, что нежничать с соперниками они не намерены: в начале матча хорваты в центре поля повалили Месси, затем капитан сборной Лука Модрич грубо сыграл в отборе, но обошлось без карточек.

Полуфинал Аргентина-Хорватия. REUTERS - KAI PFAFFENBACH

Общий ритм матча ускорился. Сборная Аргентины чуть активнее стала включаться в атаку, пытаясь преодолеть хорватскую оборону, однако до 30-й минуты матча зрители так и не увидели ни одного удара в створ ворот.

Но на 32-й минуте за фол вратаря хорватов Доминика Ливаковича на Хулиане Альваресе привел к пенальти. Хорват Матео Ковачич решил оспорить решение судьи и получил желтую карточку. Лионель Месси вышел против так же заработавшего желтую карточку хорватского вратаря и мощным ударом в левый угол под перекладину вывел свою команду вперед. Аргентина повела 1:0. Этим голом Месси побил очередной рекорд - превзошел Габриэля Батистуту и стал лучшим бомбардиром Аргентины на мундиалях.

На 39-й минуте Хулиан Альварес побежал в такую же контратаку, как семью минутами ранее, обманул хорватских защитников и поразил ворота Ливаковича — 2:0.

Месси открыл счет, реализовав пенальти в ворота Ливаковича. REUTERS - KAI PFAFFENBACH

На 43-й минуте Ливакович спас ворота от мяча, направленного в створ при розыгрыше углового.

В дополнительные четыре минуты сборная Хорватии попыталась хоть немного исправить положение до конца первого тайма, но тщетно.

На 58-й минуте у сборной Аргентины был шанс еще больше увеличить отрыв: Месси обыграл защитников, но Ливакович отразил удар. На 63-й минуте прошла замена у аргентинцев: сменил Лисандро Мартинез сменил Леандро Паредеса.

68-я минута - желтая карточка Кристиану Ромеро, грубо сыгравшему на Петковиче. В следующую минуту Месси пробежал с мячом по флангу, обманул хорватских защитников, приблизился максимально близко к воротам и отдал пас назад на Альвареса, который забил - 3:0.

Третий гол сборной Аргентины. REUTERS - KAI PFAFFENBACH

79-я минута: мяч после мощного прострела отскочил в голову капитану хорватской сборной Луке Модричу. Игрока пришлось заменить.

На 85-й минуте хорватским футболистом удалось создать неплохой момент у ворот соперников, но подбежавший на добивание Деян Ловрен не смог ударить по мячу.

Арбитры добавили пять минут к основному времени, но и их не хватило хорватам, чтобы совершить чудо. В финале Чемпионата мира сборная Аргентины встретится с победителем полуфинала Франция-Марокко.

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