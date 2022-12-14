В Париже болельщики отпраздновали выход сборной Франции в финал ЧМ по футболу

Вечером 14 декабря болельщики вышли на Елисейские поля в Париже, чтобы отпраздновать победу сборной Франции в полуфинале чемпионата мира по футболу. Французская команда выиграла у Марокко 2:0 и второй раз подряд пробилась в финал ЧМ, где действующим чемпионам мира предстоит отстаивать свой титул в борьбе против сборной Аргентины. На главном проспекте столицы Франции побывала корреспондент RFI.

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В сборной Франции Тео Эрнандес и Рандаль Коло Муани стали авторами победных голов в ворота соперника.

Футбольные страсти в центре Парижа в среду вечером после выхода сборной Франции в финал футбольного чемпионата.

Французы вышли в финал второй раз подряд, что не удавалось никому уже 20 лет. Четыре года назад — на ЧМ в России — они взяли золото. В финале Франция сыграет с Аргентиной, он состоится 18 декабря.

В полуфинале французы обыграли команду Марокко со счетом 2:0. Тем не менее марокканцы войдут в историю футбола, как первая команда из Африки, дошедшая до полуфинала мирового футбольного первенства.

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