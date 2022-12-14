Сборная Франции вышла в финал ЧМ. Ей предстоит матч с командой Аргентины

чемпионат мира

Сборная Франции во второй раз подряд вышла в финал ЧМ по футболу

Сборная Франции в полуфинале выиграла у команды Марокко 2:0 и второй раз подряд пробилась в финал Чемпионата мира по футболу. В решающей игре 18 декабря французы сыграют со сборной Аргентины. На полуфинале в Катаре присутствовал президент Франции Эмманюэль Макрон.

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Сборная Франции считалась фаворитом в этом поединке, несмотря на то, что в стартовом составе не вышли Адриен Рабьо и Дайо Упамекано, показавшие себя крайне полезными игроками на предыдущих этапах первенства.

Сборная Марокко является сенсацией турнира — именно эта команда выбила из сетки испанцев и португальцев. Причем, ни одна команда на этом чемпионате до сих пор не поражала ворота Марокко: единственный пропущенный мяч — автогол в матче против Канады. Матч с французами пропускал нападающий Валид Хеддира, в игре против Португалии получивший две желтые карточки.

В своей истории команды встречались пять раз, причем четырежды — в товарищеских матчах. В трех из пяти встречах победу одержали французы, еще две закончились ничьей. Самая недавняя встреча сборных была в 2007 году и завершилась со счетом 2:2.

На 5-й минуте к воротам марокканцев выбежал Антуан Гризманн, подал на Килиана Мбаппе, его удар отразили защитники, но подбежавший на добивание Тео Эрнандес обыграл непробиваемого до сих пор Яссина Буну и открыл счет — 1:0.

Первый гол французам принес на 5-й минуте Тео Эрнандес REUTERS - PETER CZIBORRA

Марокканцы не позволили лишить себя боевого духа и на 10-й минуте пошли в атаку на ворота Юго Льориса. Аззедин Оунахи пробил, но французский голкипер отразил дальний удар в створ. На 15-й минуте Хаким Зиеш выполнил навес со стандарта в штрафную Франции, но защита вынесла мяч.

На 17-й минуте Оливье Жиру мог увеличить отрыв от соперников, убежал от марокканских защитников и нанес мощный удар — в штангу.

Замена у марокканцев: на 21-й минуте Селим Амалла вышел вместо травмированного капитана Ромена Саисса.

27-я минута - желтая карточка Софиану Буффалю за фол на Тео Эрнандесе. Врачи вышли на поле к французскому защитнику.

30-я минута - хорошая атака марокканцев, но удар мимо створа, для более прицельного удара не хватило одного игрока.

Желтая карточка Буфалю за грубую игру на Эрнандесе REUTERS - HANNAH MCKAY

36-я минута: Килиан Мбаппе астрономически ускорился, вырвался к воротам, пробил, обыграл Буну, но защитник вынес мяч. Жиру попробовал добить, но мимо ворот.

На 44-й минуте марокканцы могли сравнять счет, разыграв угловой. Жиру вынес мяч, но его подхватил Джавад Эль-Ямик и ударил через голову. Льорис спас ворота. Еще один угловой своей сборной заработал Хаким Зиеш, но Юго Льорис вышел из ворот и прикрыл собой мяч. Еще один дальний мощный удар, Капитан французов сыграл кулаками и отбил мяч.

На перерыв команды ушли с тем же счетом, что и в начале тайма — 1:0 в пользу сборной Франции.

В перерыве провели замену в сборной Марокко: вместо Нуссаир Мазрауи на поле вышел Яхья Аттийят-Аллах.

Второй тайм открылся двумя атаками Килиана Мбаппе, в одном из них французский форвард столкнулся с Яссином Буну. На 50-й минуте очередная атака Мбаппе была прервана, форвард получил удар по левой лодыжке и остался лежать на газоне.

Килиан Мбаппе на газоне REUTERS - KAI PFAFFENBACH

С 50-й по 53-ю минуту сборная Марокко провела серию превосходных атак, но французская защита работала надежна. Отдельно стоит отметить Ибраиму Конате, который провел превосходный матч. В целом, в первые минуты второго тайма марокканцы, казалось, доминировали, были энергичней и активней атаковали. Французы же, казалось, засели в обороне. Лидерское положение сборной Франции перестало казаться незыблемым.

Дидье Дешам провел замену: выпустил Маркуса Тюрама вместо подрастерявшего ритм Оливье Жиру. Еще замены у Марокко: Закария Абухляль вместо Софиана Буфаля и Абдерразак Хамдалла вместо Юссефа Эн-Несри.

Дидье Дешам и Маркус Тюрам. REUTERS - MOLLY DARLINGTON

68-я минута, Хакими сфолил на Тюраме и подарил штрафной французам - превратить его в гол не удалось. Срыв атаки Тюрама и еще один штрафной в исполнении Гризманна: Маркус Тюрам сыграл головой, но не в створ.

На 78-й минуте Дешам провел еще одну замену. Рандаль Коло Муани сменил Усмана Дембеле. Сразу после этого французы провели атаку, Тюрам разыграл с Мбаппе, Килиан обыграл защитников и Коло Муани забил — 2:0.

Второй гол французов REUTERS - KAI PFAFFENBACH

Арбитры добавили 6 минут, но марокканцам не удалось совершить чудо.

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