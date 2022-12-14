чемпионат мира

Сборная Франции вышла в финал ЧМ. Ей предстоит матч с командой Аргентины

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Сборная Франции во второй раз подряд вышла в финал ЧМ по футболу
Сборная Франции во второй раз подряд вышла в финал ЧМ по футболу REUTERS - HANNAH MCKAY
Анн Морзин
5 мин

Сборная Франции в полуфинале выиграла у команды Марокко 2:0 и второй раз подряд пробилась в финал Чемпионата мира по футболу. В решающей игре 18 декабря французы сыграют со сборной Аргентины. На полуфинале в Катаре присутствовал президент Франции Эмманюэль Макрон.

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Сборная Франции считалась фаворитом в этом поединке, несмотря на то, что в стартовом составе не вышли Адриен Рабьо и Дайо Упамекано, показавшие себя крайне полезными игроками на предыдущих этапах первенства.

Сборная Марокко является сенсацией турнира — именно эта команда выбила из сетки испанцев и португальцев. Причем, ни одна команда на этом чемпионате до сих пор не поражала ворота Марокко: единственный пропущенный мяч — автогол в матче против Канады. Матч с французами пропускал нападающий Валид Хеддира, в игре против Португалии получивший две желтые карточки.

В своей истории команды встречались пять раз, причем четырежды — в товарищеских матчах. В трех из пяти встречах победу одержали французы, еще две закончились ничьей. Самая недавняя встреча сборных была в 2007 году и завершилась со счетом 2:2.

На 5-й минуте к воротам марокканцев выбежал Антуан Гризманн, подал на Килиана Мбаппе, его удар отразили защитники, но подбежавший на добивание Тео Эрнандес обыграл непробиваемого до сих пор Яссина Буну и открыл счет — 1:0.

Первый гол французам принес на 5-й минуте Тео Эрнандес
Первый гол французам принес на 5-й минуте Тео Эрнандес REUTERS - PETER CZIBORRA

Марокканцы не позволили лишить себя боевого духа и на 10-й минуте пошли в атаку на ворота Юго Льориса. Аззедин Оунахи пробил, но французский голкипер отразил дальний удар в створ. На 15-й минуте Хаким Зиеш выполнил навес со стандарта в штрафную Франции, но защита вынесла мяч.

На 17-й минуте Оливье Жиру мог увеличить отрыв от соперников, убежал от марокканских защитников и нанес мощный удар — в штангу.

Замена у марокканцев: на 21-й минуте Селим Амалла вышел вместо травмированного капитана Ромена Саисса.

27-я минута - желтая карточка Софиану Буффалю за фол на Тео Эрнандесе. Врачи вышли на поле к французскому защитнику.

30-я минута - хорошая атака марокканцев, но удар мимо створа, для более прицельного удара не хватило одного игрока.

Желтая карточка Буфалю за грубую игру на Эрнандесе
Желтая карточка Буфалю за грубую игру на Эрнандесе REUTERS - HANNAH MCKAY

36-я минута: Килиан Мбаппе астрономически ускорился, вырвался к воротам, пробил, обыграл Буну, но защитник вынес мяч. Жиру попробовал добить, но мимо ворот.

На 44-й минуте марокканцы могли сравнять счет, разыграв угловой. Жиру вынес мяч, но его подхватил Джавад Эль-Ямик и ударил через голову. Льорис спас ворота. Еще один угловой своей сборной заработал Хаким Зиеш, но Юго Льорис вышел из ворот и прикрыл собой мяч. Еще один дальний мощный удар, Капитан французов сыграл кулаками и отбил мяч.

На перерыв команды ушли с тем же счетом, что и в начале тайма — 1:0 в пользу сборной Франции.

В перерыве провели замену в сборной Марокко: вместо Нуссаир Мазрауи на поле вышел Яхья Аттийят-Аллах.

Второй тайм открылся двумя атаками Килиана Мбаппе, в одном из них французский форвард столкнулся с Яссином Буну. На 50-й минуте очередная атака Мбаппе была прервана, форвард получил удар по левой лодыжке и остался лежать на газоне.

Килиан Мбаппе на газоне
Килиан Мбаппе на газоне REUTERS - KAI PFAFFENBACH

С 50-й по 53-ю минуту сборная Марокко провела серию превосходных атак, но французская защита работала надежна. Отдельно стоит отметить Ибраиму Конате, который провел превосходный матч. В целом, в первые минуты второго тайма марокканцы, казалось, доминировали, были энергичней и активней атаковали. Французы же, казалось, засели в обороне. Лидерское положение сборной Франции перестало казаться незыблемым.

Дидье Дешам провел замену: выпустил Маркуса Тюрама вместо подрастерявшего ритм Оливье Жиру. Еще замены у Марокко: Закария Абухляль вместо Софиана Буфаля и Абдерразак Хамдалла вместо Юссефа Эн-Несри.

Дидье Дешам и Маркус Тюрам.
Дидье Дешам и Маркус Тюрам. REUTERS - MOLLY DARLINGTON

68-я минута, Хакими сфолил на Тюраме и подарил штрафной французам - превратить его в гол не удалось. Срыв атаки Тюрама и еще один штрафной в исполнении Гризманна: Маркус Тюрам сыграл головой, но не в створ.

На 78-й минуте Дешам провел еще одну замену. Рандаль Коло Муани сменил Усмана Дембеле. Сразу после этого французы провели атаку, Тюрам разыграл с Мбаппе, Килиан обыграл защитников и Коло Муани забил — 2:0.

Второй гол французов
Второй гол французов REUTERS - KAI PFAFFENBACH

Арбитры добавили 6 минут, но марокканцам не удалось совершить чудо.

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