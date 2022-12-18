Аргентина обыграла Францию в финале Чемпионата мира по футболу

чемпионат мира

В финальном матче в воскресенье, 18 декабря, сборная Аргентины взяла верх над командой Франции и в третий раз в своей истории стала чемпионом мира. Судьба трофея решилась в серии пенальти. Матч закончился со счетом 3:3 (4:2).

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Команда Франции стала первым участником турнира, который вышел в плей-офф: она обыграла сборную Австралии и Дании. Таким образов подопечные Дидье Дешама прервали «традицию», согласно которой действующий чемпион мира на следующем турнире не выходит из группы. Уже зная о выходе в плей-офф, французы уступили сборной Туниса. В плей-офф сборная Франции встречалась с командами Польши, Англии и Марокко. Все победы были достигнуты в основное время.

В первом матче группового этапа Аргентина уступила Саудовской Аравии (2:1), однако затем выправила положение в вышла из группы с первого места, взяв верх над командами Мексики и Польши. В плей-офф аргентинцы провели матчи со сборными Австралии, Нидерландов и Хорватии. Ранее аргентинцы дважды выигрывали чемпионат мира — в 1978 и 1986 годах.

Церемония закрытия чемпионата перед стартом финального матча. REUTERS - THAIER AL-SUDANI

По итогам матча также определился лучший бомбардир турнира. Капитан сборной Аргентины Лионель Месси и нападающий французов Килиан Мбаппе к началу матча имели в активе по пять забитых мячей. За ними идут Хулиан Альварес и Оливье Жиру.

За всю историю команды встречались 12 раз: 6 раз победу одерживали аргентинцы, три раза верх брали французы, трижды матчи заканчивались ничьей. Последний матч команды провели на ЧМ-2018 года в России: тогда Франция обыграла Аргентину 4:3.

Сборные Аргентины (слева) и Франции перед финалом Чемпионата мира по футболу. 18 декабря 2022, Катар. REUTERS - PAUL CHILDS

На третьей минуте аргентинцы проникли в штрафную французов, но Льорис взял мяч. Арбитр сделал французам предупреждение за поваленного Альвареса.

На пятой минуте Аргентина вновь попыталась открыть счет — дальним ударом. Но мяч прилетел прямо в руки Юго Льорису.

На 8-ой минуте еще одна попытка: Родриго Де Пауль пробил, но Рафаэль Варан скорректировал траекторию мяча, пустив его мимо ворот. Аргентинцы заработали первый угловой.

При розыгрыше углового Льорис получил удар локтем в солнечное сплетение и остался на газоне. Врачи вышли на поле, капитан сборной вернулся к воротам.

Президент Франции Эмманюэль Макрон на трибунах стадиона в Катаре. REUTERS - DYLAN MARTINEZ

В целом первые 15 минут прошли под знаком аргентинской атаки. К воротам Эмилиано Мартинеса действие практически не перемещалось, кроме момента на 14-й минуте, когда Килиан Мбаппе проник максимально близко к воротам, но голкипер аргентинцев предупредил возможный удар, накрыв мяч.

На 19-й минуте фол Де Пауля на Тео Эрнандесе принес французам штрафной. Антуан Гризманн навесил, Оливье Жиру сыграл головой, но выше ворот.

Месси пробивает пенальти в ворота Льориса REUTERS - KAI PFAFFENBACH

Ситуация изменилась на 22-й минуте: Усман Дембеле, пытаясь прервать атаку, повалил Анхеля Ди Марию. Арбитр указал на точку. Лионель Месси вышел пробивать пенальти и открыл счет. 1:0 в пользу Аргентины.

Переход на позиции отстающей заставил сборную Франции немного встряхнуться и усилить прессинг. Однако на 35-й минуте Анхель Ди Мария вышел один на один с Льорисом и забил, Аргентина повела 2:0.

Автор второго гола в ворота Франции - Анхель ди Мария. REUTERS - DYLAN MARTINEZ

Дидье Дешам провел замену: вместо Оливье Жиру вышел Маркус Тюрам, а Рандаль Коло Муани заменил Усмана Дембеле. Но переломить ход игры не удалось. В конце первого тайма Фернандес получил желтую карточку за то, что выставил ногу на пути Коло Муани. К основному времени добавили 7 минут. На перерыв команды удалились с прежним счетом - 2:0 в пользу аргентинцев.

Второй тайм вновь открылся атакой аргентинцев, Льорис спас ворота. 49-я минута - еще одна попытка поразить французские ворота: Ди Мария сделала длинный пас на фланг Альваресу, капитан сборной Франции вновь спас ворота.

Болельщики сборной Франции на Елисейских полях во время финального матча. REUTERS - DENIS BALIBOUSE

На 52-й минуте Мбаппе совершил рывок в штрафной, но это привело лишь к угловому. Гризманн подал, но Мартинес забрал мяч. На 55-й минуте желтую карточку получил французский полузащитник Адриен Рабьо.

На 62-й минуте Алексис Мак Аллистер выбежал один на один с вратарем французов, но Юго Льорис вышел навстречу и выбил мяч.

На 64-й минуте у аргентинцев Анхеля Ди Марию сменил Маркос Акунья. У французов на 68-й минуте начал готовиться к выходу на поле Кингсли Коман, чуть позже сменивший Антуана Гризманна. С ним вышел Эдуарду Камавинга вместо Тео Эрнандеса.

Вновь опасный момент у ворот французов, вновь Льорис в игре, спасает ворота.

Аргентинские болельщики перед гигантским экраном в Буэнос-Айресе. REUTERS - AGUSTIN MARCARIAN

80-я минуте с аргентинцами произошел эпизод, аналогичный тому, за который в первые 45 минут они получили пенальти: зацепио Коло Муани. Мбаппе вышел пробивать. Мартинес угадал направление, но француз распечатал счет - 2:1. А в следующее мгновение сравнял - 2:2.

Мбаппе дважды поразил ворота аргентинцев REUTERS - DYLAN MARTINEZ

На 87-й минуте желтую карточку схватил Маркус Тюрам. К основному времени добавили 8 минут. Угловой у ворот Аргентины: французы удачно разыграли, но Мартинес взял мяч. Находящийся на скамейке Оливье Жиру получил "горчичник", так как поспорил с арбитром по поводу одного из его решений. Еще желтая карточка - аргентинцу Маркусу Акунье.

На 97-й минуте Месси пробил по воротам французов, но Льорис дотянулся и выбил мяч. Команды отправились на паузу перед экстра-таймами.

Сборная Франции празднует возвращение надежды на чемпионство после второго гола в исполнении Килиана Мбаппе. REUTERS - DYLAN MARTINEZ

Первый экстра-тайм. Дешам заменил Рабьо на Юссуфа Фофану. Двойная замена и у аргентинцев: Лаутаро Мартинес вместо Хулиана Альвареса и Леандро Паредес вместо Де Пауля.

Опаснейший момент у ворот Франции: Мартинес был на ударной позиции, но Упамекано спас ворота. Затем Лаутаро Мартинес вновь выбежал один к воротам Льориса, но опять Упамекано сыграл надежно.

Во втором экстра-тайме попал мощным ударом прямо в Льориса. Месси подобрал мяч и вновь пробил, мяч попал в ворота. Жюль Кунде вынес его, но мяч уже был внутри.

Месси выводит сборную вперед во втором экстра-тайме REUTERS - KAI PFAFFENBACH

Арбитр увидел, что мяч отскочил от локтя аргентинца и назначил пенальти в ворота Аргентины. Вновь вышел бить Мбаппе и переиграл Мартинеса - 3:3 за несколько минут до конца вторых 15 минут.

Судьба трофея решилась в серии пенальти. Первым пробил Мбаппе - удачно. У аргентинцев первым вышел пробивать Месси - удачно. 1:1. Кинсли Коман пробил, но Мартинес спас ворота. Дибала обыгрывает Льориса. Чуамени исполнил - мимо ворот. Паредес попал. Коло Муани преиграл Мартинеса. Наконец, Монтьель переиграл Льориса - 4:2.

Аргентина стала чемпионом мира в третий раз в своей истории.

Лионель Массе целует трофей REUTERS - DYLAN MARTINEZ

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