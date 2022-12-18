чемпионат мира

Аргентина обыграла Францию в финале Чемпионата мира по футболу

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Аргентина - чемпион мира по футболу-2022
Аргентина - чемпион мира по футболу-2022 REUTERS - CARL RECINE
Анн Морзин
8 мин

В финальном матче в воскресенье, 18 декабря, сборная Аргентины взяла верх над командой Франции и в третий раз в своей истории стала чемпионом мира. Судьба трофея решилась в серии пенальти. Матч закончился со счетом 3:3 (4:2).

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Команда Франции стала первым участником турнира, который вышел в плей-офф: она обыграла сборную Австралии и Дании. Таким образов подопечные Дидье Дешама прервали «традицию», согласно которой действующий чемпион мира на следующем турнире не выходит из группы. Уже зная о выходе в плей-офф, французы уступили сборной Туниса. В плей-офф сборная Франции встречалась с командами Польши, Англии и Марокко. Все победы были достигнуты в основное время.

В первом матче группового этапа Аргентина уступила Саудовской Аравии (2:1), однако затем выправила положение в вышла из группы с первого места, взяв верх над командами Мексики и Польши. В плей-офф аргентинцы провели матчи со сборными Австралии, Нидерландов и Хорватии. Ранее аргентинцы дважды выигрывали чемпионат мира — в 1978 и 1986 годах.

Церемония закрытия чемпионата перед стартом финального матча.
Церемония закрытия чемпионата перед стартом финального матча. REUTERS - THAIER AL-SUDANI

По итогам матча также определился лучший бомбардир турнира. Капитан сборной Аргентины Лионель Месси и нападающий французов Килиан Мбаппе к началу матча имели в активе по пять забитых мячей. За ними идут Хулиан Альварес и Оливье Жиру.

За всю историю команды встречались 12 раз: 6 раз победу одерживали аргентинцы, три раза верх брали французы, трижды матчи заканчивались ничьей. Последний матч команды провели на ЧМ-2018 года в России: тогда Франция обыграла Аргентину 4:3.

Сборные Аргентины (слева) и Франции перед финалом Чемпионата мира по футболу. 18 декабря 2022, Катар.
Сборные Аргентины (слева) и Франции перед финалом Чемпионата мира по футболу. 18 декабря 2022, Катар. REUTERS - PAUL CHILDS

На третьей минуте аргентинцы проникли в штрафную французов, но Льорис взял мяч. Арбитр сделал французам предупреждение за поваленного Альвареса.

На пятой минуте Аргентина вновь попыталась открыть счет — дальним ударом. Но мяч прилетел прямо в руки Юго Льорису.

На 8-ой минуте еще одна попытка: Родриго Де Пауль пробил, но Рафаэль Варан скорректировал траекторию мяча, пустив его мимо ворот. Аргентинцы заработали первый угловой.

При розыгрыше углового Льорис получил удар локтем в солнечное сплетение и остался на газоне. Врачи вышли на поле, капитан сборной вернулся к воротам. 

Президент Франции Эмманюэль Макрон на трибунах стадиона в Катаре.
Президент Франции Эмманюэль Макрон на трибунах стадиона в Катаре. REUTERS - DYLAN MARTINEZ

В целом первые 15 минут прошли под знаком аргентинской атаки. К воротам Эмилиано Мартинеса действие практически не перемещалось, кроме момента на 14-й минуте, когда Килиан Мбаппе проник максимально близко к воротам, но голкипер аргентинцев предупредил возможный удар, накрыв мяч.

На 19-й минуте фол Де Пауля на Тео Эрнандесе принес французам штрафной. Антуан Гризманн навесил, Оливье Жиру сыграл головой, но выше ворот.

Месси пробивает пенальти в ворота Льориса
Месси пробивает пенальти в ворота Льориса REUTERS - KAI PFAFFENBACH

Ситуация изменилась на 22-й минуте: Усман Дембеле, пытаясь прервать атаку, повалил Анхеля Ди Марию. Арбитр указал на точку. Лионель Месси вышел пробивать пенальти и открыл счет. 1:0 в пользу Аргентины.

Переход на позиции отстающей заставил сборную Франции немного встряхнуться и усилить прессинг. Однако на 35-й минуте Анхель Ди Мария вышел один на один с Льорисом и забил, Аргентина повела 2:0.

Автор второго гола в ворота Франции - Анхель ди Мария.
Автор второго гола в ворота Франции - Анхель ди Мария. REUTERS - DYLAN MARTINEZ

Дидье Дешам провел замену: вместо Оливье Жиру вышел Маркус Тюрам, а Рандаль Коло Муани заменил Усмана Дембеле. Но переломить ход игры не удалось. В конце первого тайма Фернандес получил желтую карточку за то, что выставил ногу на пути Коло Муани. К основному времени добавили 7 минут. На перерыв команды удалились с прежним счетом - 2:0 в пользу аргентинцев.

 

Второй тайм вновь открылся атакой аргентинцев, Льорис спас ворота. 49-я минута - еще одна попытка поразить французские ворота: Ди Мария сделала длинный пас на фланг Альваресу, капитан сборной Франции вновь спас ворота.

Болельщики сборной Франции на Елисейских полях во время финального матча.
Болельщики сборной Франции на Елисейских полях во время финального матча. REUTERS - DENIS BALIBOUSE

На 52-й минуте Мбаппе совершил рывок в штрафной, но это привело лишь к угловому. Гризманн подал, но Мартинес забрал мяч. На 55-й минуте желтую карточку получил французский полузащитник Адриен Рабьо.

На 62-й минуте Алексис Мак Аллистер выбежал один на один с вратарем французов, но Юго Льорис вышел навстречу и выбил мяч.

На 64-й минуте у аргентинцев Анхеля Ди Марию сменил Маркос Акунья. У французов на 68-й минуте начал готовиться к выходу на поле Кингсли Коман, чуть позже сменивший Антуана Гризманна. С ним вышел Эдуарду Камавинга вместо Тео Эрнандеса.

Вновь опасный момент у ворот французов, вновь Льорис в игре, спасает ворота.

Аргентинские болельщики перед гигантским экраном в Буэнос-Айресе.
Аргентинские болельщики перед гигантским экраном в Буэнос-Айресе. REUTERS - AGUSTIN MARCARIAN

80-я минуте с аргентинцами произошел эпизод, аналогичный тому, за который в первые 45 минут они получили пенальти: зацепио Коло Муани. Мбаппе вышел пробивать. Мартинес угадал направление, но француз распечатал счет - 2:1. А в следующее мгновение сравнял - 2:2.

Мбаппе дважды поразил ворота аргентинцев
Мбаппе дважды поразил ворота аргентинцев REUTERS - DYLAN MARTINEZ

На 87-й минуте желтую карточку схватил Маркус Тюрам. К основному времени добавили 8 минут. Угловой у ворот Аргентины: французы удачно разыграли, но Мартинес взял мяч. Находящийся на скамейке Оливье Жиру получил "горчичник", так как поспорил с арбитром по поводу одного из его решений. Еще желтая карточка - аргентинцу Маркусу Акунье.

На 97-й минуте Месси пробил по воротам французов, но Льорис дотянулся и выбил мяч. Команды отправились на паузу перед экстра-таймами.

Сборная Франции празднует возвращение надежды на чемпионство после второго гола в исполнении Килиана Мбаппе.
Сборная Франции празднует возвращение надежды на чемпионство после второго гола в исполнении Килиана Мбаппе. REUTERS - DYLAN MARTINEZ

Первый экстра-тайм. Дешам заменил Рабьо на Юссуфа Фофану. Двойная замена и у аргентинцев: Лаутаро Мартинес вместо Хулиана Альвареса и Леандро Паредес вместо Де Пауля.

Опаснейший момент у ворот Франции: Мартинес был на ударной позиции, но Упамекано спас ворота. Затем Лаутаро Мартинес вновь выбежал один к воротам Льориса, но опять Упамекано сыграл надежно.

Во втором экстра-тайме попал мощным ударом прямо в Льориса. Месси подобрал мяч и вновь пробил, мяч попал в ворота. Жюль Кунде вынес его, но мяч уже был внутри.

Месси выводит сборную вперед во втором экстра-тайме
Месси выводит сборную вперед во втором экстра-тайме REUTERS - KAI PFAFFENBACH

Арбитр увидел, что мяч отскочил от локтя аргентинца и назначил пенальти в ворота Аргентины. Вновь вышел бить Мбаппе и переиграл Мартинеса - 3:3 за несколько минут до конца вторых 15 минут.

Судьба трофея решилась в серии пенальти. Первым пробил Мбаппе - удачно. У аргентинцев первым вышел пробивать Месси - удачно. 1:1. Кинсли Коман пробил, но Мартинес спас ворота. Дибала обыгрывает Льориса. Чуамени исполнил - мимо ворот. Паредес попал. Коло Муани преиграл Мартинеса. Наконец, Монтьель переиграл Льориса - 4:2.

Аргентина стала чемпионом мира в третий раз в своей истории.

Лионель Массе целует трофей
Лионель Массе целует трофей REUTERS - DYLAN MARTINEZ

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