Аргентина обыграла Францию в финале Чемпионата мира по футболу
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В финальном матче в воскресенье, 18 декабря, сборная Аргентины взяла верх над командой Франции и в третий раз в своей истории стала чемпионом мира. Судьба трофея решилась в серии пенальти. Матч закончился со счетом 3:3 (4:2).
Команда Франции стала первым участником турнира, который вышел в плей-офф: она обыграла сборную Австралии и Дании. Таким образов подопечные Дидье Дешама прервали «традицию», согласно которой действующий чемпион мира на следующем турнире не выходит из группы. Уже зная о выходе в плей-офф, французы уступили сборной Туниса. В плей-офф сборная Франции встречалась с командами Польши, Англии и Марокко. Все победы были достигнуты в основное время.
В первом матче группового этапа Аргентина уступила Саудовской Аравии (2:1), однако затем выправила положение в вышла из группы с первого места, взяв верх над командами Мексики и Польши. В плей-офф аргентинцы провели матчи со сборными Австралии, Нидерландов и Хорватии. Ранее аргентинцы дважды выигрывали чемпионат мира — в 1978 и 1986 годах.
По итогам матча также определился лучший бомбардир турнира. Капитан сборной Аргентины Лионель Месси и нападающий французов Килиан Мбаппе к началу матча имели в активе по пять забитых мячей. За ними идут Хулиан Альварес и Оливье Жиру.
За всю историю команды встречались 12 раз: 6 раз победу одерживали аргентинцы, три раза верх брали французы, трижды матчи заканчивались ничьей. Последний матч команды провели на ЧМ-2018 года в России: тогда Франция обыграла Аргентину 4:3.
На третьей минуте аргентинцы проникли в штрафную французов, но Льорис взял мяч. Арбитр сделал французам предупреждение за поваленного Альвареса.
На пятой минуте Аргентина вновь попыталась открыть счет — дальним ударом. Но мяч прилетел прямо в руки Юго Льорису.
На 8-ой минуте еще одна попытка: Родриго Де Пауль пробил, но Рафаэль Варан скорректировал траекторию мяча, пустив его мимо ворот. Аргентинцы заработали первый угловой.
При розыгрыше углового Льорис получил удар локтем в солнечное сплетение и остался на газоне. Врачи вышли на поле, капитан сборной вернулся к воротам.
В целом первые 15 минут прошли под знаком аргентинской атаки. К воротам Эмилиано Мартинеса действие практически не перемещалось, кроме момента на 14-й минуте, когда Килиан Мбаппе проник максимально близко к воротам, но голкипер аргентинцев предупредил возможный удар, накрыв мяч.
На 19-й минуте фол Де Пауля на Тео Эрнандесе принес французам штрафной. Антуан Гризманн навесил, Оливье Жиру сыграл головой, но выше ворот.
Ситуация изменилась на 22-й минуте: Усман Дембеле, пытаясь прервать атаку, повалил Анхеля Ди Марию. Арбитр указал на точку. Лионель Месси вышел пробивать пенальти и открыл счет. 1:0 в пользу Аргентины.
Переход на позиции отстающей заставил сборную Франции немного встряхнуться и усилить прессинг. Однако на 35-й минуте Анхель Ди Мария вышел один на один с Льорисом и забил, Аргентина повела 2:0.
Дидье Дешам провел замену: вместо Оливье Жиру вышел Маркус Тюрам, а Рандаль Коло Муани заменил Усмана Дембеле. Но переломить ход игры не удалось. В конце первого тайма Фернандес получил желтую карточку за то, что выставил ногу на пути Коло Муани. К основному времени добавили 7 минут. На перерыв команды удалились с прежним счетом - 2:0 в пользу аргентинцев.
Второй тайм вновь открылся атакой аргентинцев, Льорис спас ворота. 49-я минута - еще одна попытка поразить французские ворота: Ди Мария сделала длинный пас на фланг Альваресу, капитан сборной Франции вновь спас ворота.
На 52-й минуте Мбаппе совершил рывок в штрафной, но это привело лишь к угловому. Гризманн подал, но Мартинес забрал мяч. На 55-й минуте желтую карточку получил французский полузащитник Адриен Рабьо.
На 62-й минуте Алексис Мак Аллистер выбежал один на один с вратарем французов, но Юго Льорис вышел навстречу и выбил мяч.
На 64-й минуте у аргентинцев Анхеля Ди Марию сменил Маркос Акунья. У французов на 68-й минуте начал готовиться к выходу на поле Кингсли Коман, чуть позже сменивший Антуана Гризманна. С ним вышел Эдуарду Камавинга вместо Тео Эрнандеса.
Вновь опасный момент у ворот французов, вновь Льорис в игре, спасает ворота.
80-я минуте с аргентинцами произошел эпизод, аналогичный тому, за который в первые 45 минут они получили пенальти: зацепио Коло Муани. Мбаппе вышел пробивать. Мартинес угадал направление, но француз распечатал счет - 2:1. А в следующее мгновение сравнял - 2:2.
На 87-й минуте желтую карточку схватил Маркус Тюрам. К основному времени добавили 8 минут. Угловой у ворот Аргентины: французы удачно разыграли, но Мартинес взял мяч. Находящийся на скамейке Оливье Жиру получил "горчичник", так как поспорил с арбитром по поводу одного из его решений. Еще желтая карточка - аргентинцу Маркусу Акунье.
На 97-й минуте Месси пробил по воротам французов, но Льорис дотянулся и выбил мяч. Команды отправились на паузу перед экстра-таймами.
Первый экстра-тайм. Дешам заменил Рабьо на Юссуфа Фофану. Двойная замена и у аргентинцев: Лаутаро Мартинес вместо Хулиана Альвареса и Леандро Паредес вместо Де Пауля.
Опаснейший момент у ворот Франции: Мартинес был на ударной позиции, но Упамекано спас ворота. Затем Лаутаро Мартинес вновь выбежал один к воротам Льориса, но опять Упамекано сыграл надежно.
Во втором экстра-тайме попал мощным ударом прямо в Льориса. Месси подобрал мяч и вновь пробил, мяч попал в ворота. Жюль Кунде вынес его, но мяч уже был внутри.
Арбитр увидел, что мяч отскочил от локтя аргентинца и назначил пенальти в ворота Аргентины. Вновь вышел бить Мбаппе и переиграл Мартинеса - 3:3 за несколько минут до конца вторых 15 минут.
Судьба трофея решилась в серии пенальти. Первым пробил Мбаппе - удачно. У аргентинцев первым вышел пробивать Месси - удачно. 1:1. Кинсли Коман пробил, но Мартинес спас ворота. Дибала обыгрывает Льориса. Чуамени исполнил - мимо ворот. Паредес попал. Коло Муани преиграл Мартинеса. Наконец, Монтьель переиграл Льориса - 4:2.
Аргентина стала чемпионом мира в третий раз в своей истории.
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