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Ненадолго забыть о войне: как смотрели финал ЧМ по футболу в Киеве

01:27 Болельщики в Киеве следят за финалом ЧМ по футболу Аргентина - Франция. 18 декабря 2022. © France 24

France 24 | RFI

Во вторник, 20 декабря, Аргентина отпраздновала победу своей сборной на чемпионате мира по футболу. В стране был объявлен выходной в день возвращения чемпионов на родину. Воскресный финал ЧМ в Катаре, в котором Франция уступила свой титул Аргентине, стал краткой эмоциональной передышкой для футбольных болельщиков воюющей Украины. В одном из баров Киева, где следили за решающей игрой мирового первенства, побывала корреспондент телеканала France 24 Елена Волошина.