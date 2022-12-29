Умер бразильский футболист Пеле — король футбола

В Бразилии умер легендарный футболист и трехкратный чемпион мира Пеле. Многие считают его лучшим игроком всех времен и называют королем футбола. Ему было 82 года.

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Легенда мирового футбола Пеле скончался в четверг, 29 декабря, в больнице Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу. В последние полтора года он боролся с раком толстой кишки. 1 декабря состояние экс-футболиста резко ухудшилось, и он был госпитализирован. Через три недели после этого врачи сообщили, что рак Пеле прогрессирует, и отметили, что необходимо уделить «повышенное внимание лечению почечной и сердечной недостаточности». Врачам пришлось начать паллиативное лечение.

Пеле, настоящее имя которого Эдсон Арантис ду Насименту, провел Рождество в больничной палате, в окружении своей семьи. «Мы любим тебя до бесконечности, покойся с миром», — написала одна из его дочерей, Кели Насименту, у себя в инстаграме.

Бразильца нередко называют лучшим игроком в футбол всех времен. ФИФА, World Soccer и France Football официально признали его лучшим футболистом ХХ века, а Международный олимпийский комитет назвал его лучшим спортсменом ХХ века.

Он единственный футболист, который в составе сборной три раза стал чемпионом мира (в 1958, 1962 и 1970 году). Играя за команду Бразилии, Пеле забил 77 голов в 92 играх.

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