Юго Льорис объявил о завершении карьеры в сборной Франции

Капитан сборной Франции по футболу, вратарь Юго Льорис объявил о завершении карьеры в национальной команде. «Предпочитаю уйти, находясь на пике», – сказал 36-летний вратарь, выступавший за сборную с 2008 года.

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В 2018 году в составе сборной голкипер выиграл Чемпионат мира, а в сезоне 2020/21 — Лигу наций. За время выступлений за национальную команду Льорис провел рекордные 145 матчей, в 121 из них он играл с капитанской повязкой. Первый рекорд может быть превзойден, к примеру, Антуаном Гризманном, который в 31 год провел за сборную 117 матчей, а в долгосрочной перспективе — Килианом Мбаппе. Рекорд выступлений в качестве капитана побить будет сложнее.

Notre gardien et capitaine 𝙃𝙪𝙜𝙤 𝙇𝙇𝙊𝙍𝙄𝙎 prend sa retraite internationale 🔚



🇫🇷 145 sélections (recordman)

©️ 121 capitanats (recordman)

🏆 Champion du Monde 2018

🥇 Vainqueur de la Ligue des Nations 2021



Une Légende 🙌

Bravo et MERCI pour tout Hugo 💙#FiersdetreBleus pic.twitter.com/4kK41iAyt3 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) January 9, 2023

Официально Льорис объявил о своем решении в интервью главному спортивному изданию Франции L'Equipe. «Нелегко объявлять об этом, но после 14 лет выступлений в форме сборной, которую я носил с огромным удовольствием, гордостью, осознанием долга и ответственности, я достиг финала. Я решил закончить международную карьеру с чувством, что отдал все. И мне кажется важным объявить об этом сейчас, за два с половиной месяца до начала отбора на Евро, из уважения к тренеру и игрокам, чтобы дать им возможность начать с чистого листа», — сказал Юго Льорис.

Льорис рассказал, что принял решение о завершении карьеры в сборной после завершения Чемпионата мира по футболу в Катаре. «Приходит момент, когда нужно уметь передать эстафету», — сказал он. Вратарь в беседе с журналистом L'Equipe рассказал, что обсуждал свое решение с братом Готье, защитником «Гавра», а также с двумя легендарными киперами — Фабьеном Бартезом и Жоэлем Батсом. Затем Льорис уведомил о своем решении тренера сборной Дидье Дешама.

Дешам, контракт которого продлили до 2026 года, прокомментировал уход Юго Льориса так:

Великий игрок сборной Франции прощается с нами, и я хочу отдать должное его выдающейся карьере. Помимо всех рекордов, которые он побил благодаря таланту и профессионализму, помимо важной роли, которую он сыграл в наших самых крупных достижениях, Юго – прекрасный человек. Он был капитаном команды, когда я стал тренером в 2012 году – я сохранил капитанскую повязку у него, и ни разу не пожалел об этом, совсем наоборот. <...> Юго всегдла ставил коллектив на первое место, порой даже в ущерб себе. Для меня было счастьем и честью быть его тренером. Я желаю каждому тренеру иметь в своей команде таких игроков, как он. — Дидье Дешам в комментарии L'Equipe

По информации L’Equipe, после ухода Льориса основными претендентами на звание капитана сборной являются Рафаэль Варан, Килиан Мбаппе, а также возможно Антуан Гризманн.

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