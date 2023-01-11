Главу Федерации футбола Франции отстранили от должности. Неосторожные слова о Зидане стали последней каплей

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Скандал вокруг главы Федерации футбола Франции Ноэля Ле Грета разгорелся после того, как 81-летний спортивный функционер позволил себе резко отозваться о Зинедине Зидане. Затем спираль критики начала раскручиваться: Ле Грету припомнили все спорные высказывания, также его обвинили в сексуальных домогательствах. По итогам заседания 11 января его остранили от должности. В федерации проводится проверка. Редакция RFI на русском разобралась в хронологии и деталях скандала.

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Слова о Зидане

По мере того, как подходил к концу контракт тренера сборной Франции Дидье Дешама, с различной регулярностью высказывались предположения о том, что претендовать на должность главного тренера мог бы и другой человек — легендарный Зинедин Зидан. В середине декабря 2022-го о завершении карьеры объявил Карим Бензема — 35-летний форвард, обладатель «Золотога мяча». Многие увидели в этом намек на то, что Дидье Дешам продолжит тренировать национальную команду: если бы вероятность назначения Зидана на тренерский пост была высокой, Бензема, сотрудничество которого с Дешамом выдалось не самым простым, вероятно бы продолжил играть на уровне сборной.

7 января стало известно о том, что Федерация футбола Франции (FFF) до 2026 года продлила контракт с Дешамом. Вполне логично, что во время одного из интервью главу FFF Ноэля Ле Грета спросили о Зидане. Вот наиболее резкие фрагменты его ответа:

Я прекрасно знаю, что Зидан всегда был неподалеку, не надо рассказывать себе сказки. У него было много сторонников, некоторые ждали ухода Дешама. Но кто может серьезно критиковать Дешама? Никто не может. Всегда можно неудачно сыграть матч, но я с ним уже 10 лет, промахов было не так много. <...> Зидан в Бразилии? Я не знаю, меня бы это удивило. Он делает, что хочет, это не мое дело. Я никогда не встречался с ним, мы никогда не думали о расставании с Дидье. <...> Зидан в Бразилии? Мне плевать, он может идти куда хочет! Он может пойти куда захочет, в любой клуб...или сборную, но в это мне верится с трудом. <...> Пытался ли Зидан связаться со мной? Определенно нет, но я даже не взял бы трубку, если бы он позвонил. Сказать ему, чтобы он поискал другой клуб? Может, стоит устроить для него специальный конкурс, чтобы он нашел клуб или сборную?

На интервью Ле Грета среагировал нападающий «Пари-Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе. «Зидан – Франция, нельзя так неуважительно говорить о легенде», — написал футболист в твиттере.

Zidane c’est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça… 🤦🏽‍♂️ — Kylian Mbappé (@KMbappe) January 8, 2023

Дальше критика нарастала, как снежный ком. Неуместность слов главы FFF о Зидане отметили футболисты Джибриль Сиссе, Франк Рибери, Юрий Джоркаефф, Юго Льорис, баскетболисты Эван Фурнье и Флоран Пьетрюс, актер Омар Си...Футбольный клуб «Реал-Мадрид», где Зидан был тренером, выпустил пресс-релиз, в котором высказывания Ле Грета были названы «неуважительными по отношению к одной из самых почитаемых футбольными болельщиками всего мира фигур».

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера назвала слова Ноэля Ле Грета «беспочвенными», «постыдным неуважением» к легенде футбола, и потребовала принести Зидану извинения. Она также рассказала о том, как воспринял слова Ле Грета президент Франции Эмманюэль Макрон: «Президент республики очень разочарован и шокирован тем, что были сделаны подобные комментарии о легенде французского и мирового спорта»

Главу FFF раскритиковали бывший министр культуры Розлин Башло, лидер Коммунистической партии Франции Фабьен Руссель, глава партии Национальное объединение Жордан Барделла. Бывший министр спорта Роксана Марасиняню заявила, что Ноэль Ле Грет «живет с чувством полной безнаказанности», и такие функционеры, как он, «берут спорт в заложники». Пресс-секретарь правительства Франции Оливье Веран 11 января на вопрос журналистов о том, должен ли Ле Грет сложить полномочия, ответил, что FFF заслуживает главы, который «был бы на высоте».

Сам Зинедин Зидан, как отметили в его окружении, решил воздержаться от реакции «по горячим следам».

В итоге глава французской федерации принес извинения: «Я хотел бы извиниться за слова, которые не отражают моих мыслей и моего отношения к игроку, которым он [Зидан] был, и тренеру, которым он стал». Но к этому моменту Ле Грет почти полностью лишился какой-либо поддержки.

Обвинения в сексизме и домогательствах

В сентябре 2022 годва журнал So Foot опубликовал расследование, в котором рассказывалось о проблемах внутри футбольной федерации. Речь в нем шла в том числе о сексуальных домогательствах и сексистских комментариях, которые позволял себе глава FFF. Несколько сотрудниц федерации на условиях анонимности рассказали журналистам, что Ноэль Ле Грет отправлял им неуместные сообщения. В публикации приводятся три sms, адресованных разным женщинам: «Приходи сегодня ко мне домой на ужин», «Я предпочитаю блондинок, так что если вы захотите...», «Вы очень хорошо сложены, я бы хотел уложить вас в свою постель». Одна из женщин сообщила о неоднократных телефонных звонках после 22 и даже 23 часов, а другая — о том, что глава FFF клал руку на ее бедро.

Обвинения в свой адрес Ноэль Ле Грет категорически отверг:

Я даже не умею их писать. От меня не было никаких sms. <...> Я понимаю, что в наше время нельзя сделать комплимент женщине или мужчине за их элегантность, улыбку, пригласить их на обед, чтобы работать.

10 января L'Équipe опубликовала интервью с агентом футболисток Соней Суи, в котором она рассказала о неподобающем поведении президента FFF в период с 2013 по 2017 год. «Он дал понять, что хотел бы, чтобы я очутилась в его постели», - сказала Суи. По словам женщины, они познакомились с Ле Гретом в 2013 году, Суи представила главе FFF несколько идей по развитию женского футбола. По ее словам, Ле Грет практически сразу начал заигрывать с ней, несколько раз назначал профессиональные встречи у себя дома. Первая из них произошла, когда Суи было 28 лет, а главе FFF — 72. Когда агент приехала к нему, на столе уже ждали два бокала с шампанским, от которого женщина отказалась. Все время, пока Суи была в квартире, Ле Грет смотрел на нее, как на сексуальный объект. Третье лицо, приглашенное на эту встречу (тренер Брижит Анрик), так и не появилось. После глава FFF не менее десяти раз приглашал Суи на ужины.

Это человек, который мало пишет. Он часто звонит. У меня есть голосовые сообщения и несколько текстовых: "Вы свободны завтра вечером? Я настаиваю". Или: "Я скучаю по тебе". Он приглашал меня на матчи – искал повод, чтобы увидеться, — рассказала Соня Суи.

Суи отметила, что глава FFF никогда не позволял себе очевидных сальностей и вульгарности, но ощущение двусмысленности постоянно сопровождало каждый контакт с ним. В 2017 году он отправил ей голосовое сообщение: «Соня, я уже выпил третью бутылку и жду вас, чтобы распить четвертую...». После 2017 года знаки внимания, по словам Суи, прекратились. Она также рассказала, что знает еще одну женщину, которая столкнулась с аналогичным обращением со стороны главы федерации.

Высказывания, граничащие с расистскими и гомофобными

За время пребывания Ноэля Ле Грета на должности президента Федерации футбола Франции его высказывания неоднократно вызывали полемику. Он сумел как вызвать недовольство активистов, выступающих за равноправие полов и соблюдение прав человека, борцов с расизмом в футболе, так и задеть представителей министерства спорта.

К примеру, в 2019 году несколько матчей Лиги 1 были остановлены из-за гомофобных кричалок болельщиков и баннеров с дискриминационными слоганами на трибунах. Тогдашний министр спорта Франции Роксана Марасиняню посетила матч «Пари-Сен-Жермен» — «Олимпик Марсель» и затем в одном из интервью рассказала, что ее поразило поведение болельщиков. Ле Грет тогда не столько осудил фанатов, сколько сыронизировал над министром, сказав, что Марасиняню просто не привыкла, так как редко бывает на стадионах, а «в бассейнах-то не слышно, что говорят вокруг» (Марасиняню в прошлом — профессиональная пловчиха). «Считать футбол гомофобным — это уже перебор», — сказал тогда он.

В 2020 году — вновь после матча «Пари-Сен-Жермен» и «Олимпик Марсель» — разгорелся спор о расизме: тогда защитник марсельцев Альваро назвал форварда парижан Неймара обезьяной. Комментируя состояние французского футбола, Ле Грет заявил, что проявления расизма в футболе исчисляются 1% случаев: «В течение матча всякое может случиться. Но сегодня это менее одного процента. Когда "черный" забивает гол, весь стадион встает. Явление расизма в спорте, и в футболе в частности, не существует или почти не существует», — сказал президент федерации. «Даже здесь [в FFF], моя секретарша...идите и посмотрите на цвет ее кожи. И менеджер, которого я только что нанял, некто Диалло», — заявил он в комментарии So Foot об этническом разнообразии в федерации.

В 2021 году о конфликте футболисток сборной Франции с главным тренером Корин Диакр Ноэль Ле Грет сказал следующее: «Они не проиграли ни одного матча. Так что они могут хоть все волосы себе повырывать, мне без разницы».

Наконец, в прошлом году главу FFF спросили, что он думает о том, что сотрудники отеля в Катаре, где во время Чемпионата мира разместили сборную Франции, живут в неудовлетворительных условиях. Ле Грету показали видео, записанное в помещении для охранников гостиницы. Глава FFF ответил, что не увидел ничего «непоправимого», а помещение «просто нуждается в покраске».

Отстранение от должности и «тень Платини»

Вечером 10 января комитет по этике FFF призвал Ле Грета уйти в отставку. Об этом заявил глава комитета Патрик Анто:

Что касается президента федерации, мы не намерены передавать дело в дисциплинарный комитет, мы можем лишь попросить его уйти в отставку в интересах футбола. Мы также не хотим бить лежачего, потому что видим, что это и так происходит повсюду. Но мы не станем портить хорошие финансовые и спортивные результаты FFF историей, которая больше подходит для газетной рубрики происшествий, чем для футбольного раздела. <..> Президент Ле Грет выступил с высказываниями, из которых ясно, что его благоразумие притупилось. Это человек, который устал, которому нужно двигаться дальше. Управление федерацией, в котрой состоят два миллиона человек, требует, чтобы вы не теряли спокойствия и невозмутимости, как это сделал он.

В обычных обстоятельствах мандат Ноэля Ле Грета во главе FFF закончился бы после Чемпионата Европы-2024. Но собравшийся на экстренное заседание исполнительный комитет 11 января принял решение отстранить его от должности как минимум до публикации результатов проверки в федерации в конце января. Временным исполняющим обязанности главы федерации станет вице-президент FFF Филипп Диалло.

На заседании также обсуждались обвинения Сони Суи, опубликованные газетой L'Equipe, и способ продления тренерского контракта Дидье Дешама, решение о формате которого было принято исключительно Ле Гретом без участия членом исполкома. Отмечалось, что условия договора Дешама могут быть пересмотрены, но по итогам заседания контракт до 2026 года оставили в силе.

Ранее радиостанция RMC Sport сообщала, что президент Франции Эмманюэль Макрон связывался с экс-президентом УЕФА Мишелем Платини, чтобы узнать, может ли его заинтересовать предложение возглавить национальную федерацию. Журналисты RMC отметили, что Платини отказался, но вероятно обдумает такой сценарий. По данным радиостанции, на 10 февраля у Платини назначена встреча с министром спорта Амели Удеа-Кастера.

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