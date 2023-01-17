На матчах Australian Open запретили демонстрировать флаги России и Беларуси

В Федерации тенниса Австралии (Tennis Australia) запретили демонстрацию флагов России и Беларуси во время матчей Открытого чемпионата по теннису. Это решение было принято после инцидента, произошедшего в первый день турнира во время матча россиянки Камиллы Рахимовой и украинки Катерины Байндль. В посольстве России в Австралии решение о запрете флага назвали «еще одним примером недопустимой политизации спорта».

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Во время матча выступающей в нейтральном статусе россиянки Камиллы Рахимовой и украинки Катерины Байндль 16 января на трибунах был замечен российский флаг. Украинские зрители обратились к охране Мельбурн-Парка, где проходит турнир, а также к полиции с требованием убрать триколор. Рахимова уступила Байндль со счетом 5:7, 7:6 (10:8), 1:6.

Демонстрацию флага России осудил посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко.

I strongly condemn the public display of the Russian flag during the game of the Ukrainian tennis player Kateryna Baindl at the Australian Open today. I call on Tennis Australia to immediately enforce its “neutral flag” policy. @TennisAustralia @AustralianOpen pic.twitter.com/zw8pLN4FIF — Vasyl Myroshnychenko (@AmbVasyl) January 16, 2023

Еще один эпизод с российским флагом, как пишет AP, произошел на арене Рода Лейвера в понедельник, 16 января, когда российскому теннисисту Даниилу Медведеву предлогали подписать флаг во время автограф-сессии после его победы над американцем Маркосом Хироном (6:0, 6:1, 6:2).

После этого в Федерации тенниса Австралии (Tennis Australia) приняли решение запретить демонстрировать российский и белорусский флаги во время матчей. «Изначально наш подход заключался в том, что болельщики могли их (флаги - RFI) приносить, но не создавать неудобств. Вчера у нас был инцидент, когда у корта был вывешен флаг. Мы продолжим работать с игроками и нашими болельщиками, чтобы обеспечить максимально удобную среду для получения удовольствия от тенниса», — говорится в заявлении федерации.

В посольства России в Австралии решение федерации назвали «еще одним примером недопустимой политизации спорта»:

Tennis Australia усугубила уже существующую из-за политики «нейтрального флага» дискриминацию российских теннисистов, запретив болельщикам их визуальную поддержку. Довольно иронично, что Tennis Australia обещает «продолжать работу, чтобы обеспечить максимально удобную среду для получения удовольствия от тенниса». Прискорбно, что организаторы поддались откровенным и довольно высокомерным политическим манипуляциям, пожертвовав духом честной игры, некогда присущим Australian Open.

Отвечая на вопрос о запрете флага, белорусская теннисистка Арина Сабаленка после победы в первом круге 17 января сказала, что понимает решение Tennis Australia, хоть и предпочла бы, чтобы политика и спорт существовали отдельно.

«Если всем так будет лучше, то все в порядке, — сказала спортсменка. — У меня нет никакого контроля над этим. Что я могу сказать? Они сделали это. Окей. Никаких флагов? Никаких флагов».

Напомним, российским и белорусским теннисистам разрешили участвовать в турнирах Большого шлема, за исключением Уимблдона, лишь в нейтральном статусе: флаги России и Беларуси не указывают в графике во время трансляций, национальность спортсменов не упоминается в расписаниях, результатах и прочих документах.

Australian Open проходит в Мельбурне с 16 по 29 января.

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