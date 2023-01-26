МОК изучит возможность допуска спортсменов из РФ и Беларуси на соревнования при соблюдении ряда условий

В среду, 25 января, исполком Международного олимпийского комитета выпустил заявление, в котором вновь подчеркнул свою солидарность с Украиной и прокомментировал санкции в отношении России и Беларуси. В документе среди прочего говорится, что следует изучить условия, на которых спортсмены из этих двух стран могли бы принимать участие в соревнованиях. Главные из условий — отсутствие поддержки военных действий в Украине, нейтральный статус спортсменов и соблюдение антидопинговых правил. 24 января президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с французским лидером Эмманюэлем Макроном вновь заявлял, что спортсменам из России «не место» на парижской Олимпиаде.

Реклама Читать далее

О чем идет речь в заявлении МОК

По итогам совещания в среду, 25 января, исполнительный комитет Международного олимпийского комитета выпустил заявление «О солидарности с Украиной, санкциях в отношении России и Беларуси и статусе спортсменов из этих стран». В нем говорится, что все участники встречи выступили за продление следующих санкций: запрет на организацию международных соревнований под эгидой международных федераций или национальных олимпийских комитетов на территории России и Беларуси; запрет на демонстрацию флагов, национальных символов, а также на звучание гимнов двух стран на спортивных мероприятиях. Также в силе остается запрет на приглашение или аккредитацию официальных лиц из России и Беларуси на международные спортивные мероприятия, съезды или иные встречи.

В заявлении говорится, что МОК намерен продолжать оказывать поддержку Олимпийскому комитету Украины, чтобы он смог подготовить сборную к летним Олимпийским играм-2024 и зимней Олимпиаде-2026.

Что касается спортсменов из России и Беларуси, в комитете напомнили об объединяющей миссии Олимпийского движения, особенно важной «в нынешние времена разделения, конфронтации и войны». МОК напомнил о недопустимости дискриминации, заявил, что «ни один спортсмен не должен быть лишен возможности участвовать в соревнованиях только из-за своего паспорта», и подчеркнул, что «правительства не должны решать, какие спортсмены могут участвовать в тех или иных соревнованиях, а какие нет». Таким образом, отметили в организации, следует изучить строгие условия, на которых спортсмены из подсанкционных стран могли бы принять участие в соревнованиях.

Строгие условия следующие: Спортсмены будут участвовать в соревнованиях как "нейтральные спортсмены" и не будут никоим образом представлять свое государство или любую другую организацию в своей стране, как это уже происходит в профессиональных лигах, особенно в Европе, США и Канаде, и в некоторых отдельных профессиональных видах спорта. В соревнованиях могли бы участвовать лишь спортсмены, полностью соблюдающие Олимпийскую хартию. Это означает, в частности, следующее: во-первых, в соревнованиях могли бы участвовать только те, кто не действовал против мирной миссии МОК, активно поддерживая войну в Украине. Во-вторых, к соревнованиям могут быть допущены только те спортсмены, кто полностью соблюдает Всемирный антидопинговый кодекс и все соответствующие антидопинговые правила и нормы. Для всех допущенных спортсменов должны проводиться индивидуальные проверки. — фрагмент заявления МОК

В случае несоблюдения критериев допуска и/или условий участия федерациям или организаторам спортивного мероприятия следует немедленно снять спортсмена с соревнований, отстранить от дальнейших турниров и проинформировать МОК об инциденте.

Кроме того, еще в середине декабря Олимпийский совет Азии предложил допустить российских спортсменов к международным соревнованиям на территории региона, чтобы у россиян сохранился хотя бы минимальный шанс отобраться на Олимпиаду-2024 в контексте, когда часть квалификационных турниров уже позади. 25 января МОК поприветствовал это предложение.

В МОК перечислили ряд документов, на которые опирались авторы заявления. Также они сослались на прецедент 1992 года: тогда в отношении Югославии — в отличие от случая России и Беларуси в наши дни — действовали санкции ООН, которые предписывали странам-участницам «принять необходимые меры для предотвращения участия в спортивных мероприятиях на их территории лиц или групп, которые представляют Югославию». И даже в этом контексте «независимых спортсменов» из Югославии допустили на Олимпийские игры в Барселоне.

Важно отметить, что это заявление Международного комитета не является окончательным постановлением. Комитет продолжит консультации с международными федерациями и примет финальное решение позже.

Просьба Зеленского

За день до заявления МОК, вечером 24 января, президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и вновь упомянул участие российских спортсменов в Олимпийских играх в Париже в 2024 году. В ходе беседы Зеленский «подчеркнул, что спортсменам из России не место на Олимпийских играх в Париже».

In a call with @EmmanuelMacron, I thanked for the breakthrough decision to provide light tanks & enhancing 🇺🇦 defense capabilities incl. advanced air defense systems. We discussed diplomatic steps to end the war. I stressed that athletes from RF should have no place at @Paris2024 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 24, 2023

Российские, а также белорусские спортсмены и спортивные организации оказались под санкциями после начала российского вторжения на территорию Украины. В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать спортсменов из России и Беларуси к участию в соревнованиях под своей эгидой. 9 декабря 2022 году на заседании исполкома МОК действие ограничений в отношении двух стран было продлено.

►«Stop it, Putin!» и «No War, Please»: как в мире спорта откликнулись на вторжение в Украину

Сейчас спортсменов из России и Беларуси на международных соревнованиях можно увидеть лишь в тех видах спорта, федерации которых приняли решение допускать россиян и белорусов при условии, что они будут соревноваться в нейтральном статусе. На такой шаг, к примеру, пошла Международная федерация тенниса, но это скорее исключение.

В оргкомитете ОИ-2024 напомнили о процедуре

25 января на пресс-конференции председатель оргкомитета Олимпийских игр-2024 Тони Эстанге ответил на вопрос об участии или недопуске тех или иных спортсменов к олимпийским соревнованиям в Париже. Он подчеркнул, что решение подобного рода принимает не оргкомитет грядущей Олимпиады, а Международные олимпийский и паралимпийский комитеты.

Организационный комитет не может вмешиваться в выбор делегаций для участия в Играх. Когда Олимпийские игры проводятся на разных континентах, не оргкомитет страны решает, какие страны допускаются к соревнованиям. Мы будем ждать, когда будут установлены правила. На сегодняшний день Паралимпийский комитет принял решение исключить россиян и вновь изучить ситуацию в конце 2023 года. МОК также наложил ряд санкций на всех российских спортивных руководителей, они распространяются на флаг и на делегации. То есть правила устанавливает МОК в том, что касается Олимпийских игр, и Международный паралимпийский комитет - в том, что касается Паралимпиады. так что, думаю, они нам будут известны к концу 2023 года,

— заявил Тони Эстанге. Он также напомнил, что, с практической точки зрения, первые отборочные соревнования к ОИ-2024 начались, и вопрос о допуске к ним тех или иных делегаций рассматривают спортивные федерации.

Мы также можем добавить, что, касательно правил квалификации, соревнования для отбора на Игры регулируются международными федерациями. Спортсмены уже начали участвовать в первых международных отборочных соревнованиях к Играм 2024 года. Уже существуют правила, установленные федерациями, и они разнятся в зависимости от вида спорта. Но в подавляющем большинстве случаев, на данный момент, российские делегации, российские спортсмены не допускаются к участию, и они исключены из этих первых отборочных соревнований,

— сказал глава оргкомитета парижской Олимпиады.

«Мы не знаем точно, какой будет геополитическая обстановка и международные отношения в 2024 году. Мы верим в объединяющую роль спорта, и хотели бы, чтобы так было в 2024 году. Но мы не можем решать, каким странам будет разрешено участвовать в Играх», — добавил он.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться