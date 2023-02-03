НОК Украины будет бороться за недопуск спортсменов из РФ и Беларуси к международным соревнованиям

В пятницу, 3 февраля, Национальный олимпийский комитет Украины провел заседание, на котором рассмотрел план действий в случае возможного допуска спортсменов из России и Беларуси к международным спортивным соревнованиям. В ближайшие месяцы НОК намерен направить международным федерациям, другими национальным комитетам и олимпийским организациям обращения с требованием не допускать спортсменов из РФ и Беларуси к состязаниям.

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Об итогах заседания НОК пишет «Суспильне Спорт».

В ходе обсуждения, как сообщает издание, было предложено до 10 февраля подготовить обращения к другим национальным олимпийским комитетам, международным спортивным федерациям и иным игрокам мирового спорта по вопросу недопуска российских и белорусских спортсменов к соревнованиям. Предполагается, что организации, получившие такое обращение, в течение месяца должны будут ответить на него. Затем в течение еще одного месяца украинский НОК будет анализировать полученные ответы и сформирует итоговую позицию.

Незадолго до заседания глава НОК Украины и министр спорта страны Вадим Гутцайт провел переговоры с главами НОК Польши и Литвы, которые также выступают за недопуск россиян и белорусов на международную спортивную арену.

Отдельным пунктом рассматривалась возможность бойкота Олимпийских игр-2024 года в случае, если спортсмены из РФ и Беларуси все же будут допущены к участию. Эту идею поддержали 109 членов комитета из 112, трое воздержались.

Если все же будут допущены российские и белорусские спортсмены к международным соревнованиям, то, по моему личному мнению, крайняя мера – бойкотирование Олимпийских игр, – глава НОК Украины Вадим Гутцайт.

В конце января Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что изучит возможность допуска спортсменов из РФ и Беларуси на соревнования при соблюдении ряда условий, главные из которых — отсутствие поддержки военных действий в Украине, нейтральный статус спортсменов и соблюдение антидопинговых правил. А Олимпийский совет Азии предложил допустить российских спортсменов к соревнованиям на территории региона, чтобы у россиян сохранился хотя бы минимальный шанс отобраться на Олимпиаду-2024 в контексте, когда часть квалификационных турниров уже позади.

В Украине пригрозили бойкотировать Олимпийские игры в случае участия россиян и белорусов. 2 февраля МОК выпустил заявление, в котором напомнил, что пока не обсуждается «участие нейтральных спортсменов с российскими или белорусскими паспортами в Олимпийских играх 2024 года в Париже», речь идет об их участии в международных соревнованиях в Азии в грядущем летнем сезоне. МОК также подчеркнул, что бойкот противоречит положениям олимпийской хартии.

Угроза бойкота Олимпийских игр, которую в настоящее время рассматривает НОК Украины, противоречит основам олимпийского движения и принципам, за которые оно выступает. Бойкот — это нарушение олимпийской хартии, которая обязывает все национальные олимпийские комитеты участвовать в Олимпиадах, направляя туда спортсменов. Как показала история, предыдущие бойкоты не достигли своих политических целей и служили лишь для наказания спортсменов из бойкотирующих НОК, — из заявления МОК.

Кроме того, в организации сообщили, что не намерены просить федерации тех видов спорта, по которым квалификационный отбор на Олимпиаду-2024 уже состоялся, каким-то образом менять систему отбора, чтобы спортсмены из РФ и Беларуси, которые не имели возможности квалифицироваться, могли это сделать. Таким образом, спортсмены, пропустившие отбор, пропустят и Олимпиаду.

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