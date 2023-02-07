Мэр Парижа: участие российской делегации в Олимпиаде немыслимо и под нейтральным флагом, пока на Украину падают бомбы

Олимпиада-2024

Мэр Парижа Анн Идальго высказалась против участия российской делегации в летней Олимпиаде-2024, в том числе под нейтральным знаменем, пока идет российское вторжение в Украину. По ее словам, российские спортсмены-диссиденты могли бы поучаствовать в Олимпиаде в сборной беженцев, показав тем самым, что не поддерживают Владимира Путина и войну РФ против Украины.

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«Решение за МОК. Мое пожелание, чтобы ее [российской делегации] не было» на летней Олимпиаде в Париже в 2024 году, — заявила Анн Идальго в интервью радиостанции Franceinfo 7 февраля.

По ее словам, пока идет российская агрессия против Украины, немыслимо, чтобы Россия отправила на парижскую Олимпиаду свою делегацию, и чтобы эта делегация маршировала на церемонии открытия, даже и под нейтральным флагом.

Franceinfo напоминает, что в конце января мэр Парижа поддержала идею участия России в Олимпиаде под нейтральным флагом, чтобы «не лишать спортсменов возможности соревноваться», теперь же она называет такой компромисс «неприличным».

Как полагает Анн Идальго, российские спортсмены-диссиденты, желающие участвовать в Олимпиаде, могли бы выступить за сборную беженцев, показав тем самым, что «они не поддерживают Владимира Путина и его агрессию».

«В действительности [нейтрального флага] не существует, потому что иногда бывают спортсмены-диссиденты. Они маршируют и соревнуются под знаменем беженцев. Нейтральный флаг был связан с допингом, и это был выбор, который они сделали. Я не поддерживаю этот вариант. Я считаю это совершенно неприличным […] В любом случае мы не хотим, чтобы страна, которая нападает на другую страну, маршировала [на Олимпиаде] и делала вид, что этого [нападения] не существует», — пояснила мэр Парижа.

Таким образом Анн Идальго поддержала линию Киева, где раскритиковали позицию Международного олимпийского комитета, не исключившего участия в соревнованиях российских и белорусских спортсменов под нейтральным флагом в случае, если они «не действовали против миротворческой миссии МОК, активно поддерживая войну в Украине».

«Очевидно, что любой нейтральный флаг российских спортсменов запятнан кровью», — отреагировал на это предложение Владимир Зеленский.

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