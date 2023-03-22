Открылась платформа для приема заявок от желающих стать волонтером парижской Олимпиады

Париж-2024

Ожидается, что в подготовке и проведении Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года будут задействованы 45 тысяч волонтеров.

Онлайн-платформа для приема заявок от желающих стать волонтером во время Олимпийских игр в Париже открылась в среду, 22 марта. Заявку можно подать до 3 мая. Ожидается, что в подготовке и проведении Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года будут задействованы 45 тысяч волонтеров.

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Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года, а Паралимпийские — с 28 августа по 8 сентября 2024 года.

Помощь волонтеров потребуется на всех территориях, где будут организованы олимпийские и паралимпийские мероприятия. Спектр миссий волонтеров будет традиционно обширным: они будут встречать зрителей и аккредитованных лиц, помогать спортивным делегациям, сопровождать спортсменов к месту соревнований и на пресс-конференции, помогать перемещаться между спортобъектами, оказывать медицинскую помощь и т.д.

Заявку следует подавать на особом сайте. На заполнение анкеты уйдет 30-45 минут, предупреждают организаторы. Нужно будет заполнить страницу с личной информацией, также указав особые умения и опыт вроде наличия водительских прав или владения языками.

Кандидаты должны быть старше 18 лет, они должны владеть французским или английским и быть готовыми отработать не менее 10 дней во время первенств.

Прием заявок закончится 3 мая. С мая по август оргкомитет будет изучать кандидатуры, некоторых потенциальных волонтеров могут пригласить для прохождения дополнительного теста или собеседования. С сентября по декабрь 2023 года кандидатам сообщат, одобрили их заявки или отклонили.

Сообщается, что волонтерскую форму предоставит официальный партнер оргкомитета соревнований — Decathlon.

По прогнозам, может быть подано от 120 до 160 тысяч заявок, из которых 30 тысяч в случае ОИ и 15 тысяч в случае Паралимпиады пройдут через дополнительный отбор на уровне спортивных федераций.

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