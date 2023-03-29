МОК сформулировал рекомендации по допуску россиян и белорусов на международные соревнования

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал рекомендации, с учетом которых международные спортивные федерации могут допускать спортсменов из России и Беларуси к участию в международных соревнованиях. Отдельно оговаривается, что решение о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 и зимней Олимпиаде-2026 будет приниматься позднее.

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Во вторник, 28 марта, по итогам заседания в Лозанне исполком МОК рекомендовал допускать спортсменов из РФ и Беларуси до участия в соревнованиях в нейтральном статусе, но при соблюдении ряда условий. Он также напомнил о солидарности с Украиной и сообщил, что сумма отчислений в Фонд солидарности для НОК Украины составляет 7,5 миллионов долларов, она должна поспособствовать подготовке украинской сборной к летней и зимней Олимпиадам 2024 и 2026 года.

Олимпийские игры не могут предотвратить войны и конфликты. Они также не могут решить все политические и социальные проблемы в нашем мире. Это сфера политики. Но Олимпийские игры могут показать пример мира, в котором все соблюдают единые правила и уважают друг друга. Они могут вдохновить нас на решение проблем путем наведения мостов, что приведет к лучшему взаимопониманию между людьми. Они могут открыть дверь к диалогу и миростроительству так, как этого не сделают отчуждение и разделение. — из заявления МОК.

В МОК подчеркнули, что санкции в отношении российских и белорусских властей, введенные в контексте военного вторжения в Украину, должны быть сохранены: по-прежнему никакие международные спортивные мероприятия не должны проводиться в России и Беларуси; на международных спортивных мероприятиях не должны демонстрироваться флаги, гимны или другие национальные символы этих стран;

никакие представители госаппаратов этих стран не могут быть аккредитованы или приглашены на любые международные спортивные мероприятия.

►НОК Украины будет бороться за недопуск спортсменов из РФ и Беларуси к международным соревнованиям

В исполкоме заявили, что придерживаются стратегии нулевого политического вмешательства в работу спортивных организаций, так как «если бы правительства взяли на себя решения о том, какие спортсмены могут принимать участие в тех или иных соревнованиях, это был бы конец мирового спорта, каким мы его знаем сегодня». Но к мнению различных сторон в МОК прислушивались:

В ходе всех обсуждений особое внимание уделялось мнению украинского спортивного сообщества. Также были рассмотрены 70 других текущих вооруженных конфликтов и войн по всему миру, включая ситуации на Ближнем Востоке, в Сомали и на Южном Кавказе. Было отмечено, что НОК в регионах, затронутых этими вооруженными конфликтами и войнами, следуют принципам Олимпийской хартии. Они не требуют исключения спортсменов другой стороны, вовлеченное в вооруженный конфликт или войну и разрешают своим спортсменам участвовать в международных спортивных соревнованиях без ограничений.

Что рекомендует МОК?

МОК рекомендует допускать спортсменов-обладателей российских и белорусских паспортов к соревнованиям при соблюдения ряда условий.

Following a request by the 11th Olympic Summit, IOC issues recommendations for International Federations and international sports event organisers on the participation of athletes with a Russian or Belarusian passport in international competitions:https://t.co/yNgQElJweK — IOC MEDIA (@iocmedia) March 28, 2023

Во-первых, возможность допуска предусмотрена лишь для спортсменов, выступающих в индивидуальных видах спорта. Это означает, что в командных видах спорта россияне и белорусы по-прежнему не смогут быть допущены на соревнования. Равно как и невозможно участие нескольких спортсменов в эстафетных дисциплинах, будь то в легкой атлетике, плавании или гимнастическом многоборье.

Во-вторых, спортсмен не должен был ранее выступать с поддержкой военного вторжения в Украину. Аналогичное требование выдвигается и для членов сервис-бригад. Поддержкой операции в Украине могут считаться посты в соцсетях, высказывания в СМИ, участие в провоенных мероприятиях, ношение или публикация Z-символики. Для определения того, выступал спортсмен или сервисмен с поддержкой военных действий, МОК рекомендует федерациям создать независимую комиссию.

В-третьих, спортсмен не должен иметь связей с российской или белорусской армией, силовыми структурами, органами безопасности. К примеру, на Олимпиаде-2022 из 212 выступавших в нейтральном статусе российских спортсменов 61 был связан с ЦСКА. Теперь таких спортсменов к состязаниям не допустят, то же самое касается спортсменов, числящихся в «Динамо» или состоящих в Росгвардии. Под это ограничение попадают, к примеру, олимпийские чемпионы Мария Ласицкене (по прыжки в высоту), Алла Шишкина, Светлана Ромашина, Светлана Колесниченко (синхронное плавание), Артур Далалоян и Никита Нагорный (спортивная гимнастика), и другие спортсмены.

*Следует сделать оговорку: принадлежность спортсменов к военным и полицейским структурам, а также структурам безопасности - не особенность российского или белорусского контекста; к примеру, во Франции многие спортсмены также значатся в рядах жандармерии или вооруженных сил.

В случае выступления на международных соревнованиях, никакое упоминание России, Беларуси или национальных олимпийских комитетов двух стран не допускается (ранее, к примеру, российские спортсмены могли выступать как "сборная Олимпийского комитета России (ROC), согласно новым рекомендациям, это более не возможно).

Также сохраняется требование полного соблюдения антидопинговых правил.

Реакция в России

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал рекомендации МОК «дискриминацией», «нарушением прав человека» и «фарсом». По его словам, они являются «неприемлемыми для Олимпийского комитета России».

Что касается запрета на участие россиян в командных соревнованиях, то здесь, на наш взгляд, налицо не просто дискриминация спортсменов по паспорту, но и по тем дисциплинам, которые они представляют. Лишение как минимум 30% представителей нашей олимпийской команды возможности выступать в отборочных и квалификационных соревнованиях без каких-либо правовых оснований. Такой подход противоречит Олимпийской Хартии, Уставу ООН, гуманитарным, гражданским, да любым общепринятым нормам. <...> Заявленная сегодня позиция о недопуске к международным соревнованиям российских спортсменов, которые числятся в военных и силовых структурах или имеют с ними контрактные отношения, это уже не просто очередная глава в списке грубых дискриминационных санкций, о чем на днях прямо заявила г-жа Александра Ксантаки, специальный докладчик ООН в области культурных прав. Мы считаем, что данный критерий закладывает основу внутреннего конфликта в российском спорте, имеет целью внести раскол в сообщество наших спортсменов, разделить их на «допустимых» и «остальных» уже не только по национальному признаку, нанести урон спортивной отрасли России в целом. — Станислав Поздняков.

Олимпийский комитет России пообещал «продолжить контакты с коллегами из Лозанны с целью получения ими объективной информации о губительности дискриминационных мер, разрушающих гуманитарную и объединяющую миссию спорта», и «осуществлять мониторинг действий международных спортивных федераций в отношении допуска россиян к участию в соревнованиях».

Реакция в Беларуси

В Национальном олимпийском комитете Беларуси поприветствовали попытку МОК найти выход из сложившегося положения, но с рекомендация не согласились:

Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь принял к сведению заявление Исполкома МОК от 28 марта текущего года и рассматривает его как попытку исправить дискриминационное решение прошлого года. При этом отмечаем стремление руководства МОК найти выход из сложившейся ситуации. Вместе с тем мы выражаем несогласие с представленными рекомендациями МОК об участии белорусских и российских спортсменов в международных соревнованиях. Необоснованные ограничения в части запрета на использование государственной символики, выступления в командных соревнованиях, принадлежности к силовым ведомствам носят откровенно дискриминационный характер. Ответственно заявляем, что при принятии тех или иных решений НОК Беларуси будет руководствоваться, в первую очередь, интересами самих спортсменов. В этой связи особое внимание будет уделено условиям участия белорусов в международных соревнованиях, которые будут предложены международными федерациями.

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