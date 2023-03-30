Эрве Ренар стал главным тренером женской сборной Франции по футболу

В четверг, 30 марта, Федерация футбола Франции официально заявила о том, что Эрве Ренар станет главным тренером женской сборной страны. На этом посту он сменит Корин Диакр, тренировавшую национальную команду с 2017 года и покинувшую должность на фоне конфликта.

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Не интересующимся футболом зрителям 54-летний Ренар несомненно мог запомниться своим эмоциональным спичем в раздевалке мужской сборной Саудовской Аравии во время последнего чемпионата мира по футболу. Француз тренировал саудовскую команду с 2019 года. Во время матча первого тура группового этапа против Аргентины Саудовская Аравия ушла на перерыв, проигрывая 0:1. В раздевалке Эрве Ренар разразился до такой степени мотивирующей речью, что его подопечные во втором тайме обыграли аргентинцев и возглавили группу.

Месси с мячом в центре поля, а ты стоишь перед защитниками. <...> Возьми еще телефон и сфотографируйся с ним, если хочешь! Ты впереди защиты, никого нет, если он бежит, ты должен преследовать его! Когда у вас мяч, все хорошо. Вы видите, что делаете? Ничего не чувствуете? Вы не чувствуете, что мы можем отыграться? Не чувствуете? Аргентинцы играют расслаблено. Давайте, давайте, парни! Это чемпионат мира! Отдайте все свои силы! — Ренар сборной Саудовской Аравии.

В Саудовской Аравии Эрве Ренар должен был оставаться до 2027 года, но в итоге последнюю игру под его руководством сборная провела 28 марта — уступила со счетом 1:2 в товарищеском матче сборной Боливии.

Отныне мотивирующие речи тренера будут предназначаться футболисткам сборной Франции. Ренар еще никогда не работал с женскими командами, контракт предполагает работу со сборной до конца августа 2024 года. Перед тренером будет поставлена задача сделать так, чтобы француженки блистали на следующем чемпионате мира, который пройдет 20 июля—20 августа в Австралии и Новой Зеландии, а затем и на Олимпийских играх в Париже в 2024 году.

Сообщалось, что Ренар согласился на значительно менее комфортные финансовые условия, чтобы тренировать француженок. По информации L'Equipe, его предшественница во главе сборной Корин Диакр получала 400 000 евро в год, зарплата Ренара в Саудовской Аравии составляла около 300 000 евро в месяц: таким образом, зарабатывать во Франции он будет почти в десять раз меньше. Глава футбольной федерации Саудовской Аравии Ясир Аль Мисеаль рассказал, что Ренар сообщил ему, «что получил предложение, от которого невозможно отказаться».

Помогать Ренару тренировать женскую сборную Франции будут Эрик Блаи, работавший в команде Корин Диакр, и Лоран Бонадей, замещавший Ренара в сборной Саудовской Аравии.

7 и 11 апреля француженкам предстоит отыграть два товарищеских матча — с Колумбией в Клермон-Ферране и с Канадой в Ле-Мане.

Having been the coach of National team of Saudi Arabia is a great pride for me. Since August 2019, I had the chance to be an integral part of the life of this beautiful country. I have seen this team grow alongside me and achieve a fabulous World Cup

1/2 pic.twitter.com/gjEMWXgVSG — Hervé Renard (@Herve_Renard_HR) March 28, 2023

В юности Эрве Ренар был футболистом, однако около 30 лет закончил игровую карьеру, так как, по собственному признанию, осознал, что является очень средним игроком. Первую тренерскую должность он получил в 1999 году в «Драгиньяне» из пятой лиги. Около года он проработал с Китае, помогая Клоду Ле Руа тренировать «Шанхай», а затем вернулся — в Великобританию, в «Кэмбридж», откуда после отправился тренировать во Вьетнам. а затем вернулся во Францию, в «Шербур». И после оказался на африканском континенте — сперва ассистентом Лу Руа в Гане, а затем главным тренером сборной Замбии.

В 2010 году команда под руководством Ренара дошла до четвертьфинала Кубка африканских наций, чего не случалось 14 лет, а в 2012 году и вовсе одержала победу в финальной игре против Кот-Д'Ивуара. Правда, на следующем Кубке Африке Замбия не вышла из группы, и Ренар решил вновь попробовать себя в клубе — на этот раз в «Сошо» из Лиги 1. Там он пробыл недолго и вернулся в Африку — тренировать Кот-д'Ивуар, с которым в 2015 году он одержал еще одну победу в Кубке Африки.

Эрве Ренар — первый европеец, которому удалось выиграть два Кубка Африки, тем более с разными сборными.

В 2015 Ренар в последний раз попробовал тренировать клуб — «Лилль», но и в этот раз добиться особенного успеха ему не удалось.

С тех пор он тренировал лишь сборные. На ЧМ-2018 в Россию впервые с 1998 года смогла отобраться команда Марокко под его руководством. Команда попала в группу смерти и дальше по турнирной таблице не прошла, хоть и смотрелась вполне свежо. Работая в Марокко, Ренар был самым высокооплачиваемым тренером в Африке. В 2019 году с ним расторгли контракт после того, как команда не вышла из группы на Кубке Африки. Так француз оказался в Саудовской Аравии.

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