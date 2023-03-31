Теннисистов из России и Беларуси допустят к участию в Уимблдоне в нейтральном статусе

теннис

Ассоциация лаун-тенниса (LTA) объявила, что россиян и белорусов допустят до «Уимблдона» и других турниров под эгидой организации. Но спортсменам придется подписать «декларацию о нейтралитете».

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31 марта на сайте LTA появилось заявление касательно возможности участия спортсменов из Беларуси и РФ в турнирах:

20 апреля 2022 года LTA объявила о решении запретить участие всех российских и белорусских игроков в своих мероприятиях. Как было сказано тогда, мы хотели послать "четкий сигнал российскому и белорусскому государствам, что их действия в Украине являются предметом международного осуждения". Мы по-прежнему считаем, что это было правильное решение, и хотели бы поблагодарить всех, кто поддержал его. Прошел год, а страдания народа Украины в результате войны в их стране не утихают. Проблемы в теннисе или спорте в целом по сравнению с этим незначительны. Однако наше прошлогоднее решение запретить российским и белорусским игрокам участвовать в наших турнирах привело к тому, что ATP и WTA наложили на нас значительные санкции, включая реальную перспективу прекращения нашего членства, если мы повторим запрет в 2023 году. Это означало бы отмену наших профессиональных теннисных турниров в Queen’s Club, Истбурне, Бирмингеме и Ноттингеме в этом году и в будущем. Мы неоднократно выступали против этих санкций и по-прежнему глубоко разочарованы примененными мерами.

Дальнейшее сохранение запрета на участие россиян и белорусов грозило бы британскому теннису исключением из ATP и WTA, что привело бы к «очень разрушительным» последствиям для вида спорта в Великобритании. Поэтому, как заявили в ассоциации, для нового сезона 2023 года было предложено иное решение.

«Наша позиция в поддержку народа Украины остается неизменной и в 2023 году, равно как и наша обеспокоенность по поводу того, что российский и белорусский режимы получают репутационные и другие преимущества, стремясь ассоциировать себя с теннисистами», — говорят в LTA. Но, учитывая что весь прошлый сезон спортсмены смогли отыграть в нейтральном статусе, на аналогичную меру готова пойти и британская ассоциация.

Все российские и белорусские игроки и персонал, желающие принять участие в мероприятиях LTA в 2023 году, должны будут подписать декларацию о нейтралитете, что соответствует рекомендациям правительства Великобритании. Новая мера будет действовать на всех турнирах LTA с начала травяного сезона.

Кроме того, в ассоциации заявили о нулевой терпимости к демонстрации флагов и символики России и Беларуси, действиям в поддержку войны со стороны как участников соревнований, так и зрителей.

Уимблдонский турнир 2023 года пройдет с 3 по 16 июля.

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