Двадцатилетний бегун из Эфиопии Абедже Айана выиграл Парижский марафон

легкая атлетика

Двадцатилетний атлет из Эфиопии Абедже Айана выиграл 46-й Парижский марафон, преодолев дистанцию за 2 часа 7 минут 15 секунд. Айана опередил своего соотечественника, фаворита забега Гуйе Адолу.Первой в женском марафоне финишировала кенийская спортсменка Хела Кипроп.

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Айана впервые выступал на марафонской дистанции. В 2021 году он пробежал полумарафон в Познани с результатом 59 минут и 39 секунд, а в прошлом году участвовал в полумарафоне в Кардиффе, показав результат 1 час 0 минут 17 секунд.

На Парижском марафоне он обогнал Гуйе Адолу на последних пяти километрах дистанции. Адолу является победителем Берлинского марафона-2021. В Париже он уступил победителю 20 секунд. Третье место занял кенийский бегун Джосфат Бойт, отставший от победителя на 25 секунд.

Среди французов лучший результат показал Мехди Фрер — десятое место (2:11:04). Чемпион Европы-2014 в беге на 3000 метров с препятствиями Йоанн Коваль занял пятнадцатое место за (2:14:56). Опытный Морхад Амдуни, финишировавший в прошлом году третьим и с новым национальным рекордом, в этот раз показал тринадцатый результат (2:12:45).

В женском забеге интрига сохранялась до самых последних отрезков дистанции. За три километра до финиша все еще лидировала группа из пяти спортсменок. Первой от них отстала кенийская бегунья Хела Кипроп. Отстала, чтобы совершить затем волевой рывок и не просто догнать соперниц, а завоевать победу в марафоне. В 2016 году на Токийском марафоне Кипроп уже одерживала победу. В этот раз она показала результат 2 часа 23 минуты и 19 секунд. Второй стала спортсменка из Эфиопии Аталель Анмут, уступившая Кипроп доли секунды. Третьей финишировала Фикрте Верета из Эфиопии, уступив двум лидерам три секунды.

В этом году организаторы Парижского марафона внесли небольшие изменения в маршрут: спортсмены стартовали у площади Согласия, затем бежали через площадь Оперы и затем по улице Риволи в сторону Венсенского леса, после - вдоль Сены к Булонскому лесу и финишировали возле Триумфальной арки.

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