Во Франции завершилась Олимпийская и Паралимпийская неделя

Париж-2024

Олимпийская и Паралимпийская неделя прошла ровно за 500 дней до парижской Паралимпиады-2024. В ходе этого мероприятия представители олимпийского и паралимпийского движения знакомят граждан, в особенности самых юных, с различными аспектами спортивной сферы. В этот раз ОПН была посвящена теме инклюзивности и борьбе с дискриминацией людей с инвалидностью.

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За последние пять лет Олимпийская и Паралимпийская неделя превратилась в добрую традицию, плотно интегрированную в систему французского образования. В 2017 году инициатива была запущена совместно оргкомитетом парижских Игр-2024 и министерством образования, молодежи и спорта Франции. Главная задача ОПН — познакомить учащихся с олимпийскими и паралимпийскими ценностями, способствовать увлеченности юных граждан спортом и развитию олимпийских и паралимпийских дисциплин.

Тони Эстанге и Анн Идальго в спортцентре Лила, 4 апреля 2023. © Anne Morzine/RFI en russe

В этом году целью ОПН было изменить представление учащихся об инвалидности и спорте. «21,8% случаев дискриминации связано с инвалидностью, поэтому очень важно бороться со стереотипами и заблуждениями с самого раннего возраста», — заявил глава оргкомитета парижской Олимпиады, олимпийский чемпион Тони Эстанге.

Мэр Парижа Анн Идальго (справа) и глава оргкомитета ОИ-2024 Тони Эстанге (по центру). © Anne Morzine/RFI en russe

Министр образования и молодежи Франции Пап Ндиай заявлял, что ОПН «более чем 3 000 проектов проиллюстрируют реальность инклюзивной школы»:

Благодаря адаптированной системе образования мы гарантируем 430 тысячам учащихся с инвалидностью возможность учиться и сдавать выпускные экзамены, как все остальные учащиеся во Франции. На уроках физкультуры в средней школе мы предлагаем всем ученикам возможность познакомиться с появившимся в официальных программах параспортом, чтобы изменить их взгляд на инвалидность.

В течение недели по всей Франции, а также за ее пределами прошло множество мероприятий, посвященных инклюзивности в спорте. В общей сложности в акции приняли участие более 7 тысяч учебных заведений.

4 апреля глава оргкомитета ОИ-2024 Тони Эстанге вместе с мэром Парижа Анн Идальго встретился с учениками спортивного центра Лила в 19 округе французской столицы. Комментируя свой визит, Эстанге отметил, что испытывает удовлетворение от проделанной работы. «Именно в такие моменты становится видно, что то, чем мы занимаемся, имеет смысл», — сказал он.

Глава оргкомитета парижской Олимпиады Тони Эстанге и мэр Парижа Анн Идальго поздравляют участников Олимпийской и Паралимпийской недели. Спортивный центр Лила в 19 округе Парижа, 5 апреля 2023 © Anne Morzine/RFI en russe

Делегация посетила скалодром спортцентра; стала свидетелем квеста, в котором учащимся по заданию нужно было помочь девочке, ставшей жертвой буллинга из-за ее инвалидности, покинуть комнату; а также поприсутствовала на игре в голбол — эта дисциплина, в которой команда из трех человек должна забросить мяч со встроенным колокольчиком в ворота соперников, входит в программу Паралимпийских игр, она была создана в 1946 году для реабилитации ветеранов Второй мировой войны, лишившихся зрения.

Танец от учащихся спортцентра Лила, 4 апреля 2023. © Anne Morzine/RFI en russe

«Во время Паралимпиады-2024 в том, что касается инклюзивности, наше общество ждет настоящий культурный шок в положительном смысле слова», — пообещала мэр Парижа Анн Идальго, отметив также, что к Олимпийскому и Паралимпийскому первенствам транспортная сеть французской столицы станет более адаптированной для лиц с инвалидностью.

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