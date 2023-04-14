Украинским спортсменам запретили участвовать в одних соревнованиях с атлетами из РФ и Беларуси

Акция против участия России и Беларуси в Олимпийских играх. Протест проходил во время визита главы МОК Томаса Баха в Эссен, 22 марта 2023.

Министерство молодежи и спорта Украины издало указ, запрещающий украинским спортсменам принимать участие в соревнованиях, если в них также участвуют атлеты из России и Беларуси. Документ опубликован на сайте ведомства.

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Указ был опубликован 12 апреля, СМИ обратили на него внимание накануне, после его публикации в телеграм-канале украинского депутата Жана Беленюка.

Запретить официальным делегациям национальных сборных команд Украины участвовать в международных спортивных соревнованиях, в которых принимают участие спортсмены из Российской Федерации и/или Беларуси,

— говорится в документе.

Запрет распространяется на все олимпийские, неолимпийские и паралимпийские виды спорта. Профильным органам поручено обеспечить отзыв из командировок официальных украинских делегаций в случае участия в соревнованиях российских или беларусских спортсменов.

В конце марта правительство Украины уже заявляло, что украинские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях, где будут присутствовать спорстмены из РФ и Беларуси, но тогда это еще не было оформлено в виде официального указа.

Об этом в Киеве заявили после того, как как Международный олимпийский комитет выпустил рекомендации по допуску россиян и белорусов к международным соревнованиям. В документе МОК оговаривается, что для допуска к соревнованиям в нейтральном статусе спортсмен не должен был ранее выступать с поддержкой военного вторжения в Украину. Аналогичное требование выдвигается и для членов сервис-бригад. Поддержкой операции в Украине могут считаться посты в соцсетях, высказывания в СМИ, участие в провоенных мероприятиях, ношение или публикация Z-символики. Для определения того, выступал спортсмен или сервисмен с поддержкой военных действий, МОК рекомендует федерациям создать независимую комиссию.

Кроме того, возможность допуска предусмотрена лишь для спортсменов, выступающих в индивидуальных видах спорта. Это означает, что в командных видах спорта россияне и белорусы по-прежнему не могут быть допущены на соревнования. Равно как и невозможно участие нескольких спортсменов в эстафетных дисциплинах, будь то в легкой атлетике, плавании или гимнастическом многоборье.

Наконец, спортсмен не должен иметь связей с российской или белорусской армией, силовыми структурами, органами безопасности, а в случае выступления на международных соревнованиях, никакое упоминание России, Беларуси или национальных олимпийских комитетов двух стран не допускается

В документе МОК отдельно оговаривалось, что решение о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 и зимней Олимпиаде-2026 будет принято позднее.

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