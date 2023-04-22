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Как производят талисманы парижских Олимпийских и Паралимпийских игр

05:07 Талисманы Паралимпиады-2024 в Париже. Фабрика Doudou et Compagnie, Франция. © Anne Morzine

Талисманами Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года в Париже стали два фригийских колпака, получившие имя Фриги или Фрижи, на французский манер. Большую часть талисманов изготовят в Китае на заводах французских компаний, однако производитель мягких игрушек Doudou et Compagnie принял решение перенести часть рабочего процесса на территорию Франции, в город Ла-Герш-де-Бретань. Эта задача — не из легких, ведь профессии мастера по пошиву мягких игрушек во Франции практически не стало. Репортаж RFI о том, как создаются талисманы "Made in France".