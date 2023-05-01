Астана: Чемпионат мира по шахматам выиграл спортсмен из Китая

Шахматы

С его победой в Астане, в это воскресенье, 30 апреля, Дин Лижэнь принял титул чемпиона мира у норвежца Магнуса Карлсена.

В воскресенье 30 апреля в Астане китайский шахматист Дин Лижэнь стал победителем чемпионата мира FIDE по шахматам 2023 года — Kazakhstan Chess Cup. Он обыграл россиянина Яна Немпомнящего со счетом 2.5–1.5 на тай-брейке. Четырнадцать классических партий между ними закончились вничью. Россия объявила о переходе из Международной шахматной федерации в Азиатскую.

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Лижэнь стал 17-м чемпионом мира в истории шахмат. Обладатель титула норвежский шахматист Магнус Карлсен не стал участвовать в соревновании и защищать титул, который он удерживал с 2013 года.

Kazakhstan Chess Cup, взрослый международный Кубок Республики Казахстан 2023 по шахматам среди мужчин и женщин проходил в Астане с 23 по 30 апреля.

«Призовой фонд матча за шахматную корону составляет 2 млн долларов, — сообщает Time.kz. — Победитель получает 60 процентов от этой суммы, проигравший — остальное.»

В турнире в Астане принимали участие 180 спортсменов из 15 стран мира. Среди именитых участников соревнований отмечены Ханс Ниманн (США), Денис Махнев (Казахстан), Александр Рахманов (FIDE), Тамир Набати (Израиль), Тимур Гареев (США), Виталий Сивук (Украина), и многие другие.

Дата следующего чемпионата мира не известна. Турнир претендентов, который определит претендента на звание китайского гроссмейстера, состоится в апреле 2024 года.

Россия перешла в Азиатскую шахматную федерацию

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов сообщил агентству РИА Новости о переходе организации в Азиатскую шахматную федерацию (АШФ).

Агентство уточняет: «В марте 2022 года Международная шахматная федерация (FIDE) разрешила спортсменам из России и Белоруссии выступать в личных турнирах только в нейтральном статусе. 28 февраля генеральная ассамблея Азиатской шахматной федерации проголосовала за прием в свой состав ФШР. В понедельник ФШР стала полноправным членом АШФ.»

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