Украина отказывается от участия в чемпионате мира по дзюдо в знак протеста против присутствия россиян и белорусов

Двукратная чемпионка мира по дзюдо из Украины Дарья Билодид не примет участие в Чемпионате мира

Украинская федерация дзюдо объявила в понедельник, что не будет посылать сборную на чемпионат мира по дзюдо в Катаре с 7 по 14 мая из-за допуска к соревнованиям российских и белорусских дзюдоистов, среди которых есть действующие военнослужащие.

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Украинская федерация дзюдо объявила в понедельник, что не будет посылать команду на чемпионат мира по дзюдо в Катаре с 7 по 14 мая из-за присутствия на первенстве российских и белорусских дзюдоистов, среди которых есть, в том числе, действующие военнослужащие.

Международная федерация дзюдо (IJF) в воскресенье дала зеленый свет на участие россиян и белорусов в чемпионате мира при условии, что они будут выступать индивидуально и под нейтральным флагом.

« Большинство российской команды состоит из спортсменов, которые являются действующими солдатами армии Российской Федерации»

Украинская федерация заявила в понедельник, что «большинство российской команды состоит из спортсменов, которые являются действующими солдатами армии Российской Федерации, которая напала на Украину 24 февраля 2022 года» и которая «продолжает вести жестокую войну против нашей территории».

«Более 250 украинских спортсменов, включая дзюдоистов, отдали свои жизни, защищая страну», — заявила украинская федерация, добавив, что «не видит здесь нейтралитет, равные условия и "мостик к миру", о которых говорится в резолюции IJF относительно участия российских и белорусских команд в чемпионате мира в Дохе».

«Более того, мы считаем, что это решение противоречит последним рекомендациям Международного олимпийского комитета от 28 марта 2023 года о том, что статус нейтрального спортсмена может быть предоставлен только тем, кто не является военным», — говорится в тексте заявления.

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