Несколько футболистов французских клубов подверглись критике после отказа участвовать в акции в поддержку ЛГБТ

Несколько футболистов двух высших дивизионов Франции отказались надевать футболки с радужной символикой в рамках акции в поддержку ЛГБТ и борьбы с гомофобией. Пресс-секретарь правительства Оливье Веран назвал их отказ «анахронизмом», а в Национальном совете по этике заявили, что игроки, «даже если не отдают себе в этом отчета, становятся пособниками гомофобного поведения».

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«Анахронизм»

В рамках ежегодной кампании «Гомо или гетеро — все мы носим одну футболку» всем игрокам первого и второго дивизионов в выходные 13 и 14 мая было предложено надеть футболку, украшенную радужными цветами. Акция приурочена к Международному дню борьбы с гомофобией 17 мая. Большинство игроков присоединились к акции, их футболки будут проданы на аукционе, а средства будут направлены организациям по борьбе с дискриминацией и гомофобией Foot Ensemble, PanamBoyz&Girlz United и SOS Homophobie.

Однако не все спортсмены согласились надевать футболки с радужной символикой. Известно об отказах игроков «Тулузы», «Нанта» и «Гингама».

Национальный совет по этике Франции (CNE) отреагировал на решение спортсменов. В открытом письме к игрокам, отказавшимся надеть футболку против гомофобии, совет подчеркнул «серьезность их поведения и совершенной ими ошибки» и призвал их «отставить некоторые личные убеждения»:

Отказываясь от участия в национальной инициативе по борьбе с гомофобией, игроки должны понимать, что они создают впечатление, будто некоторые сексуальные ориентации менее приемлемы, чем другие. Тем самым, даже если они этого не осознают, они становятся соучастниками гомофобного поведения. <...> Для многих молодых людей футболисты являются вдохновением и служат примером. За их поведением наблюдают, а затем копируют его. Футболисты знают об этом и должны вести себя соответствующим образом. Отказ от участия в национальной операции такого рода означает осознание и принятие общественных дебатов, которые последуют в СМИ и среди молодежи, и влияния, которое это может оказать. — из письма CNE.

При этом совет не стал призывать к применению санкций в отношении спортсменов, а во Французской федерации футбола (FFF) не планируют передавать дело футболистов-«отказников» в дисциплинарный комитет.

В воскресенье, 14 мая, вечером министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера заявила в интервью, что решение о принятии санкции могут принимать клубы после диалога с игроками:

Мне очень жаль, что не все 100% игроков во Франции поддержали это антидискриминационное послание. О чем тут вообще можно говорить? Это необходимо. Мы находимся в стране, которая всегда выступала за уважение других людей, прав человека. И необходимо, чтобы мы все были объединены базовой идеей сосуществования, — министр в интервью RMC.

Пресс-секретарь правительства Франции Оливье Веран также прокомментировал отказ футболистов поддержать акцию, надев футболку. В понедельник, 15 мая, в эфире France2 он назвал их поведение «анахронизмом»: «Сегодня мы живем в такое время (...), когда каждый свободен любить так, как ему хочется».

Гомофобия — не мнение, а правонарушение. <...> Многие молодые люди все еще страдают от гомофобии в своей повседневной жизни, и все средства хороши для того, чтобы нормализовать то, что уже является нормой, — Оливье Веран.

Штрафы и отстранения?

Футбольный клуб «Нант» 15 мая заявил о намерении наложить санкции — финансовые, а не спортивные — на нападающего Мостафу Мохамеда. Спортсмена оштрафуют, но не отстранят от игр. Сумма штрафа не уточняется, известно лишь, что средства будут направлены организации SOS Homophobie. 15 мая Мохамед не играл в матче против «Тулузы». Египетский нападающий, арендованный «Нантом» у «Галатасарая», разъяснил свою позицию в соцсетях:

Сегодня я не участвовал в матче «Тулуза» — «Нант». Я совершенно не хочу вступать в полемику, но я должен разъяснить свою позицию. Уважение к различиям — это уважение к другому, уважение к самому себе, уважение к тому, что является общим, и к тому, что останется различным. Я уважаю все различия. Я уважаю все верования и все убеждения. Это уважение распространяется на других, но и включает в себя уважение к моим личным убеждениям. Учитывая мои корни, мою культуру, важность моих верований и убеждений, для меня не было возможности участвовать в этой кампании. Я надеюсь, что мое решение будет уважаться, как и мое желание не вступать в полемику по этому поводу, и что ко всем будут относиться с уважением.

Среди футболистов «Тулузы» известно об отказе Закарии Абухляля, Муссы Диарра и Саида Хамулича играть в футболках с радужными элементами. Абухляль в инстаграме разместил пост, похожий по месседжу на твит Мостафы Мохамеда. В нем хавбек «Тулузы» и сборной Марокко заявил, что уважает каждого человека, какими бы ни были его убеждения, предпочтения и верования, но также ценит свои личные убеждения и расчитывает на то, что к ним так же отнесутся с пониманием и уважением. «Я не думаю, что являюсь подходящим чеовеком для участия в подобной кампании», — написал спортсмен.

Сразу после инцидента с акцией против гомофобии Абухляля временно отстранили от игр и тренировок, но уже по иному поводу. В СМИ распространились сообщения о том, что футболист шумно праздновал победу «Тулузы» в Кубке Франции, в частности, шумел во время выступления главного тренера команды Филиппа Монтанье. Тогда заместитель мэра города Лоранс Аррибаже призвала игрока вести себя потише, на что Абухляль ответил: «Женщины не говорят так с мужчинами в моей стране». Футболист родился в Нидерландах и выступает за сборную Марокко. Клуб проверяет действия игрока, до тех пор он будет тренироваться отдельно.

В акции против гомофобии также не стал участвовать футболист «Генгама» Донасьен Гомис. Его не включили в заявку на матч 13 мая.

Призыв пересмотреть календарь

Главный тренер «Бреста» Эрик Руа одобрительно высказался об акции «Гомо или гетеро — все мы носим одну футболку», однако выразил недовольство временем ее проведения.

Проводите ее в декабре, в сентябре. <...> Прекрасно, что Лига активна в этом вопросе, даже если ее первоочередная задача - футбол. Но если ты берешься организовывать...Лично я не доволен тем, что у «Тулузы» в матче против «Нанта» не играли пять футболистов. Это нормально? Пять человек не играют из-за того, что эта проблематика их беспокоит, а у них в соперниках «Нант», который сражается с нами за место в высшей лиге. Это разве справедливо? Нет, несправедливо. И ответственность за это несет руководство Лиги, которое назначило акцию на этот день. Я за проведение акций, без проблем. Но, может, есть более удачные моменты для их проведения, чем заключительный спринт, 3-4 последних матча. — тренер «Бреста» Эрик Руа.

По его мнению, отсутствие порой ключевых игроков на матчах в конце сезона может серьезно сказаться на итогах турниров.

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