Рафаэль Надаль пропустит «Ролан Гаррос» и планирует завершить карьеру после сезона 2024 года

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Впервые с 2005 года «Ролан Гаррос» пройдет без Рафаэля Надаля: 14-кратный чемпион турнира снялся с первенства из-за травмы. Он также заявил, что может завершить теннисную карьеру после 2024 года.

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«Не я принимал решение, так решило мое тело, — прокомментировал Надаль решение отказаться от участия в «Роллан Гаррос».— Следующий год вероятно будет моим последним годом, это моя идея. Если я сейчас буду продолжать играть, я не смогу этого добиться». Теннисист рассказал, что «ситуация с травмой, которую он получил в Австралии, развивалась не так, как хотелось бы», по этой причине ему пришлось отказаться от многого, включая участие в Открытом чемпионате Франции. Речь о растяжение мышцы левого бедра, полученной во время матча Australian Open против американца Маккензи Макдональда. С тех пор 36-летний Надаль не сыграл ни одного матча.

Спортсмен опубликовал видеообращения на испанском и английском языках в соцсетях. Он рассказал, что тяжело работал на протяжении нескольких месяцев, чтобы подготовиться к грунтовому сезону, однако достичь желаемого результата не удалось, поэтому он пропускает несколько турниров, в том числе «главный турнир его теннисной карьеры». Надаль — абсолютный рекордсмен французского первенства: он выигрывал «Роллан Гаррос» 14 раз и впервые пропускает его со своего дебюта на французском грунте в 2005 году.

Надаль выиграл первый же «Ролан Гаррос», в котором участвовал. До него подобное удавалось лишь Матсу Виландеру, а повторить это достижение пока никто не смог. На Открытом чемпионате Франции испанец за свою карьеру провел 115 матчей, из них проиграл лишь три – два раза Новаку Джоковичу и один раз Робину Содерлингу. Четыре раза Надаль одерживал победу на «Ролан Гаррос», не уступив ни сета.

Всего на счету Рафаэля Надаля 22 «Больших шлема»: 14 раз он побеждал в Париже, по два раза выигрывал Australian Open и Уимблдон и четыре раза становился триумфатором US Open.

Рафа, Мы не можем представить, как тяжело было принять это решение. Нам определенно будет не хватать тебя на «Роллан Гаррос» в этом году. Береги себя, чтобы вернуться на корты более сильным. Надеемся увидеть тебя в следующем году в Париже 🧡, — официальное заявление парижского чемпионата.

Организаторы Открытого чемпионат Франции надеются, что Надаль вернется в 2024 году, чтобы поставить красивую точку в своей карьере. В этом же году «Роллан Гаррос» кажется наиболее открытым для успехов более молодых теннисистов. С 2005 года, за исключением Стэна Вавринки в 2015 году, ни одному теннисисту не удавалось выиграть «Роллан Гаррос», кроме трио Рафаэль Надаль-Роджер Федерер-Новак Джокович. Последний, кстати, участвует в первенстве, однако его нынешнюю форму на грунтовых кортах сложно назвать идеальной.

Rafa,



We can't imagine how hard this decision was. We'll definitely miss you at this year's Roland-Garros. Take care of yourself to come back stronger on courts.



Hoping to see you next year in Paris 🧡 pic.twitter.com/lTN3GExBFo — Roland-Garros (@rolandgarros) May 18, 2023

«Ролан Гаррос» откроется 28 мая и продлится до 11 июня. Место Надаля в основной сетке займет двукратный финалист турнира австриец Доминик Тим.

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