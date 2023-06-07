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«Ролан Гаррос»: определились все пары полуфиналистов

Определились все пары полуфиналистов "Ролан Гарроса". В мужском одиночном разряде Карлос Алькарас сыграет с Новаком Джоковичем, а Каспер Рууд — с Александром Зверевым. В женском одиночном разряде победительницу прошлогоднего турнира Игу Швентек ждет полуфинал против Беатрис Аддад-Майи, а Арина Соболенко поборется за выход в финал с Каролиной Муховой. Полуфиналы пройдут 8 и 9 июня.

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Вид на корт Филиппа Шатрие, 7 июня 2023
Вид на корт Филиппа Шатрие, 7 июня 2023 REUTERS - LISI NIESNER
RFI
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Немецкий теннисист Александр Зверев сыграет с норвежцем Каспером Руудом.

Александр Зверев во время четвертьфинала, 7 июня 2023
Александр Зверев во время четвертьфинала, 7 июня 2023 © Pierre René-Worms / RFI
Каспер Рууд
Каспер Рууд © Pierre René-Worms / RFI

Испанцу Карлосу Алькарасу будет противостоять титулованный серб Новак Джокович.

Карлос Алькарас
Карлос Алькарас © Pierre RENE-WORMS
Новак Джокович
Новак Джокович © Pierre René-Worms/RFI

Бразильянка Беатрис Аддад-Майя сыграет с действующей чемпионкой Открытого чемпионата Франции польской спортсменкой Игой Швентек.

Беатрис Аддад-Майя
Беатрис Аддад-Майя © Pierre RENE-WORMS
Ига Швентек
Ига Швентек © Pierre René-Worms / RFI

Белорусская спортсменка, выступающая в нейтральном статусе, Арина Соболенко поборется за выход в финал с чешской теннисисткой Каролиной Муховой.

Арина Соболенко
Арина Соболенко © Pierre René-Worms / RFI
Каролина Мухова
Каролина Мухова REUTERS - LISI NIESNER

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