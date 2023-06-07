фото

«Ролан Гаррос»: определились все пары полуфиналистов

Определились все пары полуфиналистов "Ролан Гарроса". В мужском одиночном разряде Карлос Алькарас сыграет с Новаком Джоковичем, а Каспер Рууд — с Александром Зверевым. В женском одиночном разряде победительницу прошлогоднего турнира Игу Швентек ждет полуфинал против Беатрис Аддад-Майи, а Арина Соболенко поборется за выход в финал с Каролиной Муховой. Полуфиналы пройдут 8 и 9 июня.

Вид на корт Филиппа Шатрие, 7 июня 2023 REUTERS - LISI NIESNER

RFI