«Ролан Гаррос»: определились все пары полуфиналистов
Определились все пары полуфиналистов "Ролан Гарроса". В мужском одиночном разряде Карлос Алькарас сыграет с Новаком Джоковичем, а Каспер Рууд — с Александром Зверевым. В женском одиночном разряде победительницу прошлогоднего турнира Игу Швентек ждет полуфинал против Беатрис Аддад-Майи, а Арина Соболенко поборется за выход в финал с Каролиной Муховой. Полуфиналы пройдут 8 и 9 июня.
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Немецкий теннисист Александр Зверев сыграет с норвежцем Каспером Руудом.
Испанцу Карлосу Алькарасу будет противостоять титулованный серб Новак Джокович.
Бразильянка Беатрис Аддад-Майя сыграет с действующей чемпионкой Открытого чемпионата Франции польской спортсменкой Игой Швентек.
Белорусская спортсменка, выступающая в нейтральном статусе, Арина Соболенко поборется за выход в финал с чешской теннисисткой Каролиной Муховой.
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