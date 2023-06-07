Российская теннисистка Варвара Грачева получила гражданство Франции

22-летняя Грачева живет и тренируется во Франции с 16 лет. После получения паспорта она сможет выступать под флагом Франции и станет второй ракеткой страны.

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«К тому моменту я уже три или четыре года занималась в одном и том же тренировочном центре [в Каннах], и было бы неплохо иметь стабильную базу», - рассказала теннисистка о своем решении получить французское гражданство журналистам Libération.

Информацию о том, что прошение о натурализации, поданное Варварой Грачевой, было удовлетворено, распространили французские СМИ, а затем подтвердил агент спортсменки.

По словам Грачевой, геополитический контекст несколько замедлил рассмотрение ее дела, в виду дополнительных проверок в отношении российских граждан. Спортсменка родилась в Москве и выросла в Жуковском.

Сейчас теннисистка занимает 41-е место в рейтинге WTA. После получения паспорта Грачева сможет выступать под флагом Франции и станет второй ракеткой страны - после Каролин Гарсиа (5-е место WTA). Варвара Грачева - потенциальный актив для французской сборной с прицелом на такие международные соревнования, как Кубок Билли Джин Кинг и, разумеется, Олимпийские игры в Париже в 2024 году, на участие в которых в составе французской команды спортсменка сможет претендовать.

На нынешнем «Ролан Гарросе» Грачева уступила во втором круге, проиграв в двух сетах американке Слоан Стивенс.

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