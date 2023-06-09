Джокович вышел в финал «Ролан Гаррос». В полуфинале он одолел Алькараса

ролан гаррос

Полуфинальный матч между сербом Новаком Джоковичем и испанцем Карлосом Алькарасом прошел 9 июня, судьба путевки в финал решилась в четырех сетах. Встреча закончилась со счетом 6:3, 5:7, 6:1, 6:1 в пользу сербского теннисиста. В начале третьего сета у Алькараса случилась судорога, что, похоже, сказалось на его активности в заключительной фазе матча.

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К 15 часам по парижскому времени корт Филиппа Шатрие наполнился любителями тенниса в ожидании схватки титулованного серба Новака Джоковича и юного испанца Карлоса Алькараса.

Болельщики позируют с флагами Сербии и Испании на полуфинальной встрече Новака Джоковича с Карлосом Алькарасом, 9 июня 2023. REUTERS - KAI PFAFFENBACH

Джокович - двукратный обладатель трофея Открытого чемпионата Франции по теннису. В этот раз на парижском грунте он сражался с Кареном Хачановым, Хуаном Пабло Варильясом, Алехандро Давидовичем-Фокиной, Мартоном Фучовичем и Александром Ковачевичем.

Алькарас – самый молодой лидер мирового рейтинга: 20-летний испанец поднялся на первую строчку в сентябре. На пути к полуфиналу он обыграл грека Стефаноса Циципаса, Лоренцо Музетти, Дениса Шаповалова, Таро Даниэля и Флавио Коболли.

Судьба путевки в финал определилась в четырех сетах.

Новак Джокович, 9 июня 2023 REUTERS - LISI NIESNER

Стартовый сет был отмечен большим количеством попаданий мимо площадки при попытках играть в заднюю линию, несколькими затяжными красивыми розыграшами, выходами к сетке с последующей переигровкой соперника и попаданиями в сетку. Новак Джокович при этом выглядел точнее и стабильней соперника. Закончился сет со счетом 6:3 в пользу Джоковича.

Во втором сете Карлос Алькарас подарил зрителям зрелищный момент после того, как Джокович выманил его к сетке и затем сыграл вглубь площадки: испанец догнал мяч и, сыграв из-за спины, сумел попасть в линию. Новак Джокович во втором сете начал чаще ошибаться, подпадать в сетку. По итогам пятого гейма Алькарас начал было вести, но Джокович не отпустил, тут же сравняв. Испанец не отставал и по итогам своей подачи вновь повел 4:3, а затем и 5:3. Но Джокович совершил возвращение, отыграв два гейма. В заключительном гейме Карлос Алькарас-таки вырвал победу в сете - 7:5.

Карлос Алькарас в полуфинале против Новака Джоковича. REUTERS - CLODAGH KILCOYNE

Третий сет открылся подачей Алькараса. Окрыленный успехом во втором сете испанец выиграл и первый гейм третьего сета. При счете 1:1 Карлос Алькарас остановился, схватившись за коленку, судья и Новак Джокович подошли к нему. Испанец попросил медицинской помощи — у него свело ногу. Он также попросил досрочно обменяться сторонами игрового поля.Это привело к тому, что гейм был автоматически засчитан в пользу Джоковича, что не понравилось трибунам "Ролан Гарроса" - решение было встречено гулом и свистом.

После возвращения с вынужденного перерыва Джокович вырвался вперед, а Алькарас практически перестал активно перемещаться по корту и биться за каждую подачу. Отставание испанца увеличивалось, в итоге он уступил сопернику третий сет и ушел с корта.

Карлосу Алькарасу оказывают помощь после того, как у него свело мышцу. REUTERS - KAI PFAFFENBACH

Зрители застыли в ожидании решения, вскоре спортсмен вернулся и начал четвертый сет. Выглядел испанец не таким бодрым, как в начале игры, но и не таким пассивным, как в конце третьего сета. Впрочем, Джокович сразу повел, не давая сопернику особых шансов отыграться. В пятом гейме Карлос Алькарас все же смог продемонстрировать несколько изящных комбинаций, принесших ему несколько очков, но для победы в сете этого оказалось мало.

Встреча завершилась за 3 часа минут со счетом 6:3, 5:7, 6:1, 6:1 в пользу Джоковича.

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