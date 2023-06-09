Рууд обыграл Зверева в 1/2 «Ролан Гаррос» и второй раз подряд отобрался в финал

ролан гаррос

Четвертая ракетка мира норвежец Каспер Рууд в полуфинале Открытого чемпионата Франции по теннису обыграл немца Александра Зверева в трех сетах 6:3, 6:4, 6:0. Таким образом, Рууд во второй раз подряд сумел пройти в финал «Ролан Гаррос». 11 июня он поборется за титул с сербом Новаком Джоковичем.

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В прошлом году Александр Зверев по мере приближения кульминации турнира в Париже говорил, что ему «уже не 20 лет», и пора брать верх, но в полуфинале против любимца парижской публики Рафаэля Надаля получил травму и не смог закончить матч. На нынешний «Ролан Гаррос» он приехал с не менее боевым настроем. В четвертьфинале обыграл аргентинца Томаса Мартина Этчеверри, а до этого – Григора Димитрова, Фрэнсиса Тьяфу, Дениса Молчанова и Ллойда Харриса.

Каспер Рууд и Александр Зверев перед началом матча REUTERS - LISI NIESNER

Однако и в 2023 году мечтам Зверева о трофее «Ролан Гаррос» не суждено было сбыться - помешал норвежец Каспер Рууд. В прошлом году Рууд тоже играл в финале Открытого чемпионата Франции, в котором уступил Надалю. На нынешнем «Ролан Гаррос» на пути к решающей схватке норвежец обыграл Хольгера Руне, Николаса Харри, Чжана Чжичжэнь, Джулио Зепьерри и Элиаса Имера.

Для победы в полуфинале над Зверевым Рууду потребовалось три сета, матч длился 2 часа 9 минут. За время игры Рууд сделал пять эйсов, допустил одну двойную ошибку и разыграл шесть брейк-поинтов. Зверев трижды подал навылет, допустил две двойные ошибки и разыграл один брейк-поинт.

Александр Зверев. REUTERS - LISI NIESNER

В карьере Рууда это третий выход в финал турнира Большого шлема: помимо «Ролан Гаррос» в 2022 году он играл в финале US Open, где уступил Карлосу Алькарасу.

В матче против Рууда Зверев заработал вторую «баранку» в сезоне и 19-ю в карьере. До нынешнего сезона с немцем проигрышей партий под ноль не случалось с 2018 года.

Каспер Рууд REUTERS - LISI NIESNER

Соперником норвежца в финале станет Новак Джокович. Статистика личных встреч спортсменов безоговорочно свидетельствует в пользу серба - 0:4.

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