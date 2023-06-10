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Ига Швентек в третий раз стала победительницей «Ролан Гаррос»

В увлекательном и драматичном финальном матче 10 июня польская теннисистка Ига Швентек обыграла чешскую спортсменку Каролину Мухову со счетом 6:2, 5:7, 6:4.

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Теперь уже трехкратная победительница Открытого чемпионата Франции по теннису Ига Швентек.
Теперь уже трехкратная победительница Открытого чемпионата Франции по теннису Ига Швентек. REUTERS - CLODAGH KILCOYNE
Анн Морзин
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Первой ракетке мира Иге Швентек 22 года, это ее четвертый трофей турнира «Большого шлема» после Открытых чемпионатов Франции в 2020 и 2022 года и US Open-2022. Каролина Мухова на четыре года старше, ей 26 лет, и в Париже она впервые вышла в финал турнира «Большого шлема», до сих пор ее лучшим достижением был полуфинал Australian Open в 2021-м.

Перед финалом в Париже по личным встречам впереди была Мухова — 1:0, однако играли девушки четыре года назад в Праге. До матча с Муховой Швентек на нынешнем турнире не уступила ни одной партии, причем четыре из десяти завершенных сетов выиграла со счетом 6:0.

Каролина Мухова в финале 10 июня 2023.
Каролина Мухова в финале 10 июня 2023. REUTERS - CHRISTIAN HARTMANN
На пути к финалу Ига Швентек обыграла бразильянку Беатрис Аддад Майю, а в четвертьфинале - американку Коко Гауфф.

Каролина Мухова на нынешнем «Ролан Гаррос». похоже, демонстрирует свой лучший теннис: на пути к финалу она обыграла 8-ю ракетку мира Марию Саккари, финалистку «Ролан Гаррос»-2021 Анастасию Павлюченкову, а в полуфинале, уступая 2:5 в решающем сете, превзошла 2-ю ракетку мира Арину Соболенко - 7:6, 6:7, 7:5. 

В первом сете Шветек сразу вышла вперед - 3:0, однако Мухова, казалось, попыталась переломить ход игры и догнать соперницу, сократив разрыв, но сет тем не менее остался за польской спортсменкой - 6:2. По ходу сета Швентек выглядела уверенней и точнее.

Ига Швентек с неизменными ленточками в цветах украинского флага на бейсболке. Финал «Ролан Гаррос», 10 июня 2023
Ига Швентек с неизменными ленточками в цветах украинского флага на бейсболке. Финал «Ролан Гаррос», 10 июня 2023 REUTERS - KAI PFAFFENBACH

Второй сет открылся подачей Швентек. Мухова, казалось, сменила стратегию, розыгрыши подач стали более затяжными, с ударами вглубь корта. Но особого результата это не принесло, и события стали быстро разворачиваться в позитивном для Швентек ключе - вскоре она вновь лидировала 3:0. Мухова заиграла агрессивней и вырвала у соперницы гейм (1:3), а затем начала отыгрывать очки на подаче Швентек. Польская спортсменка вновь подстроилась под игру чешки, дошло до брейка, который Мухова, играющая все более рискованно, отыграла - счет стал 2:3, а затем и сравняла на собственной подаче.

Соперничество стало плотнее: Ига Швентек отыграла гейм и вновь вышла вперед, но Мухова не отпустила - 4:4. В девятом гейме Мухова наиграла на еще один брейк, и Ига Швентек допустила первую двойную ошибку за матч.

Финал "Ролан Гаррос", женский одиночный разряд, Каролина Мухова из Чехии против Иги Швентек из Польши. 10 июня 2023.
Финал "Ролан Гаррос", женский одиночный разряд, Каролина Мухова из Чехии против Иги Швентек из Польши. 10 июня 2023. REUTERS - LISI NIESNER

Несколько ошибок стоили Каролине Муховой победы во втором сете, и Ига Швентек довела игру до счета 5:5. Но Мухова одержала победу в сете - 7:5.

Третий сет чешская теннисистка начала на волне уверенности, в то время как Ига Швентек начала чаще ошибаться: отдала первый гейм на собственной подаче, а затем и гейм на подаче Муховой. Чешская спортсменка повела 2:0. Но затем первая ракетка мира выиграла три гейма подряд, вновь выйдя на лидерскую позицию. Дальше девушки шли вровень, розыгрыши становились мощнее и агрессивней, а крепость нервов начала играть все более важную роль в развязке матча.

На 2 часа 42 минуты игры Ига Швентек лидировала 5:4. Каролин Мухова вышла на подачу и на собственной подаче отдала сопернице победу.

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