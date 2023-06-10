Ига Швентек в третий раз стала победительницей «Ролан Гаррос»

ролан гаррос

В увлекательном и драматичном финальном матче 10 июня польская теннисистка Ига Швентек обыграла чешскую спортсменку Каролину Мухову со счетом 6:2, 5:7, 6:4.

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Первой ракетке мира Иге Швентек 22 года, это ее четвертый трофей турнира «Большого шлема» после Открытых чемпионатов Франции в 2020 и 2022 года и US Open-2022. Каролина Мухова на четыре года старше, ей 26 лет, и в Париже она впервые вышла в финал турнира «Большого шлема», до сих пор ее лучшим достижением был полуфинал Australian Open в 2021-м.

Перед финалом в Париже по личным встречам впереди была Мухова — 1:0, однако играли девушки четыре года назад в Праге. До матча с Муховой Швентек на нынешнем турнире не уступила ни одной партии, причем четыре из десяти завершенных сетов выиграла со счетом 6:0.

Каролина Мухова в финале 10 июня 2023. REUTERS - CHRISTIAN HARTMANN

На пути к финалу Ига Швентек обыграла бразильянку Беатрис Аддад Майю, а в четвертьфинале - американку Коко Гауфф.

Каролина Мухова на нынешнем «Ролан Гаррос». похоже, демонстрирует свой лучший теннис: на пути к финалу она обыграла 8-ю ракетку мира Марию Саккари, финалистку «Ролан Гаррос»-2021 Анастасию Павлюченкову, а в полуфинале, уступая 2:5 в решающем сете, превзошла 2-ю ракетку мира Арину Соболенко - 7:6, 6:7, 7:5.

В первом сете Шветек сразу вышла вперед - 3:0, однако Мухова, казалось, попыталась переломить ход игры и догнать соперницу, сократив разрыв, но сет тем не менее остался за польской спортсменкой - 6:2. По ходу сета Швентек выглядела уверенней и точнее.

Ига Швентек с неизменными ленточками в цветах украинского флага на бейсболке. Финал «Ролан Гаррос», 10 июня 2023 REUTERS - KAI PFAFFENBACH

Второй сет открылся подачей Швентек. Мухова, казалось, сменила стратегию, розыгрыши подач стали более затяжными, с ударами вглубь корта. Но особого результата это не принесло, и события стали быстро разворачиваться в позитивном для Швентек ключе - вскоре она вновь лидировала 3:0. Мухова заиграла агрессивней и вырвала у соперницы гейм (1:3), а затем начала отыгрывать очки на подаче Швентек. Польская спортсменка вновь подстроилась под игру чешки, дошло до брейка, который Мухова, играющая все более рискованно, отыграла - счет стал 2:3, а затем и сравняла на собственной подаче.

Соперничество стало плотнее: Ига Швентек отыграла гейм и вновь вышла вперед, но Мухова не отпустила - 4:4. В девятом гейме Мухова наиграла на еще один брейк, и Ига Швентек допустила первую двойную ошибку за матч.

Финал "Ролан Гаррос", женский одиночный разряд, Каролина Мухова из Чехии против Иги Швентек из Польши. 10 июня 2023. REUTERS - LISI NIESNER

Несколько ошибок стоили Каролине Муховой победы во втором сете, и Ига Швентек довела игру до счета 5:5. Но Мухова одержала победу в сете - 7:5.

Третий сет чешская теннисистка начала на волне уверенности, в то время как Ига Швентек начала чаще ошибаться: отдала первый гейм на собственной подаче, а затем и гейм на подаче Муховой. Чешская спортсменка повела 2:0. Но затем первая ракетка мира выиграла три гейма подряд, вновь выйдя на лидерскую позицию. Дальше девушки шли вровень, розыгрыши становились мощнее и агрессивней, а крепость нервов начала играть все более важную роль в развязке матча.

На 2 часа 42 минуты игры Ига Швентек лидировала 5:4. Каролин Мухова вышла на подачу и на собственной подаче отдала сопернице победу.

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