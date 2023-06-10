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«Манчестер Сити» впервые в истории выиграл Лигу чемпионов

Финал против миланского «Интера» закончился со счетом 1:0, гол на 68-й минуте забил Родриго Эрнандес. Матч проходил на стадионе Ататюрка в Стамбуле.Таким образом, клуб из Манчестера собрал требл, добавив победу в Лиге чемпионов к победам в Премьер-лиге и Кубке Англии этого сезона.Тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола в третий раз выиграл ЛЧ, две предыдущих победы - с «Барселоной». столько же титулов ЛЧ у Зинедина Зидана, больше - лишь у Карло Анчелотти (4). С «Мансити» Гвардиола выиграл все возможные трофеи: он пять раз становился чемпионом Англии, неоднократно выигрывал Кубок английской лиги, Кубок Англии и Суперкубок Англии, а теперь добавил в коллекцию и трофей Лиги чемпионов.

"Манчестер Сити" с трофеем REUTERS - MOLLY DARLINGTON

RFI