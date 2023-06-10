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«Манчестер Сити» впервые в истории выиграл Лигу чемпионов

Финал против миланского «Интера» закончился со счетом 1:0, гол на 68-й минуте забил Родриго Эрнандес. Матч проходил на стадионе Ататюрка в Стамбуле.Таким образом, клуб из Манчестера собрал требл, добавив победу в Лиге чемпионов к победам в Премьер-лиге и Кубке Англии этого сезона.Тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола в третий раз выиграл ЛЧ, две предыдущих победы - с «Барселоной». столько же титулов ЛЧ у Зинедина Зидана, больше - лишь у Карло Анчелотти (4). С «Мансити» Гвардиола выиграл все возможные трофеи: он пять раз становился чемпионом Англии, неоднократно выигрывал Кубок английской лиги, Кубок Англии и Суперкубок Англии, а теперь добавил в коллекцию и трофей Лиги чемпионов.

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"Манчестер Сити" с трофеем
"Манчестер Сити" с трофеем REUTERS - MOLLY DARLINGTON
RFI
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Победители с трофеем.
Победители с трофеем. AFP - FRANCK FIFE
Болельщики "Мансити"
Болельщики "Мансити" REUTERS - KEMAL ASLAN
Финал Лиги чемпионов-2023
Финал Лиги чемпионов-2023 REUTERS - MURAD SEZER
Тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола.
Тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола. REUTERS - MURAD SEZER
Старт финального матча на стадионе Ататюрка в Стамбуле
Старт финального матча на стадионе Ататюрка в Стамбуле REUTERS - UMIT BEKTAS
Разочарование игроков "Интера".
Разочарование игроков "Интера". REUTERS - MURAD SEZER
Игровой момент
Игровой момент REUTERS - MURAD SEZER
Автор победного гола Родриго Эрнандес (Родри).
Автор победного гола Родриго Эрнандес (Родри). REUTERS - MATTHEW CHILDS

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