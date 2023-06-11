Новак Джокович выиграл «Ролан Гаррос». Это его рекордный 23-й «Большой шлем»

ролан гаррос

Финальный матч серба Новака Джоковича против норвежца Каспера Рууда закончился со счетом 7:6, 6:3, 7:5. Джокович завоевал третий трофей "Ролан Гаррос" - это его рекордный 23-й «Большой шлем». Кроме того, он стал первым в истории мужчиной, который выигрывал все ТБШ по три раза.На трибунах были замечены футболисты Оливье Жиру, Килиан Мбаппе и Златан Ибрагимович, глава оргкомитета парижской Олимпиады-2024 Тони Эстанге, руководитель Международного олимпийского комитета Томас Бах, актеры Хью Грант, Джейк Джилленхол, Жан Дюжарден, Эльза Зильберштейн.

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В воскресенье, 11 июня, Новак Джокович вышел на корт Филиппа Шатрие за победой на «Ролан Гаррос» - своим рекордным 23-м шлемом и прилагающимся к нему статусом величайшего теннисиста в истории.

Каспер Рууд вышел биться за первую победу на "Ролан Гаррос". В прошлом году 24-летний норвежец играл в финале в Париже против любимца местной публики и рекордсмена турнира Рафаэля Надаля. На нынешнем туре Каспер Рууд демонстрировал один из лучших форхендов и очень основательную игру.

В полуфинале норвежец Рууд обыграл немца Александра Зверева, а Новак Джокович — испанца Карлоса Алькараса.

Новак Джокович и Каспер Рууд перед финалом "Ролан Гаррос", 11 июня 2023 REUTERS - LISI NIESNER

Матч открылся подачей Каспера Рууда. С Джоковичем он играл пять раз и ни разу не взял верх. Первый гейм серб отдал сопернику без сопротивления, Рууд вышел вперед. Во втором гейме теннисисты стали играть глубже к задней линии, однако Джокович ошибался чуть чаще, и Рууд повел 2:0. В третьем гейме норвежец допустил первую двойную ошибку, но это не помешало ему увеличить разрыв - 3:0.

В четвертом гейме к Джоковичу вернулась уверенность - он ни очка не уступил на собственной подаче и начал сокращать разрыв, однако соперник столь скорого камбэка не допустил и продолжил вести 4:1. Серба это не остановило: Джокович постепенно начал набирать мощь и догнал норвежца - 4:4.

Перед девятым геймом Каспер Рууд обратился к арбитру, так как ему показалось, что Джокович затягивает время на подачах, чтобы увеличить прессинг, но арбитр заверил его, что это не так.

Каспер Рууд REUTERS - LISI NIESNER

Следующий гейм остался за норвежцем, который вовсе не хотел уступать сопернику после прекрасно проведенной первой части сета. Но Джокович вновь сравнял, а Рууд стал заметно нервничать и чаще ошибаться - 5:5. Но затем разозлился и вновь вышел вперед - 6:5.

Теперь Джокович начал общаться с арбитром, жалуясь на то, что тот слишком рано включает хронометр, отмеряющий 90 секунд, положенных игрокам на перерыв и смену сторон.

На своей подаче серб довел до 6:6, игроков ждал тай-брейк, по результатам которого Джокович забрал первый сет.

Новак Джокович REUTERS - CHRISTIAN HARTMANN

Второй сет открылся подачей Новака Джоковича. Серб сразу повел - 3:0. Рууд продолжал показывать отличный теннис, но становился все менее точен и, казалось, постепенно начал уступать. Но при счете 4:1 отыграл еще один гейм - 4:2, как бы напоминая Джоковичу, что без боя не сдастся. Норвежец начал наращивать интенсивность атак, гоняя соперника из одного угла корта в другой, агрессивно подавая. Несмотря на эти дополнительные усилия, Рууд уступил два ключевых мяча гейма, и Джокович повел 5:2. Тенденция сохранилась до конца сета, который остался за Джоковичем - 6:3.

В третьем решающем сете Каспер Рууд пытался нащупать тактику, которая позволила бы ему остановить разыгравшегося Джоковича, почувствовавшего приближение рекордного титула. Соперничество развивалось плотно: после 2 часов 41 минуты игры Каспер Рууд вышел вперед 3:2. Джокович пошел на подачу, выиграл гейм, но оторваться от соперника не смог - 3:3. На своей подаче Рууд вновь вышел вперед - 4:3.

Финальный матч "Ролан Гаррос" - Джокович против Рууда. REUTERS - LISI NIESNER

В восьмом гейме третьего сета Каспер Рууд, казалось, нащупал дополнительную мотивацию и начал давить на соперника. Сперва Джокович начал больше ошибаться, колотить в сетку. Заработал предупреждение за затягивание подачи, но гейм отыграл - 4:4.

Рууд не сдался - 5:4, после того, как Джокович в финальном розыгрыше гейма отправил мяч в аут. 10-й и 11-й геймы Джокович забрал без особых проблем, ни одного очка не подарив Рууду. В решающем геме Каспер Рууд смог отыграть лишь один балл.

Джокович и его 23-й "Большой шлем" REUTERS - KAI PFAFFENBACH

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