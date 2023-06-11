Новак Джокович выиграл «Ролан Гаррос». Это его рекордный 23-й «Большой шлем»
Финальный матч серба Новака Джоковича против норвежца Каспера Рууда закончился со счетом 7:6, 6:3, 7:5. Джокович завоевал третий трофей "Ролан Гаррос" - это его рекордный 23-й «Большой шлем». Кроме того, он стал первым в истории мужчиной, который выигрывал все ТБШ по три раза.На трибунах были замечены футболисты Оливье Жиру, Килиан Мбаппе и Златан Ибрагимович, глава оргкомитета парижской Олимпиады-2024 Тони Эстанге, руководитель Международного олимпийского комитета Томас Бах, актеры Хью Грант, Джейк Джилленхол, Жан Дюжарден, Эльза Зильберштейн.
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В воскресенье, 11 июня, Новак Джокович вышел на корт Филиппа Шатрие за победой на «Ролан Гаррос» - своим рекордным 23-м шлемом и прилагающимся к нему статусом величайшего теннисиста в истории.
Каспер Рууд вышел биться за первую победу на "Ролан Гаррос". В прошлом году 24-летний норвежец играл в финале в Париже против любимца местной публики и рекордсмена турнира Рафаэля Надаля. На нынешнем туре Каспер Рууд демонстрировал один из лучших форхендов и очень основательную игру.
В полуфинале норвежец Рууд обыграл немца Александра Зверева, а Новак Джокович — испанца Карлоса Алькараса.
Матч открылся подачей Каспера Рууда. С Джоковичем он играл пять раз и ни разу не взял верх. Первый гейм серб отдал сопернику без сопротивления, Рууд вышел вперед. Во втором гейме теннисисты стали играть глубже к задней линии, однако Джокович ошибался чуть чаще, и Рууд повел 2:0. В третьем гейме норвежец допустил первую двойную ошибку, но это не помешало ему увеличить разрыв - 3:0.
В четвертом гейме к Джоковичу вернулась уверенность - он ни очка не уступил на собственной подаче и начал сокращать разрыв, однако соперник столь скорого камбэка не допустил и продолжил вести 4:1. Серба это не остановило: Джокович постепенно начал набирать мощь и догнал норвежца - 4:4.
Перед девятым геймом Каспер Рууд обратился к арбитру, так как ему показалось, что Джокович затягивает время на подачах, чтобы увеличить прессинг, но арбитр заверил его, что это не так.
Следующий гейм остался за норвежцем, который вовсе не хотел уступать сопернику после прекрасно проведенной первой части сета. Но Джокович вновь сравнял, а Рууд стал заметно нервничать и чаще ошибаться - 5:5. Но затем разозлился и вновь вышел вперед - 6:5.
Теперь Джокович начал общаться с арбитром, жалуясь на то, что тот слишком рано включает хронометр, отмеряющий 90 секунд, положенных игрокам на перерыв и смену сторон.
На своей подаче серб довел до 6:6, игроков ждал тай-брейк, по результатам которого Джокович забрал первый сет.
Второй сет открылся подачей Новака Джоковича. Серб сразу повел - 3:0. Рууд продолжал показывать отличный теннис, но становился все менее точен и, казалось, постепенно начал уступать. Но при счете 4:1 отыграл еще один гейм - 4:2, как бы напоминая Джоковичу, что без боя не сдастся. Норвежец начал наращивать интенсивность атак, гоняя соперника из одного угла корта в другой, агрессивно подавая. Несмотря на эти дополнительные усилия, Рууд уступил два ключевых мяча гейма, и Джокович повел 5:2. Тенденция сохранилась до конца сета, который остался за Джоковичем - 6:3.
В третьем решающем сете Каспер Рууд пытался нащупать тактику, которая позволила бы ему остановить разыгравшегося Джоковича, почувствовавшего приближение рекордного титула. Соперничество развивалось плотно: после 2 часов 41 минуты игры Каспер Рууд вышел вперед 3:2. Джокович пошел на подачу, выиграл гейм, но оторваться от соперника не смог - 3:3. На своей подаче Рууд вновь вышел вперед - 4:3.
В восьмом гейме третьего сета Каспер Рууд, казалось, нащупал дополнительную мотивацию и начал давить на соперника. Сперва Джокович начал больше ошибаться, колотить в сетку. Заработал предупреждение за затягивание подачи, но гейм отыграл - 4:4.
Рууд не сдался - 5:4, после того, как Джокович в финальном розыгрыше гейма отправил мяч в аут. 10-й и 11-й геймы Джокович забрал без особых проблем, ни одного очка не подарив Рууду. В решающем геме Каспер Рууд смог отыграть лишь один балл.
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