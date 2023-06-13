Получившая французское гражданство пловчиха Кирпичникова выиграла два золота на чемпионате Франции

В воскресенье, 11 июня, россиянка Анастасия Кирпичникова, недавно получившая гражданство Франции, одержала победу на национальном первенстве на дистанциях 400 и 1500 метров вольным стилем и квалифицировалась на чемпионат мира.Кирпичникова является трехкратной чемпионкой Европы (400м, 800м и 1500м) и серебряным призером чемпионата мира по плаванию на короткой воде. Ей принадлежат рекорды России на дистанциях 800 и 1500 метров вольным стилем.

Анастасия Кирпичникова во время заплыва на 800 метров вольным стилем на Олимпиаде-2020 в Токио, 29 июля 2021 год.

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Анастасии Кирпичниковой 22 года, она родилась в Асбесте, в Свердловской области. За сборную РФ Кирпичникова не выступала с чемпионата мира на короткой воде-2021. В апреле этого года спортсменка завершила натурализацию, получив французские документы. Технический директор Федерации плавания Франции Жюльен Иссулье заявлял, что процесс смены спортивного гражданства Кирпичниковой был запущен год назад.

6 июня Международная федерация плавания (World Aquatics) одобрила переход Кирпичниковой в сборную Франции. «После изучения документов, предоставленных Федерацией плавания Франции, а также приняв во внимание разъяснения и дополнительную документацию, сообщаем, что World Aquatics одобрила запрос спортсменки на смену спортивного гражданства», – говорилось в пресс-релизе международной федерации.

Уже более четырех лет Кирпичникову тренирует француз Филипп Люка. По собственному признанию тренера, он никогда не подталкивал спортсменку к принятию решения о смене гражданства.

Это было ее собственное решение получить французское гражданство. В конце концов, она молодая девушка, которая живет во Франции уже более четырех лет, четыре года вместе со своим молодым человеком-французом (пловец Энцо Рольдан - RFI). Она говорит по-французски и адаптировалась к французской жизни,

— говорил Люка.

🏊‍♂️ Natation

🏆 Grosse performance d'Anastasiia Kirpichnikova sur 400m nage libre ! pic.twitter.com/55ZkXYXhZ1 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 11, 2023

11 июня Анастасия Кирпичникова стала чемпионкой Франции на дистанции 400 метров. «Я счастлива, этот первый титул очень важен для меня. Я ждала этого очень долго», - сказала спортсменка. «Сейчас мне легче тренироваться, потому что у меня есть мотивация участвовать в чемпионате мира с Францией. Франция — моя вторая страна, мой дом. Я хочу выиграть много медалей для Франции», — прокомментировала она свой успех на дистанции 400 метров.

Затем спортсменка одержала победу и на дистанции 1500 метров вольным стилем, преодолев дистанцию за 16 минут 4,89 секунды, приблизившись к национальному рекорду (16 минут 03,01 секунды), установленному Лор Манаду в 2006 году.

Конечно, я хотела бы побить рекорды Франции на 800 и 1500 метрах. На 400 метрах мне будет сложнее, потому что это рекорд Камиль Муффа - 4 минуты 1 секунда. И я знаю, что Лор Маноду тренировалась с Филиппом Люка, и он говорил, что она очень-очень сильная...,

— Анастасия Кирпичникова

Весной Кирпичникова отобралась на чемпионат мира по плаванию на открытой воде (5 и 10 км), теперь она также сможет представлять Францию на чемпионате мира в японской Фукуоке, который пройдет 14 - 30 июля. Последние семь лет у Франции на чемпионатах мира не было представительниц на дистанции 400 метров - последней была Корали Бальми на Олимпийских играх в Рио в 2016 году.

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