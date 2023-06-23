ПАСЕ призвала МОК не допускать российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду-2024

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой призвала Международный олимпийский комитет отказать спортсменам из России и Беларуси в допуске на Олимпиаду-2024 в Париже даже в нейтральном статусе. Об это говорится в резолюции и пресс-релизе, опубликованных на сайте ПАСЕ.

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В пресс-релизе, озаглавленном «ПАСЕ требует полного запрета на участие российских и белорусских спортсменов в Олимпийских и Паралимпийских играх в Париже», говорится:

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала Международный олимпийский комитет (МОК) и входящие в него спортивные органы сохранить позицию, выраженную в 2022 году, и запретить российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпийских и Паралимпийских играх в Париже, а также и во всех других крупных спортивных мероприятиях — «до тех пор, пока будет продолжаться агрессивная война России».

Ожидается, что в скором времени Международный олимпийский комитет примет решение о том, смогут ли спортсмены с российскими и белорусскими паспортами получить возможность участвовать в парижских Олимпийских играх в качестве «нейтральных спортсменов».

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В ПАСЕ заявили, что в нынешнем контексте любое участие россиян и белорусов в Играх «немыслимо, безусловн, будет использовано в качестве инструмента пропаганды и фактически помешает другим спортсменам, в частности украинским, принять участие» в первенстве. Там тмакже отметили, что попытки МОК определить набор критериев, позволяющих этим спортсменам участвовать в Олимпиадах и Паралимпиадах в нейтральном статусе, «не могут обеспечить необходимых гарантий и не станут ответом, достойным ценностей человеческого достоинства и мира, закрепленных в Олимпийской хартии».

Опыт Олимпийских игр в Пекине и Сочи показал, что российский режим более чем готов злоупотреблять олимпийским перемирием, — резолюция ПАСЕ.

За принятие резолиции проголосовал 71 парламентарий, четыре человека высказались против и пятеро воздержались.

В конце марта исполком МОК не исключил допуска российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий: возможность допуска предлагалось предоставить лишь спортсменам, выступающим в индивидуальных видах спорта, при этом спортсмен не должен был ранее выступать с поддержкой военного вторжения в Украину, наконец, спортсмен не должен иметь связей с российской или белорусской армией, силовыми структурами или органами безопасности.

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