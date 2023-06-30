1 июля начнется Тур де Франс-2023. Старт велогонке будет дан в Бильбао

тур де франс

В этом году «Большая петля» отмечает 110-летие. Старт велогонке будет дан 1 июля в Бильбао, а общая протяженность дистанции составит 3404 км. Звершится Тур де Франс 23 июля на Елисейских полях.

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Первые три дня гонщики будут соревноваться в Испании, затем переместятся на территорию Франции. Маршрут культовой веломногодневки будто пересекает страну по диагонали, с юго-запада на восток, от Страны Басков до Эльзаса. Гонщики посетят все пять горных массивов Франции: Пиренеи, Центральный массив, Юру, Альпы и Вогезы. Финиш 23 июля пройдет традиционно — на Елисейских полях, заключительный этап стартует с велодрома Сен-Кантен-ан-Ивлин в пригороде Парижа.

29 июня возле музея Гуггенхайма в Бильбао прошла традиционная церемония представления команд, участвующих в Гранд-туре. Команда Bahrain Victorious во время церемонии почтила память своего товарища по команде Джино Мадера — швейцарского велогонщика, скончавшегося в возрасте 26 лет в результате аварии во время Tour de Suisse.

Гонщики Bahrain Victorious почтили память Джино Мадера, погибшего в аварии на Tour de Suisse 15 июня. REUTERS - STEPHANE MAHE

Маршрут Тура 2023 года позволяет предсказать, что с большой долей вероятности победителем велогонки станет кто-то из спортсменов-горняков, а спринтерам придется приложить серьезные усилия.

За пять дней до финиша пройдет единственная в программе гонка на время — между Пасси и Комблу. Протяженность этапа составит всего 22 км, а в его маршрут будет включен подъем Доманси.

Победителем ТДФ-2022 стал датский велогонщик Йонас Вингегор (Jumba Visma). Он был первым за 26 лет победитель Тур де Франс из Дании. Он также получил «гороховую» майку как лучший горняк тура. В этом году Вингегор вновь сможет претендовать на желтую майку лидера «Большой петли».

Победитель ТДФ-2022 датчанин Йонас Вингегор в Бильбао, 29 июня 2023. REUTERS - BENOIT TESSIER

Вероятнее всего, серьезнейшим соперником датчанина станет, как и в прошлом году, словенец Тадей Погачар из UAE Team Emirates. Предыдущая часть велосезона для обоих спортсменов сложилась благоприятно: Вингегор выиграл общий зачет Тура Страны Басков и «Критериума Дофине», А Погачар одержал победу на Туре Фландрии, Флеш Валлони и Amstel Gold Race. Однако в апреле Погачар повредил запястье и приостановил выступление, однако, как сообщают в команде, к Тур де Франс гонщик почти полностью восстановился.

Тадей Погачар приветствует болельщиков перед тренировкой. Мунгия, Испания, 30 июня 2023. REUTERS - STEPHANE MAHE

Ближайшим конкурентом дуэта Вингегор—Погачар может стать бельгиец Ремко Эвенпул (Soudal Quick-Step). Чуть меньше шансов, как считают эксперты, у словенца – Приможа Роглича из Team Jumbo–Visma.

Несмотря на то что пандемия коронавируса официально завершилась, организаторы Тур де Франс решили от специальных санитарных мер не отказываться. Вероятной причиной такого решения стал прецедент с Ремко Эвенепулом: бельгиец лидировал на «Джиро д’Италия», а затем сдал положительный тест на COVID-19. Журналисты Reuters, ознакомившиеся с протоколом санитарной безопасности веломногодневки, сообщают, что всем членам команд предписывается ограничить контакты за пределами гонки, питаться в специально отведенных местах, соблюдать социальную дистанцию, в том числе со зрителями.

После завершения мужского Тура 23 июля стартует женский Тур де Франс. В маршрут велогонки включен легендарный перевал Турмале. Женская «Большая петля» будет состоять из восьми этапов и завершится 30 июля 22-километровым индивидуальным испытанием на время в По.

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