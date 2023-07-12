Определились все пары полуфиналистов Уимблдонского турнира

В мужском одиночном разряде Даниил Медведев сыграет с Карлосом Алькарасом, Новак Джокович — с Янником Синнером, а в женском — Элина Свитолина сразится с Маркетой Вондроушовой, а Онс Жабер — с Ариной Соболенко.

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Выступающий в нейтральном статусе Даниил Медведев в 1/4 финала победил американца Кристофера Юбенкса, сенсационно выбившим с турнира грека Стефаноса Циципаса. Встреча Медведева и Юбенкса длилась три часа. Победитель определился по итогам пяти сетов: 6:4, 1:6, 4:6, 7:6 (7:4), 6:1.

Третья ракетка мира на данный момент, Медведев впервые в карьере прошел в полуфинальную фазу Уимблдона. В полуфинале его ждет матч с испанцем Карлосом Алькарасом, одолевшем датчанина Хольгера Руне в схватке за путевку в полуфинал.

В другом полуфинале сыграют серб Новак Джокович и итальянец Янник Синнер.

Встречи намечены на 14 июля, финал мужчины сыграют 16 июля, в воскресенье.

Полуфиналы в женском одиночном разряде пройдут 13 июля: украинка Элина Свитолина сыграет с чешской спортсменкой Маркетой Вонроушовой, а тунисская теннисистка Онс Жабер встретится с Ариной Соболенко, выступающей в нейтральном статусе.

У женщин финал запланирован на 15 июля.

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