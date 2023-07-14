Хельсинки-1952: летняя Олимпиада во время холодной войны
С 19 июля по 3 августа 1952 года в столице Финляндии Хельсинки прошли XV летние Олимпийские игры — Игры современной эры. Крупнейшее в мире спортивное событие в послевоенном мире проходило в разгар холодной войны и ознаменовало начало противостояния Востока и Запада.
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Материал подготовлен редакцией RFI на вьетнамском
Столица Финляндии была выбрана Международным олимпийским комитетом (МОК) для проведения летних Олимпийских игр 1940 года вместо Токио, который не мог принять Игры из-за Второй мировой войны.
После окончания Второй мировой войны МОК в 1946 году решил возродить современное олимпийское движение, начав с организации XIV летних Олимпийских игр в 1948 году в Лондоне, в Англии. После войны Великобритания, как и вся Европа, была обескровлена и придерживалась жесткой экономии. В 1948 году Лондон отстраивался вновь, потому эти Олимпийский игры были одними из самых простых: вся инфраструктура, места проведения соревнований и деревни спортсменов были базовыми. В общей сложности более 4 тысяч спортсменов из 59 делегаций приняли участие в 136 соревнованиях в 17 спортивных дисциплинах. Будучи странами, спровоцировавшими мировую войну, побежденные Япония и Германия не были приглашены на Олимпиаду. Советский Союз был приглашен, но бойкотировал первенство.
Два блока хельсинских Игр
Через четыре года после лондонских Игр в 1952 году на Олимпиаду в Хельсинки приезжают 4955 спортсменов из 69 стран и регионов. Помимо возвращенных Японии и Германии, на Игры впервые приехали представители 13 стран и территорий, включая СССР, Израиль — молодое государство, признанное ООН в 1948 году — и Вьетнам, находившийся в состоянии политической турбулентности.
Исходя из того, что Олимпийские игры должны быть крупным праздником человечества в мирное время, страна-хозяйка Финляндия стремилась пригласить как можно больше делегаций. Таким образом российская делегация — под знаменем СССР — вернулась на Игры после 40-летнего отсутствия. Со времен Октябрьской революции 1917 года СССР считал Олимпийские игры буржуазной, капиталистической практикой, чем и объяснялся его отказ от участия в них.
В 1952 году началась холодная война, в результате чего мир разделился на два блока: западный, представленный США и их союзниками, и восточный — Советский Союз и его страны-сателлиты. Развернув страшную гонку вооружений, Запад и Восток стремились во что бы то ни стало продемонстрировать свое превосходство в самых разных областях — научной, культурной, военной, космической, а также спортивной.
В интервью RFI историк спорта и олимпийского движения Тьерри Терре подтверждает: «Политические ставки [Олимпиады в Хельсинки] огромны». Как следствие, спортплощадки и стадионы Хельсинки-1952 года превратились в витрины для демонстрации силы двух блоков, так как во время Игр они «могли соперничать через противостояние спортсменов-чемпионов». И в 1952 года верх в едальном зачете взяли американцы.
Помимо исклбючительно спортивной составляющей, поляризация между Востоком и Западом ставила перед организаторами Олимпиады новые задачи, и не в последнюю очередь — задачу подготовки олимпийских деревень для спортсменов. Историк Тьерри Терре поясняет:
Для финских организаторов Олимпийских игр вызов состоял в подготовке олимпийской деревни. Со времен Олимпиады в Париже в 1924 году олимпийская деревня была символом мира, можно сказать, единства спортсменов любого происхождения. В 1952 году СССР отказался от этого символа и потребовал подготовить отдельную деревню для своих спортсменов. Она была организована в здании, в котором в сейчас находится Технологический университет Хельсинки. К делегации Советского союза в этой деревне присоединились делегации еще пяти стран соцблока, вместо олимпийского флага там был установлен портрет Сталина. Холодная война шла полным ходом.
Первое участие Вьетнама в ОИ в условиях политической неопределенности
Глобально Олимпиада 1952 года в Хельсинки состоялись в контексте серьезного геополитического противостояния, а первое участие Вьетнама в олимпийском первенстве проходило на фоне неспокойной политической ситуации в стране.
Окончание Второй мировой войны и капитуляция Японии, оккупировавшей Французский Индокитай с 1940 года, позволили националистическому фронту Вьетминь, возглавляемому коммунистической партией Хо Ши Мина, провозгласить 2 сентября 1945-го независимость и создать Деморатическую Республику Вьетнам. Однако возвращение французов во Вьетнам привело ко Второй Индокитайской войне. В конце 1946 года правительство Хо Ши Мина ушло во Вьетбак, горный регион Северного Вьетнама, где вело борьбу с французами до полной победы в битве при Дьенбьенфу в 1954 году.
На юге страны до 1954 года французы соглашались на создание государства Вьетнам в составе Французского Союза.
Именно в этих условиях государство Вьетнам направило свою первую делегацию спортсменов на Олимпийские игры в Хельсинки в 1952 году. Для этого в ноябре 1951 года был создан Национальный олимпийский комитет Вьетнама, который был быстро признан МОК.
Впервые флаг государства Вьетнам — желтый с тремя красными полосами — был поднят вместе с флагами 68 других стран на Олимпийских играх в Хельсинки. 8 спортсменов из вьетнамской делегации приняли участие в 7 соревнованиях в пяти дисциплинах: легкой атлетике, боксе, феххтовании, плавании на 100 и 400 м вольным стилем и велоспорте. Преисполненные национальной гордости, они приехали соревноваться на олимпийской арене.
На следующих Олимпийских играх — Мельбурн-1956, Рим-1960, Токио-1964 году, Мехико-1968 и Мюнхен-1972 — все больше и больше вьетнамских спортсменов выступало под флагом Республики (Южного) Вьетнама.
В этот период коммунистическое правительство северного Вьетнама не допускалось к участию в спортивных мероприятиях в рамках олимпийского движения. Через пять лет после воссоединения страны, в 1980 году, МОК официально признал Национальный олимпийский комитет Вьетнама членом Всемирного олимпийского движения, и все вьетнамские спортсмены получили право принимать участие в Олимпийских играх и других спортивных мероприятиях в регионе. Реинтеграция вьетнамского спорта в международные соревнования началась с участия страны в Олимпиаде 1980 года в советской Москве, Олимпиаде, которая также проходила в контексте политической напряженности.
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