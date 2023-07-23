Датчанин Йонас Вингегор выиграл Тур де Франс второй год подряд

тур де франс

Подошла к концу велогонка Тур де Франс. По итогам 21 этапа соревнований победу одержал датчанин Йонас Вингегор (Jumbо Visma), который уже становился триумфатором Тур де Франс в прошлом году.

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Вторым в общем зачете стал Тадей Погачар (UAE Team Emirates), третьим — британец Адай Йейтс (UAE Team Emirates).

Нынешняя победа на Тур де Франс для Вингегора вторая. В прошлом году он также взял верх над Погачаром в борьбе за желтую майку лидера. До победы Вингегора в 2022 году лишь одному датчанину удавалось одержать победу в престижной французской гонке: в 1996 году триумфатором стал Бьярне Рийс. Однако в 2007-м его признали виновным в употреблении допинга с 1993 по 1998 год.

Велогонщики проезжают возле Лувра. Pool via REUTERS - LEWIS JOLY

Зеленая майка лучшего спринтера в этом году досталась бельгийцу Йесперу Филиппсену. Вторым в классификации стал датчанин Мадс Педерсен, третьим — француз Бриан Кокар.

Лучшим «горняком» стал итальянец Джулио Чикконе, он облачился в гороховую майку. Вторым в этой классификации стал австриец Феликс Галл, третьим — Вингегор.

Сильнейшим в молодежной классификации стал, как и в прошлом году, Тадей Погачар. Второе место досталось испанцу Карлосу Родригесу Кано, третье — Феликсу Галлу.

Пелотон на Елисейских полях, 23 июля 2023 REUTERS - BENOIT TESSIER

Победителем заключительного — 21-го — этапа стал гонщик из Бельгии Хорди Меус. Вторым на Елисейских полях финишировал Йеспер Филиппсен, третий результат показал голландец Дилан Груневеген.

Тур де Франс подошел к концу, но любителям велоспорта в живописных декорациях Франции скучать не придется: 23 июля стартовал женский Тур де Франс. Первая попытка организовать женскую веломногодневку во Франции была предпринята еще в 1955 году, затем предпринимались другие попытки в 1980-х, но в целом постоянной эту практику сделать не удавалось. Лишь в 2021 году организатор A.S.O. объявил о запуске Женского Тур де Франс (Tour de France Femmes). Первый этап женского Тура стартовал в Клермон-Ферране. Победу одержала бельгийская велогонщица Лотта Копецки. Второй и третьей финишировали голландские спортсменки Лорена Вибес и Шарлотта Коол.

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