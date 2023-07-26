Ровно год до открытия парижской Олимпиады. Интервью с главой оргкомитета ОИ-2024 Тони Эстанге

интервью

Ровно за год до открытия Олимпиады в Париже глава оргкомитета парижских Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года и сам трехкратный олимпийский чемпион Тони Эстанге дал эксклюзивное интервью RFI и France24. В нем он рассказал о том, что уже сделано, а что еще предстоит подготовить за оставшиеся до спортивного праздника месяцы.

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Журналисты Кристоф Диремсзян (RFI) и Бенуа Перроше (France24) беседовали с Эстанге на барже, пришвартованной около Эйфелевой башни. Ожидается, что именно возле одного из главных архитектурных символов Парижа.

Ровно через год взгляды жителей всего мира будут прикованы к Парижу, к Эйфелевой башне...Не идет ли у вас порой кругом голова от объема ответственности, которая на вас лежит?

Тони Эстанге: В первую очередь я испытываю невероятное воодушевление. С сегодняшнего дня мы выходим на финишную прямую. Через год наша страна будет принимать у себя весь мир. Через год мы будем встречать лучших спортсменов мира из более чем 200 стран. Мы будем проживать олимпийскую магию, к которой я уже имел возможность приобщиться, будучи спортсменом. И я с нетерпением жду, что наша страна будет блистать на Играх. Это будет незабываемо.

Несколько дней назад на Сене прошла первая репетиция церемонии открытия Олимпиады. Предполагается, что спортсмены и делегации прибудут к Эйфелевой башне на катерах. Какие выводы были сделаны по итогам первой репетиции?

Во-первых, что касается формата. Действительно, впервые церемония открытия пройдет в самом сердце города, принимающего Олимпйиские игры. Для нас это очень важно, ведь церемония открытия — первый контакт с Олимпиадой. Мы мечтаем о зрелищной и народной церемонии, к которой смогут прикоснуться сотни тысяч людей, которые будут приветствовать делегации с набережных Сены. Около 100 судов преодолеют дистанцию в 6 км с востока Парижа к подножию Эйфелевой башни, спортсменам и зрителям со всего мира откроются невероятные виды на Нотр-Дам, Лувр, на все мосты. Начало репетиций — важный этап. Церемонии открытия смотрят более миллиарда человек, и хочется предложить им лучшее шоу. Пока все отлично, арт-директор церемонии Тома Жоли готовит невероятное зрелище.

Пока не известно, сколько зрителей смогут — бесплатно или по билетам — присутствовать на церемонии открытия на набережных. В любом случае, это будет серьезным мероприятием с точки зрения безопасности. С МВД был подписан протокол безопасности. Как обстоят дела сейчас? Установлено ли хотя бы примерное количество зрителей?

Безопасность Олимпиады — наш приоритет. С 2020 года при участии властей, администрации Парижа готовится действительно беспрецедентный план по обеспечению полной безопасности Игр. Что касается количества зрителей, мы одобрили допуск 100 тысяч человек на нижние набережные. Если говорить о верхних набережных, мы рассматриваем отдельно каждый фрагмент 6-километровой дистанции с каждого берега Сены. Мы пытаемся понять, при каком количестве зрителей мы сможем обеспечить качественное зрелище. Вы уже упомянули, что доступ к верхним набережным будет бесплатным.

Впервые на церемонию открытия Олимпийских игр можно будет попасть бесплатно. Но задача еще и в том, чтобы предложить первоклассное шоу зрелище, так что важно найти верный баланс. К концу года мы все уточним. Но мы уже знаем, что доступ на верхние набережные будет у нескольких сотен тысяч человек.

Обеспечение безопасности на Олимпийских играх — колоссальный вызов. Для этого набираются в том числе сотрудники частных охранных предприятий. Это не так просто, таких профессионалов не хватает. Удалось ли уже обеспечить часть человеческих ресурсов для обеспечения порядка?

Глава оргкомитета парижской Олимпиады-2024 Тони Эстанге: «Безопасность Олимпиады – наш главный приоритет» pic.twitter.com/FLX5pybRWV — RFI на русском (@RFI_Ru) July 26, 2023

Разумеется. Повторюсь, это длительная работа. С 2021 года мы фиксировали все, что нам требуется – на каждой спортплощадке, день за днем на протяжении всех Игр. Мы тесно работаем со специалистами частной охранной сферы, мы проводили несколько тендеров. К концу 2023 года наступит полная ясность, мы сможем все уточнить с правоохранительными органами, чтобы гарантировать безопасность Олимпиады. У нас есть опыт проведения крупных мероприятий: Париж каждый год организовывает на 14 июля, на Новый год, во время фестиваля Nuit blanche мероприятия, на которых присутствуют миллионы человек – на улицах, в самом центре Парижа. Экспертность в вопросах безопасности есть, и она будет использована на благо Олимпиады.

В последние недели во Франции прошли беспорядки. В связи с этим на международной арене некоторые задаются вопросом о нашей способности организовать и обеспечить безопасность Олимпийских игр...

Мне очень важно подчеркнуть, что безопасность — наш приоритет номер один. Мы понимаем, что ничто не имеет смысла, если возникает проблема с безопасностью. Меры безопасности, которые принимаются, беспрецедентны. Десятки тысяч человек будут обеспечивать безопасность Игр. Это будет самое безопасное место на планете. Еще раз повторю, у нас есть опыт и экспертиза. У нас очень хорошо налажено сотрудничество с префектурой полиции. Силы правопорядка и частной охраны хорошо дополняют друг друга, чтобы гарантировать безопасность.

Возможно ли, что для поддержания порядка может быть привлечена армия?

Да, конечно. Армия обладает очень специфическим опытом в выполнении определенных задач. Поэтому армия будет задействована в обеспечении безопасности этих Игр. Так происходит на всех Олимпиадах, так будет и в следующем году.

Еще одна серьезная задача, конечно, транспорт, ведь в течение олимпийских недель будет необходимо перевозить миллионы зрителей. Мы знаем, что не все задуманное удастся осуществить к открытию Олимпиады. Вы беспокоитесь по этому поводу?

Я думаю, важно помнить, что регион Иль-де-Франс имеет одну из лучших транспортных сетей в мире. У нас очень хорошая система общественного транспорта. Мы действительно поставили перед собой очень амбициозную задачу —сделать так, чтобы да всех мест проведения соревнований можно было добраться общественным транспортом. Потому что в целом мы хотим вдвое сократить углеродный след этих Игр. В решении этой задачи нам помогает государство. Мы уже обеспечили транспортом всех, у кого будет аккредитация на Олимпиаду, — журналистов, спортсменов и официальных лиц. Сейчас мы внимательно обрабатываем данные о проданных билетах, начинаем понимать, откуда приедут зрители, и поэтому, хоть до Игр еще больше года, мы уже можем с точностью работать со всеми людскими потоками. Это беспрецедентный вызов, да, но и здесь мы обладаем солидным опытом.

Все эти вопросы, безусловно, важны для приема иностранных делегаций в следующем году. Несколько дней назад главы миссий национальных олимпийских комитетов были в Париже, чтобы узнать, как идет подготовка в том, что будет касаться непосредственно их. Каковы первые отзывы? И какие критические замечания, если таковые были, они высказали?

Во-первых, нам приятно приветствовать делегации со всего мира в Париже. Они провели здесь неделю. Я могу сказать, что неделя была напряженной, потому что мы обменивались всей информацией, посещали все места проведения соревнований. Я думаю, они прониклись энтузиазмом. Они дали нам очень подробный отклик. Они также смогли встретиться со всеми, кто со стороны властей будет работать над безопасностью, транспортом и прочими вопросами. Какие выводы мы сделали? Мы поняли, что мы укладываемся в график. Уровень амбиций безумен, и главы делегаций со всего мира никогда не видели ничего подобного. Они впечатлены качеством работы оргкомитета. Так что на данный момент сотрудничество идет хорошо. Мне приходилось бывать на встречах руководителей делегаций на Олимпиадах в Рио-де-Жанейро и Токио, и не всегда за год до Игр царила такая же атмосфера. Я думаю, мы можем быть удовлетворены тем, что на данный момент все идет хорошо и что международные делегации с энтузиазмом ждут Олимпиаду в Париже.

На съезде делегаций не было представителей России и Беларуси, поскольку до сих пор не ясно, смогут ли эти две страны принять участие в Олимпийских играх в Париже. Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах пока не высказал официального точки зрения по этому вопросу, и МОК не называл точную дату принятия окончательного решения. Все затягивается и, вероятно, это сказывается на подготовке…

Задача оргкомитета — иметь возможность принять всех спортсменов, которые прошли квалификацию и были допущены МОК и Международным паралимпийским комитетом. Такова наша позиция. Не нам решать, какие страны будут допущены к участию в Играх. Мы должны принять правила: когда Олимпиада проходила в Корее, России или в Китае, не эти страны решали, какие страны могут участвовать в Олимпийских и Паралимпийских играх, потому что это универсальное мероприятие. Поэтому когда Олимпиада организовывается во Франции, действуют те же правила. Не Франция решает, какие страны будут на Олимпиаде в следующем году. Сейчас спортсмены проходят отбор, и мы все узнаем, надеюсь, к концу года — в начале 2024-года.

Глава оргкомитета парижской Олимпиады-2024 Тони Эстанге: «Не нам решать, какие страны будут допущены к участию в Играх» #Россия #Беларусь pic.twitter.com/3qThKEqJKc — RFI на русском (@RFI_Ru) July 26, 2023

Идет третий этап продаж билетов. Первые два этапа прошли с большим успехом, было продано почти 7 млн. билетов. Но многие надеялись приобрести билеты по минимальной цене в 24 евро и испытали разочарование. Особенно недопонимание озвучивают французы…

На мой взгляд, важно помнить, что запуск системы продажи билетов прошел с беспрецедентным успехом. Во всяком случае, так утверждает Международный олимпийский комитет: всего за несколько недель было продано почти 7 миллионов билетов. Это беспрецедентно, и тем лучше. Энтузиазм огромный. Огромное количество покупателей, 60% из которых — французы. Мы гордимся этим. Это означает, что стадионы будут окрашены в цвета французского флага, что болельщики будут поддерживать французские команды, и это то, чего мы с нетерпением ждем. Что касается цен на билеты, для нас было сложной задачей гарантировать половину билетов по цене 50 евро и ниже и 4 миллиона билетов по цене ниже 50 евро. Их раскупили в считанные минуты. Почти во всех видах спорта они разлетелись с бешеной скоростью. Потребность в билетах по более высоким ценам существует еще и потому, что организация Игр на 90% финансируется за счет частных средств. И на продажу билетов приходится более трети этой экономической модели. И тем лучше, что на организацию Олимпиады не тратятся государственные деньги. Но это означает, что цена на 10% билетов превышает 200 евро.

Еще одна важная часть бюджета — коммерческие партнерства. Одно из них только что было заключено. Вы ждали этого очень долго. Речь о соглашении с группой LVMH, производящей предметы роскоши. Почему так долго не удавалось подписать это премиум-партнерство?

Прежде всего, мы гордимся тем, что партнерства развиваются. С начала 2023 года было объявлено о 24 партнерах. Вокруг этого проекта царит настоящий ажиотаж. И такие группы, как LVMH, стремятся участвовать в этом приключении, чтобы продемонстрировать все лучшее, что есть во Франции, и позволить проекту быть по-настоящему амбициозным. LVMH обладает реальным опытом и ноу-хау в сфере приема гостей. Мы хотим продемонстрировать это, особенно во время церемоний. Мы очень рады этому шансу. Иногда требуется время, потому что, повторюсь, каждый партнерский контракт должен быть выверен. Партнер должен быть полностью заинтересованным в успехе Олимпиады. В случае с LVMH будет именно так, и мы очень гордимся этим.

Среди наших зрителей и слушателей есть желающие принять участие в Олимпийских играх в качестве волонтеров. Вы получили очень много заявок. Когда и по каким критериям вы будете проводить отбор?

Мы действительно получили более 300 тысяч заявок на 45 тысяч мест. Так что, вероятно, кто-то будет разочарован. И нам очень жаль, потому что, в некотором смысле, это мощный жест – готовность посвятить свое время, чтобы помочь сделать Олимпиаду успешной. Большое спасибо всем волонтерам. Французский спорт построен на людях, которые отдают свое время, которые каждый день, каждые выходные помогают миллионам французов заниматься спортом. В течение лета мы будем отбирать 45 тысяч волонтеров. Осенью мы с ними свяжемся, чтобы определить их задачи и предложить курсы, чтобы через год все мы были готовы встретить делегации со всего мира наилучшим образом.

Еще одно важное событие — прибытие олимпийского огня из Олимпии в Марсель 8 мая. Вот тогда французы смогут ощутитьволнение и эмоции, которые могут вызвать Олимпийские игры...

Да, скорее всего. Прибытие олимпийского огня — момент невероятного подъема. Мы вновь примем олимпийский огонь в нашей стране, через 100 лет после Олимпиады-1924. И мы очень рады этому. Когда 8 мая 2024 года огонь прибудет в Марсель, будет большой праздник по всей стране, огонь пронесут по всем 64 территориям, включая пять заморских. Для нас очень важно продемонстрировать миллионам французов магию Олимпиады, важно, чтобы огонь посетил спортсменов в регионах. Мы, французские спортсмены, — из самых разных уголков Франции, и мы гордимся регионами, где мы начинали свою карьеру. Замечательно, что олимпийский огонь сможет посетить эти регионы, «подсветить» ценность спорта и подарить французам незабываемый момент. Парижскую Олимпиаду можно прожить по-разному: в качестве зрителя, телезрителя, волонтера, можно увидеть пламя, можно будет посещать фан-зоны — их будет более 200 по всей нашей стране во время Олимпиады. Так что проживайте ваш собственный опыт с парижской Олимпиадой-2024 и до встречи через несколько месяцев.

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