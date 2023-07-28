На ЧМ по фехтованию украинку Харлан дисквалифицировали из-за отказа от рукопожатия с россиянкой

В четверг, 27 июля, украинская саблистка, олимпийская чемпионка Ольга Харлан в 1/32 финала чемпионата мира, проходящего в Милане, нанесла поражение выступающей в нейтральном статусе россиянке Анне Смирновой. После российская спортсменка подошла к сопернице для рукопожатия, но вместо этого украинка протянула сопернице клинок, предлагая соприкоснуться оружием. Рукопожатие в фехтовании является одним из обязательных правил. Таким образом, с формальнрой точки зрения, Харлан нарушила правила. За отказ пожать руку сопернице украинку дисквалифицировали. Смирнова при этом также не вышла в следующий раунд соревнований.

После поединка на чемпионате мира по фехтованию украинка Ольга Харлан отказалась пожать руку Анне Смирновой - сопернице из Россиии, выступающей в нейтральном статусе.

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Скандальный эпизод привел не только к новому витку дискуссии о том, как в мире спорта могут сосуществовать россияне и украинцы, но и к обсуждению спортивных правил и протоколов, не всегда учитывающих реальное положение дел. Вопросы у украинцев возникли и в целом к Международной федерации фехтования (FIE), которой c 2008 года и до мая 2022-го руководил российский бизнесмен Алишер Усманов. После того, как в отношении Усманова были введены санкции, он приостановил руководство организацией, сейчас FIE временно возглавляет грек Эммануэль Кациадакис.

Что предполагает протокол?

В пункте 122 правил FIE говорится:

«Перед началом каждой схватки два фехтовальщика должны выполнить фехтовальный салют противнику, рефери и зрителям. Точно так же, когда последний удар засчитан, схватка не заканчивается до тех пор, пока два фехтовальщика не отсалютуют друг другу, рефери и зрителям. С этой целью они должны оставаться неподвижными, пока судья принимает решение; когда он дал решение, они должны вернуться на свою защитную линию, выполнить салют фехтовальщика и пожать руку противнику. Если один или оба фехтовальщика отказываются подчиняться этим правилам, рефери накажет его/их, как указано в списке нарушений 4-й группы».

Ольга Харлан протянула в сторону соперницы саблю вместо того, чтобы пожать ей руку, — такой протокол, в частности, применялся во избежание тесного контакта между спортсменами во время пандемии Covid-19.

Главная тренер сборной Украины по фехтованию Наталья Конрад также рассказала, что ранее в правилах было оговорено, что спортсменки могут просто соприкоснуться оружием, что и предлагала Харлан, но в последний момент предписания были изменены. Глава НОК Украины и министр молодежи и спорта Вадим Гуцайт также напомнил о прецедентах, когда «встречаются спортсмены из Израиля и арабского мира: они не жмут руку, ударяют по клинку и расходятся».

После скандала Харлан выступила за изменение правил международных соревнований.

Провокация и внезапная дисквалификация

Украинская сторона заявляет, что предупреждала Международную федерацию фехтования о том, что украинские спортсмены не будут пожимать руки выступающим под нейтральным флагом спортсменам из России.

Я не ожидала получить "черную карточку", потому что накануне у меня был разговор с президентом FIE. Но, видимо, он скажет, что его вины тут нет, что это просто правила, которые они применяли... Но этот разговор действительно имел место. Я не буду говорить, что он мне там что-то обещал, но он знал, что возможна провокация, потому что протянуть руку для пожатия — это именно провокация. Большая. Он знал, что это может произойти. Мы могли бы сделать "салют" только клинками и пойти дальше, но она не захотела. Через час, когда я уже готовилась к следующему матчу, решение [о дисквалификации] было принято, и это ужасно,

— рассказала Харлан в интервью L'Equipe. По ее словам, украинка не исключала провокаций со стороны соперницы из России, но никак не ожидала дисквалификации. Провокацией со стороны россиянки Смирновой случившееся назвал и Вадим Гутцайт:

[26 июля] у меня был разговор с Международной федерацией фехтования. И я там подчеркнул, что наши спортсмены не будут пожимать руку атлетам под нейтральным флагом из России. Вчера была встреча [украинской] федерации: президента, главного тренера Они также отметили, что наши спортсмены не будут пожимать руку, они сделают "салют", поприветствуют и уйдут с дорожки. То, что мы видели – это провокация спортсменки под нейтральным флагом.

Реакции

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 27 июня написал в твиттере:

Украинцы не желают жать руку россиянам, которые ежедневно на нашей земле убивают наших людей. Ольга Харлан заслуженно победила. Однако коварство россиян отчетливо проявляется даже в спорте. Призываем Международную федерацию фехтования возобновить участие Харлан в соревнованиях.

Глава офиса украинского президента Михаил Подоляк опубликовал в твиттере фотографию российской фехтовальщицы Анны Смирновой и усомнился в нейтральности спортсменки. «Она открыто восхищается российской армией, убивающей украинцев и разрушающей наши города», — написал он.

The photo features Anna Smirnova, the Russian fencer who Ukrainian Olha #Kharlan refused to shake hands with at the World Championships after winning a fair bout. As you can see, she openly admires the Russian army, which is killing Ukrainians and destroying our cities. The… pic.twitter.com/je1o94n3OX — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 27, 2023

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал поведение российской спортсменки Анны Смирновой и призвал международную федерацию фехтования отменить отстранение украинской фехтовальщицы Ольги Харлан от участия в чемпионате мира и позволить ей соревноваться.

После случившегося с Ольгой Харлан Международный олимпийский комитет призвал к «деликатности» в отношении к украинским спортсменам. При этом в том же пресс-релизе МОК поприветствовал смягчение позиции украинских властей касательно участия украинских спортсменов в одних соревнованиях с россиянами и белорусами. С апреля действовал указ министерства молодежи и спорта Украины, запрещающий украинским спортсменам принимать участие в соревнованиях, если в них также участвуют атлеты из России и Беларуси.

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