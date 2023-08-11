Олимпиада-1956 в Мельбурне: политика не щадит спортсменов

олимпийская геополитика

1956 год был одним из самых бурных в послевоенной эпохе. Именно на него пришлись XX съезд КПСС, Будапештское восстание, Познаньское восстание, Суэцкая война, волна деколонизации, война в Алжире...Олимпийские игры в Мельбурне стали верным отражением этого мира, в котором складывался новый баланс сил.

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Автор материала — Фарид Фатеми, редакция RFI на персидском

Игры в Мельбурне — первая Олимпиада в Южном полушарии, проводившаяся в исключительном порядке в ноябре, также ознаменовались историческим появлением стран «Третьего мира» на международной арене. В 1960 году, когда деколонизация достигла своего пика, число национальных олимпийских комитетов стремительно возросло — как и после распада СССР.

Таким образом, в разгар холодной войны Мельбурн стал символом «нового мирового порядка», идеальной сценой для противостояния двух сверхдержав, на которой страны «Третьего мира» продемонстрировали свой нейтралитет и независимость от двух блоков.

Для Советского Союза, участвовавшего в Олимпийских играх во второй раз, Мельбурн стал прекрасной возможностью продемонстрировать всемогущество социалистического блока.

Церемония открытия на Олимпийском стадионе в Мельбурне, Австралия, 22 ноября 1956 года. AP Photo AP

Новшества

Хотя Мельбурн часто упоминается как первая Олимпиада, отмеченная бойкотом, неучастие в Играх с целью послать политический сигнал — явление столь же древнее, как и кубертеновский олимпизм: еще в 1896 году Турция (Османская империя) бойкотировала Игры в Афинах из-за военных действий в отношении Греции. Однако в 1956 году политические бойкоты приобрели невиданный ранее размах. Инициативу в этом смысле проявили развивающиеся страны.

Еще одной важной особенностью этого периода стало то, что именно с 1956 года началось стремительное внедрение телевизионных трансляций Игр. Началом телевизионной эры на Олимпийских играх принято считать зимние Игры в Кортина д'Ампеццо (Италия, январь 1956 года). Однако в октябре 1956-го помимо олимпийского первенства в Мельбурне особое внимание мировой общественности привлекали и другие горячие точки на земном шаре: Египет, где шла национализация Суэцкого канала, и Венгрия, где студенты восстали против советского контроля.

Суэцкий кризис

Франция, главный после Англии акционер Суэцкого канала, не выдержала дерзости египетского президента, национализировавшего канал в июле 1956 года, и пошла на рискованную авантюру вместе с англичанами и израильтянами. Париж, убежденный, что президент Насер усугубляет ситуацию в Алжире, хотел избавиться от египетского лидера. Париж, захвативший у алжирского побережья судно с оружием «Атос», полагал, что груз прибыл из Александрии и предназначался для алжирского Фронта национального освобождения. Французское правительство считало, что в его руках оказались «неопровержимые доказательства египетского вмешательства в дела Алжира», которые убедят весь мир в виновности Египта как в деле с каналом, так и в алжирской войне.

Премьер-министр Великобритании сэр Энтони Иден (слева) и председатель Совета министров Франции Ги Молле (справа) обсуждают Суэцкий кризис. Париж, 26 сентября 1956 года. © AP Photo

Историк Жоржетта Эльгей так подытожила настроение французской общественности в те лихорадочные недели: «Мы мечтаем одолеть Насера, чтобы положить конец алжирской войне» и при этом спасти каналостроительное «дело Фердинанда Лессепса». Уже в августе министр иностранных дел Франции Кристиан Пино выступил с не очень тонко завуалированным предупреждением:

Либо полковник Насер уступит и полностью отменит принятые им меры, признав тем самым свою ошибку, либо нет. В этом случае, по нашему мнению, должны быть приняты все меры, чтобы заставить его подчиниться.

Эти самые «меры» были приняты в рамках секретных Севрских соглашений между Францией, Великобританией и Израилем. Согласно этому протоколу и вопреки американским рекомендациям, израильская армия должна была вторгнуться на территорию канала, затем должны были присоединиться французские и британские войска, по официальной версии — чтобы успокоить ситуацию, но на самом деле для того, чтобы взять по контроль Суэцкий канал и, в идеале, покончить с египетским лидером...

Венгерское восстание

После того как в феврале 1956 года на XX съезда КПСС официально был взят курс на десталинизацию, ветер свободы подул по всему Восточному блоку. В июне поляки впервые выступили против коммунистического режима, подняв восстание в Познани. В свою очередь, в октябре венгры потребовали возвращения к власти Имре Надя — умеренного коммуниста-реформатора, изгнанного из страны в 1955 году. Но вернувшийся Надь, пользовавшийся поддержкой студентов и рабочих, возможно пребывавших в состоянии эйфории, в глазах Москвы зашел слишком далеко и объявил о выходе Венгрии из Варшавского договора, что было воспринято Хрущевым и советской компартией как непростительная ошибка, требовавшая немедленного наказания.

Взрывоопасная ситуация

Два кризиса на Ближнем Востоке и в Центральной Европе достигли своей кульминации практически одновременно: 29 октября в соответствии с планом «Мушкетер» Израиль вторгся на Синайский полуостров и вышел к Суэцкому каналу. Через два дня франко-британские войска провели бомбардировку египетских ВВС на земле, чтобы дать израильтянам возможность продвигаться дальше...

На следующий день восстание жителей Будапешта привело к захвату штаб-квартиры коммунистической партии: венгры начали верить в триумф своей революции. Но 4 ноября в три часа ночи в Будапешт вошли советские танки. Подавление восстания было жестоким.

Советский флаг выносят на арену во время церемонии закрытия летних Олимпийских игр в Мельбурне (Австралия) 8 декабря 1956 года. Знаменосец сборной СССР - Владимир Куц, завоевавший золотые медали в беге на 5 000 и 10 000 метров. AP Photo AP

В течение четырех дней Совет Безопасности ООН принял две резолюции подряд: 119-я резолюция призвала созвать чрезвычайную специальную сессию Генеральной Ассамблеи для реагирования на «серьезную ситуацию, создавшуюся в результате действий, предпринятых против Египта». И резолюцию № 120 — аналогичное решение о рассмотрении «серьезной ситуации, создавшейся в результате использования советских вооруженных сил для подавления усилий венгерского народа по восстановлению своих прав». В то время как международное сообщество ничего не могло поделать со свинцовым покрывалом, опускавшимся на Венгрию, злополучная авантюра авторов плана «Мушкетер» в Суэце получила жесткий отпор со стороны двух сверхдержав, не желавших взрывоопасной ситуации на Ближнем Востоке: СССР открыто пригрозил Франции, Великобритании и Израилю ядерным ответом, НАТО в свою очередь пригрозило СССР применить ядерное оружие, если его применит Советский Союз. Кроме того, США потребовали вывода израильских, французских и британских войск для прекращения кризиса.

02:47 История Игр, игры истории: десять Олимпиад в геополитическом контексте © RFI/Infographie

Наконец, 6 ноября под давлением Москвы и Вашингтона вооруженная интервенция в Египте была завершена без каких-либо результатов. Она стала мировым скандалом, поводом для насмешек и яростного сарказма в адрес Парижа и Лондона. Размежевание США с Великобританией в Суэцком кризисе до сих пор считается самым большим разногласием между двумя великими союзниками в ХХ веке.

Игры и бойкоты

22 ноября, когда весь мир еще только начал анализировать последствия двух крупных геополитических кризисов, молодой австралийский спортсмен Рон Кларк зажег огонь летних Олимпийских игр на стадионе «Крикет Граунд» в Мельбурне. С момента политических кризисов до начала Игр прошло почти три недели, за которые несколько государств успели принять радикальные решения. Так, Египет, Ирак и Ливан бойкотировали Игры в знак протеста против «франко-британской оккупации Суэцкого канала», одновременно протестуя против присутствия Израиля на Олимпиаде в Мельбурне. Испания, Нидерланды и Швейцария пошли на аналогичную меру, чтобы продемонстрировать свое несогласие с советской интервенцией в Венгрии.

Политические столкновения между спортсменами

Почти через месяц после провала восстания в Будапеште в Мельбурне состоялась встреча сборных Венгрии и СССР по водному поло. Во время полуфинального матча советский игрок Валентин Прокопов ударил головой венгерского игрока Эрвина Задора, дважды забившего во время матча. В результате столкновения команд пострадали несколько игроков, а вода в бассейне из-за их крови окрасилась красным.

6 декабря 1956 г., кровь течет по лицу венгерского ватерполиста Эрвина Задора, пострадавшего во время схватки с членом советской команды на заключительном этапе матча по водному поло между сборными командами Венгрии и СССР на Олимпиаде в Мельбурне, Австралия. © AP

Австралийской полиции пришлось вмешаться, чтобы защитить советскую команду от гнева зрителей. В итоге золотую медаль по водному поло завоевала сборная Венгрии, а бронза досталась советской команде.

Завершение Олимпиады

В Олимпийской деревне Мельбурна некоторые члены венгерской делегации вырезали из официального флага коммунистическую символику, а затем заменили флаг на флаг с гербом Кошута — символом венгерской революции 1848 года. Когда пришло время собирать чемоданы, нескольких венгерских спортсменов не оказалось на месте: они попросили политического убежища в Австралии и отказались возвращаться на родину. Вдали от Австралии еще один венгерский спортсмен, легенда футбола Пушкаш, также попросил политического убежища — в Австрии.

Результаты

В итоговом зачете Советский Союз, участвовавший в летней Олимпиаде во второй раз, занял первое место, опередив США. В Мельбурне не было ни одной арабской страны. Гамаль Абдель Насер сумел национализировать Суэц и приобрел большую известность в арабском мире, но его политическая карьера рухнула после Шестидневной войны и реванша Израиля. Франция и Великобритания так и не смогли восстановить свою власть в Леванте. Венгрия более тридцати лет оставалась в советской тени.

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