Тьерри Анри возглавит молодежную сборную Франции. Важная задача тренера — Олимпиада-2024

футбол

Новым главным тренером сборной Франции U21 станет Тьерри Анри. Это решение было озвучено французской федерацией футбола 21 августа. Слухи о назначении Анри ходили и ранее. Контракт рассчитан до 2025 года. Анри предстоит помочь сборной Франции блеснуть на домашних Олимпийских играх в 2024 году.

Тьерри Анри ранее был помощником тренера сборной Бельгии. В декабре 2022 года он покинул должность и с тех пор находился без работы.

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Помимо Тьерри Анри среди вероятных претендентов на пост тренера называли Жослена Гурвеннека, Жюльена Стефана и Сабри Лямуши. Сообщается, что кандидатура Анри была поддержана единогласно, он сменит на посту тренера Сильвана Риполя, сотрудничество с которым было прекращено после поражения французской команды в четвертьфинале Евро-2023 в матче со сборной Украины (3:1).

𝗧𝗵𝗶𝗲𝗿𝗿𝘆 𝗛𝗲𝗻𝗿𝘆 est nommé sélectionneur de l’Équipe de France Espoirs, jusqu’en 2025 ✍️



L’ancien international dirigera les Bleuets pour la prochaine campagne de qualification à l’Euro U21 2025 et pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 🇫🇷 pic.twitter.com/Bj59AzydZF — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) August 21, 2023

Если карьера нападающего французской сборной у Анри сложилась безоговорочно прекрасно (второй лучший бомбардир в истории сборной, забивший 51 гол в 123 матчах, победитель чемпионатов мира-1998 и Европы-2000), то с его тренерской деятельностью все обстоит менее радужно. Он три с половиной месяца — с октября 2018-го по январь 2019 года — проработал в «Монако», в ноябре 2019-го был назначен главным тренером канадского «Монреаль Импакт», но в феврале 2021-го ушел в отставку, не добившись убедительных результатов. В 2016-2018 и 2021-2022 году был помощником тренера сборной Бельгии, с которой в 2018 году дошел до полуфинала чемпионата мира. В последние два года Тьерри Анри также активно сотрудничал с французским Amazon Prime Video и британским CBS Sports в качестве консультанта.

Тьерри Анри целует трофей Чемпионата мира в окружении Патрика Виейра и Дидье Дешама 12 июля 1998 года на стадионе "Стад де Франс" © ANTONIO SCORZA / AFP/Archives

Несомненной задачей Тьерри Анри в качестве тренера U21 станет формирование состава олимпийской сборной Франции к Олимпиаде-2024. Играть в квалификации и на Олимпиаде cмогут футболисты, которым на момент Игр-2024 будет не более 23 лет. Кроме того, каждая сборная имеет право внести в заявку из 18 человек трех игроков без возрастных ограничений. Сообщалось, что в случае французской сборной пожелания играть на олимпийском первенстве выразили Килиан Мбаппе и Антуан Гризманн, которым во время ОИ в Париже будет 25 и 33 года соответственно.

Анри будет из кого выбрать среди молодых футболистов: в его арсенале будут нападающие Райан Шерки, Брадли Баркола, Микаэль Олизе, Арно Калимуэндо, Эли Вахи, полузащитник Ману Коне, защитники Кастелло Люкеба, Мало Гюсто, а также Уоррен Заир-Эмери, который, будучи 17-летним, в начале сезона играл в полузащите «ПСЖ». Кроме того, тренер также сможет расчитывать на молодых игроков, уже закрепившихся в составе сборной Франции, таких как Эдуарду Камавинга, Кефрен Тюрам и Вильям Салиба.

Первый отборочный матч U21 запланирован на 11 сентября в Словении, после товарищеского матча с Данией в Нанси 7 сентября.

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