Национальный праздник Франции 14 июля завершился фейерверком в Париже

Фейерверк в Париже в день Национального праздника 14 июля 2020.

Во вторник вечером, 14 июля, главный французский праздник 14 июля завершился в Париже получасовым фейерверком. Традиционный салют у Эйфелевой башни устроили в необычных условиях: из-за санитарных ограничений район, где обычно собирается более полумиллиона зрителей, был закрыт для публики.

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В этом году традиционные салюты в день Национального праздника были отменены в крупных городах Франции из соображений санитарной безопасности.

В Париже городские власти решили не изменять традиции и все-таки устроить грандиозный фейерверк у Эйфелевой башни.

Фейерверк в Париже в день Национального праздника 14 июля 2020. REUTERS - CHARLES PLATIAU

Правда, весь район, где вечером 14 июля традиционно собирается более полумиллиона зрителей, был закрыт для публики.

Фейерверк в Париже в день Национального праздника 14 июля 2020. REUTERS - CHARLES PLATIAU

Попасть в район Марсова поля, площади Трокадеро и на близлежащие набережные вечером в День взятия Бастилии могли лишь местные жители.

Фейерверк в Париже в день Национального праздника 14 июля 2020. REUTERS - CHARLES PLATIAU

Столичная префектура настоятельно рекомендовала парижанам и туристам смотреть салют в телевизионной трансляции.

Фейерверк в Париже в день Национального праздника 14 июля 2020. REUTERS - CHARLES PLATIAU

Как сообщила газета Le Parisien, толпы зрителей собрались полюбоваться фейерверком за пределами заблокированного полицией сектора — на эспланаде перед Дворцом инвалидов и на мостах через Сену.

Фейерверк в Париже в день Национального праздника 14 июля 2020. REUTERS - CHARLES PLATIAU

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