Плывет по озеру рояль, или французский музыкальный театр на воде

Пока большинство французских музыкантов и артистов переживает острый кризис в отрыве от зрителей и слушателей, необычная музыкально-театральная труппа PianO du lac не знает перерывов в работе. Сценой для них уже седьмой год подряд становится водная гладь прудов, озер и рек Франции. Оставляя зрителей на берегу, музыканты и певцы проекта «Озерный рояль» отправляются в плавание в красивейших уголках Франции, собирая уже десятки тысяч зрителей. О необычном проекте и том, как удержать на воде концертный рояль, — в материале RFI.

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С отменой во Франции большинства жестких карантинных ограничений не завершился острый кризис, который по-прежнему переживают многие французские музыканты, артисты, продюсеры, а также концертные залы и театры. Летние фестивали (а их в стране великое множество) отменены, до сентября остаются под запретом большие мероприятия с участием более 5000 человек, любые концерты и выступления становятся головоломкой для организаторов из-за строго санитарного протокола.

В этих условиях как ни в чем не бывало отправились в летние гастроли участники музыкального и театрального проекта с названием PianO du lac, которое можно перевести как «Озерный рояль».

Дуэт проекта PianO du lac в замке Рикбур 24 июля 2020. REUTERS - PASCAL ROSSIGNOL

Для выступлений музыкантам не нужны ни концертные залы, ни сцены, ни специально обустроенные места для публики. В красивейших уголках Франции они выбирают «лучшие в мире сцены» — водную гладь.

Дуэт проекта PianO du lac в замке Рикбур 24 июля 2020. REUTERS - PASCAL ROSSIGNOL

На специальных понтонах, способных не утонуть под тяжестью фортепиано, артисты исполняют шедевры классической музыки, французского шансона или джаза, скользя по волнам, а иногда даже плюхаясь в воду по завершении концертного номера.

Дуэт проекта PianO du lac в замке Рикбур 24 июля 2020. REUTERS - PASCAL ROSSIGNOL

На своем сайте участники проекта PianO du lac предлагают всем «незабываемые вечера встреч и поэзии», а свою труппу сравнивают с бродячим цирком.

Для зрителей, которые размещаются свободно на берегу — с соблюдением норм дистанцирования — предусмотрена «рекомендуемая» плата в 10 евро. Артисты не откажутся и от более существенных пожертвований от тех, кто захочет поддержать проект.

Дуэт проекта PianO du lac в замке Рикбур 24 июля 2020. REUTERS - PASCAL ROSSIGNOL

Труппа PianO du lac существует с 2014 года, и каждое лето совершает концертные турне по Франции. В прошлом году артисты представили три разных спектакля, выступив в 55 местах и собрав в общей сложности 45 000 зрителей. В этом году в турне отправились уже четыре музыкальных коллектива, один из них — по Испании.

Дуэт проекта PianO du lac в замке Рикбур 24 июля 2020. REUTERS - PASCAL ROSSIGNOL

Второй год подряд свой музыкальный спектакль с названием Melting Flotte представляют зрителям пианистка Сесиль Вутерс (Cécile Wouters) и певица Эвелин Зу (Evelyne Zou). Их выступление сочетает в себе музыку Дебюсси, Равеля, Форе, Эрика Сати с французским шансоном, в том числе юмористическим и бурлескным.

В конце июля они дали три концерта в одном из самых живописных мест северного департамента Уаза — в замке Рикбур (château de Ricquebourg). Маршрут их турне в этот раз проходит по северу и востоку Франции.

Летом 2020 года по водоемам французского запада гастролирует спектакль Musiques flottantes. Его представляет трио, состоящее из пианиста Седрика Гранеля, виолончелиста Даниэля Трюте, а также скрипачки и певицы Дельфин Кутан.

По Испании турне совершают участники спектакля PianOla в составе пианистки Виолет Прево, трубача Клемана Беге и поэта Меди Мескини.

В Альпы и на юг Франции отправился джаз-бэнд из шести человек со спектаклем, получившим название Yoopi Jazz Boat.

В составе джазовой группы — основатель всего проекта «плавающих фортепиано» Воэль Мартен. В Альпах уже много лет существует созданный им невероятный «фортепианный вольер» — Volière aux pianos. Музыкант-энтузиаст спасает обреченные оказаться на свалке старые фортепиано, давая им новую — экстравагантную — жизнь.

В его коллекции есть навеянное фантазиями Бориса Виана «коктейльное пианино». Или «массажный рояль» с установленным на инструменте массажным креслом. Или предназначенный для детей рояль-карусель. Или «пианоматограф» для просмотра под музыкальный аккомпанемент шедевров эпохи немого кино. Есть в этой кунсткамере рояли на колесах, на лыжах, а также «летающие пианино», подвешенные в ветвях деревьев и предназначенные для исполнителей, обладающих альпинистской сноровкой.

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