Франция решила «соблазнять» иностранных потребителей рассказами о гастрономии

Французское министерство сельского хозяйства запустило в июле 2020 года интернет-СМИ, посвященное французской гастрономии. TasteFrance.com обращается к иностранному читателю и выходит на нескольких языках, среди которых пока нет русского. На вопросы Русской службы RFI ответил координатор проекта Максим Камбьен.

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В 2018 году, за несколько дней до экономического форума в Давосе президент Макрон пригласил в Версаль лидеров мирового бизнеса. Бизнес-саммит, посвященный повышению инвестиционной привлекательности Французской республики, назвали «Выбери Францию». В продолжение этой «операции соблазнения», как называют форум по-французски, в июле 2020 года министерство сельского хозяйства запустило интернет-СМИ TasteFrance.com. На этот раз «соблазнять» решили французской гастрономией, ее продуктами, ресторанами и идиллическими картинами винного и гастрономического туризма.

Проект рассчитан на иностранного читателя — кроме французского, он вышел сразу на нескольких языках, список которых постоянно растет, — английском (в двух вариантах — британском и американском), немецком, японском и китайском (в виде приложения). Готовится к выпуску испаноязычная версия. Как рассказал Русской службе RFI координатор проекта Максим Камбьен, все языковые версии отличаются друг от друга. «Примерно шестьдесят процентов контента создается во Франции, а остальное — в той стране, где живет наш читатель. Он найдет у нас адреса ресторанов и магазинов, в которых есть французские продукты, прочтет материалы о местных шефах, которые их готовят».

Еще одна рубрика утверждает, что «не обязательно быть поваром, чтобы готовить по-французски». Здесь можно найти рецепты французской кухни, а также полезные советы по сочетанию французских продуктов с местными. «В месяц мы публикуем около двадцати материалов», — продолжает Максим Камбьен.

Главными потребителями французских продуктов являются Германия, Канада, Китай, ОАЭ, СГА, Япония, Гонконг и Великобритания. Согласно данным агентства Sopexa, курирующего проект, французские продукты привлекают прежде всего изысканностью и качеством, а также аутентичностью и разнообразием.

Иностранные любители французских продуктов предпочитают съесть их дома, в кругу семьи, а не в ресторане. Самой большой популярностью пользуются французский хлеб, выпечка, сыр, молочные продукты и вино. Они входят в список продуктов, которые появлялись на столах опрашиваемых в последние шесть месяцев. Покупают их в основном в супермаркетах, на втором месте стоят покупки через торговые сайты (в Китае — на первом). Основной источник информации о французской кухне — интернет. Taste France надеется занять свою нишу в социальных сетях — помимо страниц в Instagram и Facebook, журнал существует на платформе Pinterest и в YouTube.

Гастродипломатия

Taste France — не первое в истории оружие французской гастродипломатии. С 2010 года французское гастрономическое застолье входит в список нематериального наследия UNESCO, а с 2015 французский МИД организует международный флешмоб под названием Gout de France (GoodFrance). Тысячи ресторанов на пяти континентах в один и тот же день готовят ужин в традициях французского застолья, сочетая французские продукты с местными.

Франция — родина гастродипломатии. Поваром Шарля-Мориса де Талейрана, занимавшего пост министра иностранных дел при трех режимах, был великий Антонен Карем, основатель французской гастрономии, «повар королей и король поваров». Ему Талейран поручил, в частности, сложную задачу организации ужина для императора Александра Первого в 1814 году, во время подписания капитуляция Парижа. За несколько месяцев до Венского конгресса он также организовал множество «посольских ужинов», которые являлись переговорными площадками для обсуждения более выгодных для Франции условий окончания наполеоновских войн. А один из крупнейших дипломатов Людовика XIV, автор классического труда по правилам дипломатии, Франсуа де Кайер писал: «Если посол назначен в народную республику, он должен держать широкий стол, чтобы привлекать депутатов».

Термин «гастродипломатия» впервые появился в 2002 году в журнале The Economist, с тех пор многие университеты, начиная с американских, открыли магистерские программы, включающие в себя этот предмет как один из основных. Изучение гастрономических традиций позволяет будущим дипломатам и политологам лучше понять менталитет страны, которая является предметом их исследований.

Taste France пока не планирует русскоязычную версию, концентрируя свое внимание на стратегически важных для французского экспорта регионах. На русском языке информация о Франции, от официальных коммюнике до советов туристам, публикуется на сайте министерства иностранных дел.

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