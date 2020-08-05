Французские хиты 2020 года: новый шансон после карантина

Прерванный эпидемией коронавируса музыкальный сезон продолжился во Франции этим летом. Музыканта, выступавшие на карантине онлайн, вернулись к традиционным формам работы — выпуску альбомов, студийным записям и съемкам клипов. В обзоре RFI — пять звезд французской песни, их новые песни, клипы и ближайшие творческие планы в ожидании возобновления концертов.

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Новая мегазвезда Анжель

Настоящим открытием и сенсацией во французской музыке стала в прошлом году юная бельгийская певица Анжель (Angèle). Дебютный диск 24-летней исполнительницы (и автора) возглавил топ французского альбомного рейтинга-2019. Сольник с шутливым названием «Brol» (на брабантском диалекте — «беспорядок», даже «бардак») стал «альбомом года» во Франции, заняв абсолютное первое место в интегрированном рейтинге, объединяющем продажи и данные стриминговых интернет-платформ.

Успех Анжель ван Лекен (Angèle Van Laeken) во французской музыке называют абсолютным. Большинство треков ее альбома стали хитами, начиная с дуэта «Tout oublier» (все забыть), записанного с родным братом — популярным рэпером Ромео Элвисом (Roméo Elvis).

На волне громкого успеха издание Forbes включило Анжель свой рейтинг самых влиятельных европейских знаменитостей Европы (рейтинг 30 Under 30 Europe состоит из лидеров мнений младше 30 лет).

Перед началом эпидемии и европейского карантина Анжель завершила триумфальное европейское турне, объявив о желании взять паузу в музыке и попробовать себя в кино, в будущем музыкальном фильме Леоса Каракса с рабочим названием «Аннет».

В ноябре 2019 года Анжель выпустила переиздание своего альбома с новыми треками и названием «Brol. Suite» (продолжение). Очередным хитом стала композиция «Oui ou non» (да или нет). Клип песни в первой половине этого года занял первое место по числу показов на французском телевидении. Драматический сюжет — расставание — разыгран в юморном клипе, пародирующем телевизионную рекламу.

Новая песня про ЭТО: Карла Бруни в ожидании альбом

На октябрь месяц запланировала выпуск нового альбома певица Карла Бруни. В разгар лета супруга экс-президента Николя Саркози выпустила первый сингл будущего диска — песню «Quelque chose» (что-то, нечто). Саундтрек и клип новой песни появились в июле.

Песенка о любви «Quelque chose» стала первой оригинальной композицией Карлы Бруни после семилетнего перерыва и выхода в 2013 году сборника сочинений автора и певицы «Little French Songs». Три года назад бывшая первая леди Франции возвращалась к публике с альбомом кавер-версий «French Touch», в котором перепела хиты ABBA, Rolling Stones и Depeche Mode.

Для нового диска Бруни написала сама лишь половину песен. Соавторами певицы стали композиторы Каложеро и Альбен де ла Симон (автор Ванессы Паради и дуэта Brigitte), а также финалистка шоу «Голос», арфистка Гюстин. В новом альбоме впервые очень камерные и исповедальные по стилю песни Карлы Бруни прозвучат в сопровождении женского хора.

Летняя романтика Бенжамена Биоле

Одним из первых среди французских музыкантов вырвался из карантина певец и композитор Бенжамен Биоле (Benjamin Biolay). Признанный мэтр авторского шансона, которого любили в начале его карьеры сравнивать с Сержем Генсбуром, выпустил новый альбом 26 июня. Девятый по счету сольник получил название «Grand Prix» (гран-при). Биоле признался, что в названии диска обыграл свое детское восхищение миром автогонок и «Формулы-1». А при записи песен, испещренных автомобильными метафорами, «представлял себя солистом музыкальной группы».

Диск «Grand Prix» прямо на старте на целый месяц занял первое место французского альбомного рейтинга и был восторженно встречен критикой три года спустя после предыдущего успешного сольника «Volver». В перерыве между альбомами Бенжамен Биоле продолжал свою карьеру киноактера, снявшись в четырех фильмах и двух сериалах.

Работу над диском шансонье завершал в апреле, в разгар санитарного кризиса. Тогда был выпущен первый сингл сборника — «Comment est ta peine?» (как твоя боль?). Эту «предельно искреннюю песню», почти «личный дневник» о боли расставания Биоле отказался назвать «безнадежной» и полной отчаяния. Легкий фанк-ритм мелодии делает композицию «танцевальной и привязчивой». А «танец дает надежду, делает счастливым и заставляет жить», — отметил Биоле в интервью RTL.

Певица Луан и хип-хоп на крыше

В разгар лета вернулась к публике певица Луан (Louane Emera), ставшая за последние пять лет настоящей звездой французской песни. 23-летняя исполнительница и киноактриса, получившая главную кинопремию Франции «Сезар» (2015), объявила о подготовке к осени своего третьего сольника. Предыдущие альбомы — дебютный «Chambre 12» (комната 12, 2015) и последующий сборник «Louane» (2017) — разошлись двухмиллионным тиражом и вывели Луан на вершины популярности.

В марте этого года певица родила дочь Эсме, и сразу после карантина погрузилась в работу. Новый альбом она пообещала сделать «эклектичным» — в нем будет hip-hop, даже жесткий trap, много поп-музыки и «немного французского шансона».

Первый сингл вышел в начале июля. Эту песню с названием «Donne-moi ton Coeur» (отдай мне свое сердце) для Луан написал популярный бельгийский рэпер Damso. Электронная композиция с элементами hip-hop’а стала июльским хитом. А недавно Луан выпустила ее в «консервативной» акустической версии — под собственный аккомпанемент на рояли, сняв новый клип — на парижской крыше.

Итальянское лето Клодьо Капео

Осенью этого года пообещал выпустить новый альбом и популярный французский певец Клодьо Капео (Claudio Capéo). Из-за эпидемии очередное концертное турне музыкант, вернувший во Франции моду на аккордеон, отложил до весны 2021 года. Карантин Клодьо провел в родном Эльзасе, где еще несколько лет назад работал простым столяром, пока благодаря телешоу «Голос» не стал одним из самых популярных молодых шансонье.

Вырвавшись из изоляции, музыкант в разгар лета снял и выпустил очередной клип — на одну из лучших песен своего последнего альбома «Tant que rien ne m'arrête» (пока ничто меня останавливает). Композиция с простым названием «C'est une chanson» (эта песня) — об итальянских корнях музыканта и его родителях, иммигрантах из Италии. Солнечный клип снят в Пулии, на родине предков певца, чье звучное имя Клаудио во Франции безжалостно переделали в Клодьо (настоящая фамилия певца — Рукколо).

Свой третий сольник, кстати, Клодьо Капео пообещал записать в Италии, с новыми песнями по-итальянски и даже итальянскими музыкантами.

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