Французские садоводы стали получать посылки с таинственными семенами из Китая и Малайзии

Британская журналистка Мария Филлимор-Слоним получила семена из Малайзии, хотя не заказывала их. На таможенной декларации было указано, что в посылке находятся серьги.

Сотни французских садоводов получили из Китая и Малайзии посылки с неизвестными семенами, которых они не заказывали. Подобные семена с июля приходят также жителям Великобритании, США, Канады и Израиля. Санитарные службы предупреждают, что из семян могут вырасти инвазивные растения, вытесняющие местные виды, и просят получателей сжечь или выбросить семена в герметически запечатанном пластиковом пакете.

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Министерство сельского хозяйства Франции обратилось к садоводам и другим возможным получателям неизвестных семян, и опубликовало на своем сайте предостережение. В нем говорится, что семена могут быть заражены неизвестными во Франции болезнями, опасными для посевов. Речь также может идти об инвазивных видах растений. Такие растения, случайно занесенные человеком в новые для них регионы, могут начать размножаться и захватывать территории. При этом они часто вытесняют местную флору.

Обращаясь к любителям садоводства, министерство просит прежде всего ни в коем случае не высаживать эти семена. Их следует положить в пластиковый пакет, герметично запечатать и выбросить в мусорный бак, предназначенный для пищевых отходов, а не для компоста. Мусор из такого бака уничтожается.

Министерство также просит по возможности сфотографировать не только семена, но и упаковку, в которой они прибыли. Эту фотографию нужно отправить на адрес профильного подразделения фитосанитарных расследований министерства сельского хозяйства bnevp.dgal@agriculture.gouv.fr.

Если получатель успел распечатать посылку и дотронуться до семян, министерство также советует ему вымыть руки с мылом, а заодно продезинфицировать все поверхности, на которые семена могли случайно высыпаться. За дополнительной информацией предлагается обращаться в Региональную дирекцию сельского и лесного хозяйства по месту жительства.

Садоводы Великобритании, Канады и США ранее тоже получили неизвестные семена из Китая. В последнее время посылки стали поступать в Израиль. Чаще всего они приходят тем, кто до этого заказывал семена по интернету у проверенных продавцов. Во время карантина, вызванного эпидемией COVID-19, многие начали интересоваться садоводством. Неопытные огородники чаще всего не знали, к кому обращаться за семенами, и не имели возможности выехать в магазин или фермерское хозяйство, а вместо этого заказывали онлайн, например, через Amazon.

В таможенной декларации, сопровождающей посылку, часто значится, что внутри лежат ювелирные украшения. Журналист Мария Филлимор-Слоним, проживающая в британском графстве Девон, рассказала Русской службе RFI, что получила две такие посылки и посадила семена: «Они взошли, но их никто не поливал, и растения засохли. Я выкладывала фотографии, мне говорили, что семена похожи на капустные. Вначале я даже не удивилась, потому что перед этим заказывала другие семена в интернете и думала, что это они». Посылки пришли из Малайзии, на таможенной декларации значились сделанные в Китае «серьги».

Эти семена пришли в Великобританию из Малайзии. Как и во многих других таинственных посылках, пакет, скорее всего, содержит семена капусты. © Мария Филлимор-Слоним

Британская Daily Mail пишет еще об одной британской жительнице, получившей из Малайзии посылку с китайскими семенами. Она также до этого заказывала семена через Amazon.

Министерство сельского хозяйства США идентифицировало семена из четырнадцати посылок, полученных жителями страны. В посылках оказались семена горчицы, капусты, а также ароматических трав — мяты, шалфея, розмарина и лаванды — и цветов — розы и гибискуса. Фитосанитарная служба штата Вирджиния предупредила, что даже невинные на первый взгляд цветы или овощи могут оказаться инвазивными видами и нанести ущерб окружающей среде, «вытеснить или уничтожить местные растения и насекомых и нанести серьезный вред посевам». В Техасе представитель сельскохозяйственной администрации также заявил, что семена неизвестного происхождения могут оказаться переносчиками «бактерии или вируса».

До сих пор ни в одной стране расследование, которое проводят фитосанитарные службы, не привело к разгадке тайны — какую цель преследуют неизвестные дарители семян. Скорее всего, речь идет об интернет-мошенничестве. Фиктивные покупки позволяют продавцу поместить большое количество положительных отзывов и повысить свой рейтинг.

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